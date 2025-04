Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0ae2725-61d8-4f9b-8ef8-1ab1e2ae45a2","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"A Vlagyimir Putyin szövetségese, Aliser Uszmanov hatalmas befolyást gyakorol a Nemzetközi Vívószövetség felett, annak ellenére, hogy a neve szerepel az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciós listáján.","shortLead":"A Vlagyimir Putyin szövetségese, Aliser Uszmanov hatalmas befolyást gyakorol a Nemzetközi Vívószövetség felett, annak...","id":"20250417_alisher-uszmanov-nemzetkozi-vivo-szovetseg-fie-elnok-orosz-oligarcha-szankciok-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0ae2725-61d8-4f9b-8ef8-1ab1e2ae45a2.jpg","index":0,"item":"926791d0-0df2-42ae-920d-fe32031f0c2c","keywords":null,"link":"/elet/20250417_alisher-uszmanov-nemzetkozi-vivo-szovetseg-fie-elnok-orosz-oligarcha-szankciok-putyin","timestamp":"2025. április. 17. 07:01","title":"Így telepedett rá a legendás olimpiai sportágra Putyin egyik kedvenc oligarchája, akit Orbánék is védeni próbáltak a szankcióktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14230a21-52a5-45cb-aa2a-f9fed3d17775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le is szavazták a fideszes indítványt. ","shortLead":"Le is szavazták a fideszes indítványt. ","id":"20250416_Kosa-Lajos-hulyesegnek-minositett-egy-Pride-ot-erinto-fideszes-javaslatot-majd-le-is-szavaztatta-azt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14230a21-52a5-45cb-aa2a-f9fed3d17775.jpg","index":0,"item":"33ace304-ed06-4de7-8fb5-f85370050c67","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Kosa-Lajos-hulyesegnek-minositett-egy-Pride-ot-erinto-fideszes-javaslatot-majd-le-is-szavaztatta-azt","timestamp":"2025. április. 16. 14:58","title":"Tovább szigorította volna a Pride miatt kiszabott bírságot egy fideszes javaslat, de ezt már Kósa Lajos is hülyeségnek minősítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a55e44e-e37f-4b8b-a2ba-b981973c09fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakásban élőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk a kertészkedésről, az erkélyen is csodás környezetet teremthetünk virágok, fűszereket, gyümölcsök ültetésével és gondozásával. Adunk néhány tippet a választásokhoz.","shortLead":"A lakásban élőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk a kertészkedésről, az erkélyen is csodás környezetet teremthetünk...","id":"20250417_erkely-kert-ultetes-termesztes-viragok-novenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a55e44e-e37f-4b8b-a2ba-b981973c09fe.jpg","index":0,"item":"02ccc130-a637-4e04-bce4-12aff85d5712","keywords":null,"link":"/elet/20250417_erkely-kert-ultetes-termesztes-viragok-novenyek","timestamp":"2025. április. 17. 05:31","title":"Varázsoljon kiskertet az erkélyből: ennyi mindent elültethet odakint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f1507b-65a6-481b-bda1-d7186cacb286","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési szakember szerint akadnának fontosabb ügyek, amikről beszélni kellene, mint a Lázár által elővezetett politikai bolhacirkusz.","shortLead":"A közlekedési szakember szerint akadnának fontosabb ügyek, amikről beszélni kellene, mint a Lázár által elővezetett...","id":"20250416_vitezy-lazar-buzizas-miniszter-vasut-kozlekedes-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39f1507b-65a6-481b-bda1-d7186cacb286.jpg","index":0,"item":"32ed3d37-e365-407d-b3f6-def6d8c93b21","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_vitezy-lazar-buzizas-miniszter-vasut-kozlekedes-pride","timestamp":"2025. április. 16. 18:51","title":"Vitézy válasza Lázárnak: „Értem, hogy egyszerűbb a Pride-ról beszélni, mint a lerobbanó vonatokról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pár nap alatt elkapták.","shortLead":"Pár nap alatt elkapták.","id":"20250418_robbantas-kozveszellyel-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"a41a57ea-bb06-4a22-8c68-24424b05b7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_robbantas-kozveszellyel-fenyegetes","timestamp":"2025. április. 18. 13:54","title":"„Repülni fogtok, kutyák! Meg fogtok dögleni” – robbantással fenyegetőzőtt egy tatai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b70fbea-ca2d-4e60-8bd8-561453bf7bbb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A sokadik hasonló társaság vesz részt az 1200 kilométernyi autópálya fenntartásában. ","shortLead":"A sokadik hasonló társaság vesz részt az 1200 kilométernyi autópálya fenntartásában. ","id":"20250417_hvg-sztradafenntarto-ceg-Meszaros-Szijj-autopalyakoncesszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b70fbea-ca2d-4e60-8bd8-561453bf7bbb.jpg","index":0,"item":"68beabb5-8833-425c-8b99-a150eb8ce6eb","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-sztradafenntarto-ceg-Meszaros-Szijj-autopalyakoncesszio","timestamp":"2025. április. 17. 06:00","title":"Újabb sztrádafenntartó cég segíti Mészárosék 15 ezermilliárdos üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffa4373-7c10-4b35-a111-c777460c0653","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gossip Girl és a Buffy, a vámpírok réme sztárja, Michelle Trachtenberg 39 éves korában halt meg idén februárban; hogy miért, az csak most derült ki.","shortLead":"A Gossip Girl és a Buffy, a vámpírok réme sztárja, Michelle Trachtenberg 39 éves korában halt meg idén februárban...","id":"20250417_Kiderult-mi-okozta-Michelle-Trachtenberg-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dffa4373-7c10-4b35-a111-c777460c0653.jpg","index":0,"item":"6ebbcc86-3a76-407d-8fdc-287838128d58","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Kiderult-mi-okozta-Michelle-Trachtenberg-halalat","timestamp":"2025. április. 17. 08:23","title":"Kiderült, mi okozta Michelle Trachtenberg halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe7b220-e38b-4ca2-8ccd-0006efaa602a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Washington kitart amellett, hogy Abrego Garcia egy bűnszervezet tagja.","shortLead":"Washington kitart amellett, hogy Abrego Garcia egy bűnszervezet tagja.","id":"20250417_egyesult-allamok-salvador-feher-haz-abrego-garcia-tevedes-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fe7b220-e38b-4ca2-8ccd-0006efaa602a.jpg","index":0,"item":"98a0b070-cb4a-45e7-8f5e-be69099ae102","keywords":null,"link":"/elet/20250417_egyesult-allamok-salvador-feher-haz-abrego-garcia-tevedes-kitoloncolas","timestamp":"2025. április. 17. 05:40","title":"A Fehér Ház szerint kizárt, hogy valaha is visszaengedjék a tévedésből kitoloncolt salvadori férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]