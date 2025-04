Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Martin Scorsese, Russell Crowe, Whoopi Goldberg és Eva Longoria is megemlékezett a 88 éves korában elhunyt egyházfőről.","shortLead":"Martin Scorsese, Russell Crowe, Whoopi Goldberg és Eva Longoria is megemlékezett a 88 éves korában elhunyt egyházfőről.","id":"20250422_ferenc-papa-hiressegek-bucsu-megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845.jpg","index":0,"item":"296fd763-26b8-426a-8099-28579534eeae","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_ferenc-papa-hiressegek-bucsu-megemlekezes","timestamp":"2025. április. 22. 10:39","title":"„Rendkívüli ember volt, aki elismerte a saját hibáit” – hírességek búcsúznak Ferenc pápától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c0614d-245e-4c55-ba4b-ae7dc9e5d020","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 87 éves Szonja királynénál légszomj lépett fel.","shortLead":"A 87 éves Szonja királynénál légszomj lépett fel.","id":"20250422_norveg-kiralyne-korhaz-legszomj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c0614d-245e-4c55-ba4b-ae7dc9e5d020.jpg","index":0,"item":"1d8aaf88-fc9d-480f-9bd4-6c13512e2df7","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_norveg-kiralyne-korhaz-legszomj","timestamp":"2025. április. 22. 12:20","title":"Kórházba kellett szállítani a norvég királynét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d899ef0-b026-41fb-a749-d2ed3aea0726","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint 11 000 milliárd forint nem fial Magyarországon.","shortLead":"Több mint 11 000 milliárd forint nem fial Magyarországon.","id":"20250422_Rekordszintre-ugrott-a-lekotes-nelkul-a-szamlakon-parkolo-penzek-osszege-februarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d899ef0-b026-41fb-a749-d2ed3aea0726.jpg","index":0,"item":"be5182af-30d4-421a-baa3-a46f547003b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_Rekordszintre-ugrott-a-lekotes-nelkul-a-szamlakon-parkolo-penzek-osszege-februarban","timestamp":"2025. április. 22. 12:38","title":"Rekordszintre ugrott a lekötés nélkül a számlákon parkoló pénzek összege februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef951e7-1895-43ee-9153-f1c5d108d08d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Nairobi közelében lévő nemzeti parkból szabadon járhatnak ki a vadállatok, de emberre ritkán támadnak.","shortLead":"A Nairobi közelében lévő nemzeti parkból szabadon járhatnak ki a vadállatok, de emberre ritkán támadnak.","id":"20250420_Kenya-Nairobi-oroszlan-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef951e7-1895-43ee-9153-f1c5d108d08d.jpg","index":0,"item":"ee63dad4-5536-4c33-9ddf-053be6c0d7a8","keywords":null,"link":"/elet/20250420_Kenya-Nairobi-oroszlan-tamadas","timestamp":"2025. április. 20. 16:38","title":"Oroszlán marcangolt szét egy tizennégy éves lányt Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Valószínűleg a vámháborúban bevezetett sarcok miatt meghiusult, vagy legalábbis jegelt beszerzésekről van szó. A vámháborús bizonytalanság miatt sok kínai légitársaság húzza az időt a beszerzéseivel, 125 százalékos vámtarifával aligha fognak az USA-ból vásárolni.","shortLead":"Valószínűleg a vámháborúban bevezetett sarcok miatt meghiusult, vagy legalábbis jegelt beszerzésekről van szó...","id":"20250421_Tobb-amerikai-Boeing-visszapattant-Kinabol-a-napokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8.jpg","index":0,"item":"0876537e-19ae-4027-8774-337e618d6b35","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Tobb-amerikai-Boeing-visszapattant-Kinabol-a-napokban","timestamp":"2025. április. 21. 21:59","title":"Több amerikai Boeing visszapattant Kínából a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02c202d-18c9-405c-8ddd-9997ab55db86","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Az archeogenetika támpontot ad az ősök eredetének felkutatásában, és mint Rácz Zsófia régész elmondja, bizonyítékkal szolgál arra, hogy a hunok kapcsolatba hozhatók a Hsziungnu Birodalom elitjével. Mindkét hun birodalomra igaz, hogy nem kizárólag erőből terjeszkedtek, hanem ügyes sztyeppei diplomáciával is. Rácz és kutatótársai több genetikai kapcsolódási pontot találtak a Kárpát-medence és Mongólia között húzódó térségben. De vajon elárulja a genetika, hova tűntek a hunok?","shortLead":"Az archeogenetika támpontot ad az ősök eredetének felkutatásában, és mint Rácz Zsófia régész elmondja, bizonyítékkal...","id":"20250421_hvg-mintavetel-racz-zsofia-regesz-interju-hunok-avarok-sztyeppei_birodalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e02c202d-18c9-405c-8ddd-9997ab55db86.jpg","index":0,"item":"370d82fa-e10b-42a2-afa9-7e282f457639","keywords":null,"link":"/360/20250421_hvg-mintavetel-racz-zsofia-regesz-interju-hunok-avarok-sztyeppei_birodalmak","timestamp":"2025. április. 21. 07:00","title":"„Közvetlen bizonyítékok kerültek elő” – forradalmi új adatokkal szolgál hunokról és avarokról az archeogenetika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca93516d-fdb7-4bcf-b1cc-297d3858af52","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tüdőgyulladástól független lehet a pápa hétfő reggeli hirtelen halála olasz sajtóértesülések szerint.","shortLead":"A tüdőgyulladástól független lehet a pápa hétfő reggeli hirtelen halála olasz sajtóértesülések szerint.","id":"20250421_ferenc-papa-halalanak-oka-agyverzes-lehetett-ansa-vatikan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca93516d-fdb7-4bcf-b1cc-297d3858af52.jpg","index":0,"item":"a9d9b9cd-bcaa-4334-9273-eda1677590f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_ferenc-papa-halalanak-oka-agyverzes-lehetett-ansa-vatikan-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 16:02","title":"Agyvérzés okozhatta Ferenc pápa halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd285c76-e2cc-42a2-ba51-f06e7f3e1e18","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Adnak pénzt a telepítéséhez, aztán azért, mert ott van, de hoz még sok egyéb hasznot is: már a termőtáblák mentén is támogatják az ökológiai szolgáltatásokat nyújtó, nem termelő mezőgazdasági beruházásokat. Az erdősávok szerepe fontos, de az sem mindegy, mit vetünk a sorok közé.","shortLead":"Adnak pénzt a telepítéséhez, aztán azért, mert ott van, de hoz még sok egyéb hasznot is: már a termőtáblák mentén is...","id":"20250421_hvg-agrarpolitika-mezovedo-erdosavok-sorok-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd285c76-e2cc-42a2-ba51-f06e7f3e1e18.jpg","index":0,"item":"26cf2c8d-3ec5-4da8-b137-e5a8bc27c26e","keywords":null,"link":"/360/20250421_hvg-agrarpolitika-mezovedo-erdosavok-sorok-kozott","timestamp":"2025. április. 21. 10:30","title":"Ez a beruházás nem termel, mégis támogatja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]