[{"available":true,"c_guid":"8eb92720-3401-4e08-a053-5599cf5c2e4d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Bár kissé enervált beszédet tartott Magyar Péter vasárnap délután, és a Műegyetemi rakpart sem telt meg a Tisza párt rendezvényén, viszont kiváló gulyáslevest főztek az eredményvárónak nevezett bulin. Ha igaz, hogy 1,1 millió aláírást gyűjtöttek, akkor tényleg van mire szerénynek lenni. Ezt senki nem csinálja utánuk, a Fidesz sem.","shortLead":"Bár kissé enervált beszédet tartott Magyar Péter vasárnap délután, és a Műegyetemi rakpart sem telt meg a Tisza párt...","id":"20250414_tisza-part-eredmenyvaro-nemzet-hangja-elemzes-fidesz-kutyapart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb92720-3401-4e08-a053-5599cf5c2e4d.jpg","index":0,"item":"8465456a-a8ca-46ee-ad4f-dae9c4646b8a","keywords":null,"link":"/360/20250414_tisza-part-eredmenyvaro-nemzet-hangja-elemzes-fidesz-kutyapart","timestamp":"2025. április. 14. 05:00","title":"Az utcabálozás még nem megy a tiszásoknak, pedig mostanra kiderült: valódi közösséggé váltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja Szakonyi Eszter egészségügyi szakkozmetikus. Nem véletlen, hogy a bőrt kívül-belül nagyon komolyan fel kell készíteni a nap első erőteljesebb sugaraira. Áprilistól például már kerülni kell az invazív kezeléseket, a fényvédő krémeket pedig akár 2-3 óránként újra kell kenni.","shortLead":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja...","id":"20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc.jpg","index":0,"item":"59a9875f-672a-448e-9873-b919de1032bc","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","timestamp":"2025. április. 13. 10:30","title":"Télen „bontjuk” a bőrt, tavasztól őszig viszont építjük – miért kerüljük a botoxot és a soklépcsős rutint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59a5d31-087d-4271-ab9d-1264994cc8af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orosz légicsapás érte az ukrán fővárost szombatra virradóan, a támadásban az eddigi információk szerint hárman megsérültek – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon.","shortLead":"Orosz légicsapás érte az ukrán fővárost szombatra virradóan, a támadásban az eddigi információk szerint hárman...","id":"20250412_Kijevet-tamadtak-az-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e59a5d31-087d-4271-ab9d-1264994cc8af.jpg","index":0,"item":"b4f7c632-a43d-4600-8c26-e730ef42db56","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Kijevet-tamadtak-az-oroszok","timestamp":"2025. április. 12. 18:09","title":"Kijevet támadták az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66801b1d-ee45-4af9-80c8-558ef7f3266c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Annyit segítünk: nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Annyit segítünk: nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20250413_hatos-lotto-nyeroszamok-szerencsejatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66801b1d-ee45-4af9-80c8-558ef7f3266c.jpg","index":0,"item":"299a62bb-f8ef-40ff-a11e-9ce3ff166ff9","keywords":null,"link":"/elet/20250413_hatos-lotto-nyeroszamok-szerencsejatek","timestamp":"2025. április. 13. 18:00","title":"Vajon kijön a hatos lottó nyereményből egy Louis Vuitton ruha? Íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső körülmények ebben az esetben talán még fontosabbak. Hogyan alakítsuk ki alváskörnyezetünket, hogy az maximálisan támogassa az éjszakai pihenést? Milyen a jó alvás, kompromisszumok nélkül? Cikkünkben ennek járunk utána!","shortLead":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső...","id":"20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709.jpg","index":0,"item":"5efb2d51-5b10-4649-aae4-4c658ad29bae","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","timestamp":"2025. április. 12. 13:30","title":"Így alakítsa ki hálószobáját és esti szokásait, ha valóban jól akar aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"99d78108-62e6-4ff2-bf32-d817b72c7489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Azt hittük Őszöd a Balatonnál van, de kiderült, hogy a Tiszánál” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tisza Párt ellen tartott demonstráción, ahol rajta kívül felszólalt Menczer Tamás kommunikációs igazgató és Bayer Zsolt publicista is. Nagyjából 40 percig tartott a tüntetés, de már jelezték: folytatják a tiltakozást. ","shortLead":"„Azt hittük Őszöd a Balatonnál van, de kiderült, hogy a Tiszánál” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető...","id":"20250412_Megkezdodott-Bayer-Zsolt-tuntetese-Kollar-Kinga-kijelentese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d78108-62e6-4ff2-bf32-d817b72c7489.jpg","index":0,"item":"6bedbab0-590f-4ea3-be38-ac8aa2590d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Megkezdodott-Bayer-Zsolt-tuntetese-Kollar-Kinga-kijelentese-ellen","timestamp":"2025. április. 12. 15:03","title":"Több százan gyűltek össze Bayer Zsolt tüntetésén, ahol Kollár Kinga kijelentése ellen tiltakoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5933261-f023-4bc9-850e-02596b42ba1a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tényleg ezért kapnak fizetést egyes brüsszeli politikusok? – tette fel a nagy kérdést.","shortLead":"Tényleg ezért kapnak fizetést egyes brüsszeli politikusok? – tette fel a nagy kérdést.","id":"20250412_Kiakadt-a-fideszes-allamtitkar-hogy-EP-kepviselok-jonnek-Magyarorszagra-az-alapveto-jogok-helyzetet-vizsgalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5933261-f023-4bc9-850e-02596b42ba1a.jpg","index":0,"item":"da96b124-dfa1-48ef-8d23-b5626a0d0e04","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Kiakadt-a-fideszes-allamtitkar-hogy-EP-kepviselok-jonnek-Magyarorszagra-az-alapveto-jogok-helyzetet-vizsgalni","timestamp":"2025. április. 12. 13:17","title":"Kiakadt a fideszes államtitkár, hogy EP-képviselők jönnek Magyarországra az alapvető jogok helyzetét vizsgálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan, mire van szükség, hogy sikeres vállalkozást indítsanak, így már a kezdéskor minimálisak az esélyeik a sikerre.","shortLead":"Sokan gondolják azt, hogy korszakalkotóan zseniális ötletet találtak ki. A legtöbben mégsem gondolják át elég alaposan...","id":"20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f.jpg","index":0,"item":"21851955-b078-4ffd-a9d4-81f703e8800b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_Van-egy-jo-otletem-hogyan-valositsam-meg---Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 14. 06:00","title":"Van egy jó ötletem, hogyan csinálhatok belőle pénzt? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]