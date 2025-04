Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","id":"20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"a1c6a2e0-b00e-435e-83af-ef67f9d38e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 21:05","title":"Rogán Antalt levették az amerikai szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","shortLead":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","id":"20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"3efd4084-1ef2-4fed-bc70-0b07db0b89f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","timestamp":"2025. április. 16. 07:56","title":"Elon Musk legfontosabb autós projektje is veszélybe került Trump kínai tarifája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák. A mesterséges intelligencia az egészséges életet kínálja – eltarthat-e 140 évig? És pontosan milyen áttörések várhatók a daganatos és szívbetegbetegségek, a demencia, az egyénre szabott kezelések és az immunrendszer brutális felturbózása terén?","shortLead":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák...","id":"20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee.jpg","index":0,"item":"a4024e85-3cc4-40c9-a971-77ca61c462e4","keywords":null,"link":"/360/20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","timestamp":"2025. április. 15. 12:02","title":"„Öt–tíz éven belül megkétszerezheti az ember élettartamát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc2630-e8bf-4509-a38e-1be68300c570","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több börtön előtt pedig járműveket gyújtottak fel, az igazságügyi minisztérium koordinált támadásokról beszélt.","shortLead":"Több börtön előtt pedig járműveket gyújtottak fel, az igazságügyi minisztérium koordinált támadásokról beszélt.","id":"20250415_Automata-fegyverekkel-tamadtak-meg-egy-bortont-Franciaorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cfc2630-e8bf-4509-a38e-1be68300c570.jpg","index":0,"item":"ab592fb7-07c0-4e39-9bf7-ae3c676f88fa","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_Automata-fegyverekkel-tamadtak-meg-egy-bortont-Franciaorszagban","timestamp":"2025. április. 15. 12:44","title":"Automata fegyverekkel támadtak meg egy börtönt Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a márciusi felmérésük szerint toronymagasan vezetett a Fidesz, egy hónappal később már más véleményen van a közvélemény-kutató cég vezetője.","shortLead":"Bár a márciusi felmérésük szerint toronymagasan vezetett a Fidesz, egy hónappal később már más véleményen van...","id":"20250415_Nezopont-Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954.jpg","index":0,"item":"cf6ff013-6388-4fe8-8046-516e0eaa8fed","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Nezopont-Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban","timestamp":"2025. április. 15. 14:47","title":"Még a kormányközeli Nézőpont szerint is zárul az olló a Tisza Párt és a Fidesz között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb23b62-4c72-4ef1-b226-7b014ea77f1e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy Tesla tulajdonosa pert indított a gyártó ellen.","shortLead":"Egy Tesla tulajdonosa pert indított a gyártó ellen.","id":"20250416_Tesla-ujabb-botranya-manipulalt-futasteljesitmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbb23b62-4c72-4ef1-b226-7b014ea77f1e.jpg","index":0,"item":"e1a0b725-25c8-4110-b456-e60d11bfaef9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Tesla-ujabb-botranya-manipulalt-futasteljesitmenyek","timestamp":"2025. április. 16. 12:28","title":"Manipulálja a Tesla a kilométer-számlálót, hogy hamarabb járjon le a garancia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint „ilyen többé nem fordulhat elő”, a bíróság közleményben értelmezi a jogot. ","shortLead":"A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint „ilyen többé nem fordulhat elő”, a bíróság...","id":"20250416_A-megalapozott-gyanu-nem-parttalan-fogalom-a-masodfoku-birosag-is-elutasitotta-a-csepeli-droglabor-ugyben-a-gyanusitottak-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd.jpg","index":0,"item":"b33e2ea5-7197-49a0-a7c5-70d53d11295f","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_A-megalapozott-gyanu-nem-parttalan-fogalom-a-masodfoku-birosag-is-elutasitotta-a-csepeli-droglabor-ugyben-a-gyanusitottak-letartoztatasat","timestamp":"2025. április. 16. 19:37","title":"„A megalapozott gyanú nem parttalan fogalom” – a másodfokú bíróság is elutasította a csepeli droglabor-ügyben a gyanusítottak letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ae2725-61d8-4f9b-8ef8-1ab1e2ae45a2","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"A Vlagyimir Putyin szövetségese, Aliser Uszmanov hatalmas befolyást gyakorol a Nemzetközi Vívószövetség felett, annak ellenére, hogy a neve szerepel az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciós listáján.","shortLead":"A Vlagyimir Putyin szövetségese, Aliser Uszmanov hatalmas befolyást gyakorol a Nemzetközi Vívószövetség felett, annak...","id":"20250417_alisher-uszmanov-nemzetkozi-vivo-szovetseg-fie-elnok-orosz-oligarcha-szankciok-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0ae2725-61d8-4f9b-8ef8-1ab1e2ae45a2.jpg","index":0,"item":"926791d0-0df2-42ae-920d-fe32031f0c2c","keywords":null,"link":"/elet/20250417_alisher-uszmanov-nemzetkozi-vivo-szovetseg-fie-elnok-orosz-oligarcha-szankciok-putyin","timestamp":"2025. április. 17. 07:01","title":"Így telepedett rá a legendás olimpiai sportágra Putyin egyik kedvenc oligarchája, akit Orbánék is védeni próbáltak a szankcióktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]