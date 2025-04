Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c45336b9-b37a-4cc3-8840-8be1fc0be63c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több ezer száj- és körömfájás miatt leölt szarvasmarhát földeltek el Bábolnán, a helyiek azt szeretnék, ha nem temetnék el a véleményüket.","shortLead":"Már több ezer száj- és körömfájás miatt leölt szarvasmarhát földeltek el Bábolnán, a helyiek azt szeretnék, ha nem...","id":"20250422_nagy-istvan-babolna-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c45336b9-b37a-4cc3-8840-8be1fc0be63c.jpg","index":0,"item":"6d4a5e4a-2719-4ab8-950c-f857d8c73ef7","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_nagy-istvan-babolna-tuntetes","timestamp":"2025. április. 22. 11:21","title":"Csendes demonstrációval várják Nagy István agrárminisztert Bábolnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc250730-402f-4bcd-bd2a-8a6f1f8ce8ea","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kecskesajtnak például mostantól csak azt nevezhetik, ami kizárólag kecsketejből készült.","shortLead":"Kecskesajtnak például mostantól csak azt nevezhetik, ami kizárólag kecsketejből készült.","id":"20250423_elelmiszerkonyv-eloirasok-szigoritas-tejtermekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc250730-402f-4bcd-bd2a-8a6f1f8ce8ea.jpg","index":0,"item":"d1a0545a-a640-4b0b-b5a9-3cc94bd86f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_elelmiszerkonyv-eloirasok-szigoritas-tejtermekek","timestamp":"2025. április. 23. 05:50","title":"Szigorítják az élelmiszerkönyv előírásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26515fff-98a1-4d3c-aed2-5886f33e8eef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Törvények nélkül.","shortLead":"Törvények nélkül.","id":"20250422_Chevrolet-Matiz-soforje-aki-vadnyugati-modon-autozik-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26515fff-98a1-4d3c-aed2-5886f33e8eef.jpg","index":0,"item":"b48f90d9-0149-4cbd-a351-dadb860fc0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Chevrolet-Matiz-soforje-aki-vadnyugati-modon-autozik-video","timestamp":"2025. április. 22. 07:41","title":"Újabb videón bukkant fel a kis Chevrolet Matiz, amelyik vadnyugati módon közlekedik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65be45d-aaed-4dd9-94fd-81438be44a22","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „mezőgazdaság versenyképességének megőrzése érdekében”. A pénz előteremtését Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől várják.","shortLead":"A „mezőgazdaság versenyképességének megőrzése érdekében”. A pénz előteremtését Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől...","id":"20250423_koltsegvetesbol-fizetik-ki-a-gazdak-vizszamlajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65be45d-aaed-4dd9-94fd-81438be44a22.jpg","index":0,"item":"a0aa3378-7d57-4f44-bb9d-9c718a761b56","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_koltsegvetesbol-fizetik-ki-a-gazdak-vizszamlajat","timestamp":"2025. április. 23. 07:34","title":"Az állam fizeti a gazdák vízszámláját idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162e6042-0bac-4d2a-85ba-37d40f9c379e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tartalomgyártók örülhetnek az Instagramhoz tartozó legújabb appnak, amivel videókat lehet rögzíteni, valamint szerkeszteni. Az újdonság eléggé hasonlít a TikTok megoldására.","shortLead":"A tartalomgyártók örülhetnek az Instagramhoz tartozó legújabb appnak, amivel videókat lehet rögzíteni, valamint...","id":"20250423_meta-instagram-edits-videoszerkeszto-alkalmazas-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162e6042-0bac-4d2a-85ba-37d40f9c379e.jpg","index":0,"item":"149a2068-87ed-4daf-8ade-1ff3a5bb7c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_meta-instagram-edits-videoszerkeszto-alkalmazas-megjelenes","timestamp":"2025. április. 23. 08:47","title":"Már tölthető: itt az Instagram vadiúj alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7587f4b-6daf-45ba-bdb6-643b109a38f8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Tavaly év végén GDP-arányosan 73,5 százalék volt az államadósság mértéke, magasabb, mint egy évvel korábban. Még úgy is, hogy az államadósság-kezelő a számok szépítése érdekében adósságot vásárolt vissza év végén. És még úgy is, hogy a kormány – bár a kitűzött célt jócskán elvétette – alaposan lefaragta a hiányt tavaly 2023-hoz képest.","shortLead":"Tavaly év végén GDP-arányosan 73,5 százalék volt az államadósság mértéke, magasabb, mint egy évvel korábban. Még...","id":"20250423_Hiaba-a-nagy-megszoritas-a-trukkozes-nott-az-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7587f4b-6daf-45ba-bdb6-643b109a38f8.jpg","index":0,"item":"416ba98a-b127-4248-9c4b-a8f7a50b386f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Hiaba-a-nagy-megszoritas-a-trukkozes-nott-az-allamadossag","timestamp":"2025. április. 23. 10:37","title":"Hiába a nagy megszorítás, a trükközés, így is nőtt az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4a083d-861b-45e2-96ea-52a58043a32e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapatok összesen 2,75 millió eurót kaptak a 233 milliós összegből.","shortLead":"A magyar csapatok összesen 2,75 millió eurót kaptak a 233 milliós összegből.","id":"20250422_fradi-valogatott-jatekosok-szereples-kifizetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b4a083d-861b-45e2-96ea-52a58043a32e.jpg","index":0,"item":"ff545a62-4d28-4104-90cf-a47e7f126b26","keywords":null,"link":"/sport/20250422_fradi-valogatott-jatekosok-szereples-kifizetesek","timestamp":"2025. április. 22. 13:59","title":"Több mint 347 millió forintot kapott válogatott játékosai után a Fradi focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5430e77-bfb8-411c-ba41-b94aa6edbc35","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Látványos a visszaesés.","shortLead":"Látványos a visszaesés.","id":"20250423_tesla-profit-71szazalek-visszaeses-elso-negyedev-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5430e77-bfb8-411c-ba41-b94aa6edbc35.jpg","index":0,"item":"5d2b54b9-5ffe-4016-832a-ae601345fd88","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_tesla-profit-71szazalek-visszaeses-elso-negyedev-elon-musk","timestamp":"2025. április. 23. 07:33","title":"71 százalékkal esett a Tesla profitja az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]