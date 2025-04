Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe54a271-2d42-49a9-b6f5-f7203d0daeb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott F. János, amelyben egész más dolgokat állított, mint a rendőrségi kihallgatásán.","shortLead":"Interjút adott F. János, amelyben egész más dolgokat állított, mint a rendőrségi kihallgatásán.","id":"20250419_till-tamas-feltetelezett-gyilkos-f-janos-interju-vallomas-birosag-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe54a271-2d42-49a9-b6f5-f7203d0daeb8.jpg","index":0,"item":"06004e3b-f778-4785-95fb-3d21d252a8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_till-tamas-feltetelezett-gyilkos-f-janos-interju-vallomas-birosag-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 19. 21:18","title":"Feltételezett gyilkosa most azt állítja, nem megölte, hanem véletlenül elütötte Till Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő ettől függetlenül kimegy demonstrálni, és újabb nagygyűlést jelentett be. ","shortLead":"A független képviselő ettől függetlenül kimegy demonstrálni, és újabb nagygyűlést jelentett be. ","id":"20250420_Betiltottak-Hadhazy-Akos-keddi-tunteteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"71ba1dc9-3ce4-4b74-a9c4-b9b8b0f8714a","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Betiltottak-Hadhazy-Akos-keddi-tunteteset","timestamp":"2025. április. 20. 09:55","title":"Betiltották Hadházy Ákos keddi tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571c8ac8-715d-4de4-8e8d-da45cb69065e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250418_A-haromszoros-olimpiai-bajnok-sprinter-nyomaba-se-ert-a-tobbi-szulo-az-iskolai-sportnapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/571c8ac8-715d-4de4-8e8d-da45cb69065e.jpg","index":0,"item":"d8347a1b-3999-4cd2-ab30-a44f494a22c5","keywords":null,"link":"/elet/20250418_A-haromszoros-olimpiai-bajnok-sprinter-nyomaba-se-ert-a-tobbi-szulo-az-iskolai-sportnapon","timestamp":"2025. április. 18. 18:58","title":"A szülők is rajthoz álltak az iskolai sportnapon, de egyikük olimpiai bajnok sprinter volt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Komolytalan a Nézőpont vezetője szerint számonkérni, hogy Orbán Viktor az akkor közzétett méréseknek ellentmondva arról beszélt, 2021-ben az ellenzék vezetését mérték.","shortLead":"Komolytalan a Nézőpont vezetője szerint számonkérni, hogy Orbán Viktor az akkor közzétett méréseknek ellentmondva arról...","id":"20250419_Nezopont-Orban-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010.jpg","index":0,"item":"9c1fe85c-57c9-404b-81a2-6ad6602074ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_Nezopont-Orban-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. április. 19. 14:45","title":"Nézőpont: Orbán nem a közvélemény-kutatásokról beszélt, amikor azt mondta, 2021-ben az ellenzék vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8724ca4-e030-45c2-895a-bcd1796e322c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Csont nélkül kiosztották a gyerekeknek, a szülők pedig kiakadtak.","shortLead":"Csont nélkül kiosztották a gyerekeknek, a szülők pedig kiakadtak.","id":"20250420_vucic-nyaloka-ovoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8724ca4-e030-45c2-895a-bcd1796e322c.jpg","index":0,"item":"b369f875-4db9-4514-938d-a13c66d9e9a2","keywords":null,"link":"/elet/20250420_vucic-nyaloka-ovoda","timestamp":"2025. április. 20. 10:10","title":"A szerb elnök aláírásával ellátott nyalókákat vitt be egy ismeretlen egy vajdasági óvodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Személyellenőrzés továbbra sincs, de csak két határátkelőhelyet használhatnak azok, akik patás állatokat, illetve ezekből az állatokból származó termékeket szállítanak. Szlovákiában és Ausztriában már szigorúbbak. ","shortLead":"Személyellenőrzés továbbra sincs, de csak két határátkelőhelyet használhatnak azok, akik patás állatokat, illetve...","id":"20250420_Szlovakia-Ausztria-utan-Horvatorszag-szaj-es-koromfajas-hatar-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c.jpg","index":0,"item":"21db53d3-128e-49c3-ae0a-3add1db9ac82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250420_Szlovakia-Ausztria-utan-Horvatorszag-szaj-es-koromfajas-hatar-korlatozas","timestamp":"2025. április. 20. 13:00","title":"Szlovákia és Ausztria után Horvátország is ideiglenes korlátozásokat vezet be a határon a száj- és körömfájás miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d634c7-b710-4589-bf7d-3768e598720c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 25 éves Fatima Hasszuna halála előtt egy nappal jelentették be, hogy Cannes-ban hamarosan bemutatják a filmet, amely az ő munkáján és mindennapjain át mutatja be, milyen az élet Gázában.","shortLead":"A 25 éves Fatima Hasszuna halála előtt egy nappal jelentették be, hogy Cannes-ban hamarosan bemutatják a filmet, amely...","id":"20250419_gaza-fatima-hasszuna-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3d634c7-b710-4589-bf7d-3768e598720c.jpg","index":0,"item":"9454dd36-e91d-4555-a79d-27771a0610ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_gaza-fatima-hasszuna-halal","timestamp":"2025. április. 19. 13:47","title":"A családjával együtt megölték a fiatal gázai fotóst, aki másfél évig dokumentálta a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6b6d40-78df-4a9f-bafc-47ee7e244edb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ferenc pápával nem találkozott, de a hivatalos közlés szerint „szívélyes megbeszélést” folytatott a vatikáni államtitkárral.","shortLead":"Ferenc pápával nem találkozott, de a hivatalos közlés szerint „szívélyes megbeszélést” folytatott a vatikáni...","id":"20250419_vatikan-jd-vance-amerikai-alelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6b6d40-78df-4a9f-bafc-47ee7e244edb.jpg","index":0,"item":"45c349f7-388c-45dd-b4a7-730fec182174","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_vatikan-jd-vance-amerikai-alelnok","timestamp":"2025. április. 19. 17:24","title":"J. D. Vance személyesen ment a Vatikánba a Trump-kormányzatot ért pápai bírálatok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]