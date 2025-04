Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"36e2d24a-af47-477d-b7f6-5cbf51f03815","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi tombolása miatt az egyik gyerekét kórházba kellett szállítani, a másikat meg fejen vágta egy festékesvödörrel.","shortLead":"A férfi tombolása miatt az egyik gyerekét kórházba kellett szállítani, a másikat meg fejen vágta egy festékesvödörrel.","id":"20250422_tek-gyal-csalad-eroszak-terror-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e2d24a-af47-477d-b7f6-5cbf51f03815.jpg","index":0,"item":"bc76d3b4-da77-4eb8-ae43-0337cae8aa16","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_tek-gyal-csalad-eroszak-terror-rendorseg","timestamp":"2025. április. 22. 10:40","title":"A TEK ment a családját terrorizáló férfiért Gyálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás áll, a következmény pedig akár halálos betegség is lehet, májzsugor és rák is kialakulhat – mondta Pár Gabriella belgyógyász, hepatológus. Jó hír, hogy a betegség egy ideig visszafordítható. De hogyan léphetünk fel mi magunk a zsírmáj ellen, mielőtt rosszra fordul? Mit tehetünk, ha már bekövetkezett a baj, és mennyi alkohol fogyasztása mellett tarthatunk a zsírmájtól?","shortLead":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás...","id":"20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb.jpg","index":0,"item":"776fb47d-705a-467f-930c-b43ed6fd4ece","keywords":null,"link":"/360/20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","timestamp":"2025. április. 22. 12:30","title":"Minden harmadik magyarnak zsírmája van – ha az elhízás és az alkoholfogyasztás nem lenne elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbc0a4f-628a-430f-9641-8d361fd4eb14","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Magyar Lóránt csapata kapott gól nélkül diadalmaskodott.","shortLead":"Magyar Lóránt csapata kapott gól nélkül diadalmaskodott.","id":"20250422_Megserult-Magyar-Peter-fia-egy-hollandiai-focikupan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfbc0a4f-628a-430f-9641-8d361fd4eb14.jpg","index":0,"item":"e1db92d7-ff43-4f01-be4b-c4a8f038651c","keywords":null,"link":"/sport/20250422_Megserult-Magyar-Peter-fia-egy-hollandiai-focikupan","timestamp":"2025. április. 22. 09:34","title":"Megsérült Magyar Péter fia egy hollandiai focikupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cabb893-b21e-429a-92a0-529a69795de5","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Élelmiszereink harmadát nem esszük meg – gyakran még az asztalunkra sem kerül –, és veszendőbe megy. Megelőzés, akciózás, adomány, állatok és biogáz – így mentenek a kereskedők. Körkép a Föld napján.","shortLead":"Élelmiszereink harmadát nem esszük meg – gyakran még az asztalunkra sem kerül –, és veszendőbe megy. Megelőzés...","id":"20250422_hvg-elelmiszerpazarlas-hulladek-karosanyag-kibocsatas-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cabb893-b21e-429a-92a0-529a69795de5.jpg","index":0,"item":"7dd2ddac-ee59-45b3-9564-c5dcba70a1df","keywords":null,"link":"/360/20250422_hvg-elelmiszerpazarlas-hulladek-karosanyag-kibocsatas-fenntarthatosag","timestamp":"2025. április. 22. 13:00","title":"Felesleg vagy áruhiány: nem úszhatjuk meg az élelmiszer-pazarlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed14b4b-01dc-4c4f-89e7-7b0e80571e09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ferenciek terénél Szabó Bálint trollkodta szét Hadházy Ákos egyszemélyes demonstrációját, a momentumosok pedig a Szabadság hidat zárták le egy időre.","shortLead":"A Ferenciek terénél Szabó Bálint trollkodta szét Hadházy Ákos egyszemélyes demonstrációját, a momentumosok pedig...","id":"20250422_Hadhazy-Akos-tuntetes-ferenciek-tere-szabo-balint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ed14b4b-01dc-4c4f-89e7-7b0e80571e09.jpg","index":0,"item":"b70374fc-1743-4705-b6fc-de536052eeae","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Hadhazy-Akos-tuntetes-ferenciek-tere-szabo-balint-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 17:27","title":"Hadházy Ákos egyszemélyes demonstrációja a Szabadság hídon ért véget – ilyen volt a keddi tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dc4c8c-bff7-43a5-8aaf-6da23b02d787","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A képet Nikasz Szafronov, Oroszország egyik leghíresebb művésze készítette, mert úgy érezte, ez közelebb hozná hazáját az USA-hoz.","shortLead":"A képet Nikasz Szafronov, Oroszország egyik leghíresebb művésze készítette, mert úgy érezte, ez közelebb hozná hazáját...","id":"20250422_trump-festmeny-putyin-safranov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37dc4c8c-bff7-43a5-8aaf-6da23b02d787.jpg","index":0,"item":"f2cb2583-0944-4148-93b4-7bfa8acc081c","keywords":null,"link":"/elet/20250422_trump-festmeny-putyin-safranov","timestamp":"2025. április. 22. 17:27","title":"Megmutatták: ezt a festményt kapta Trump Putyintól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ec2415-bbcb-4b0b-af92-98d4e830f4ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az I Bike Budapest kerékpáros felvonulás útvonalán szombat délután nem a megszokott módon lehet majd közlekedni.","shortLead":"Az I Bike Budapest kerékpáros felvonulás útvonalán szombat délután nem a megszokott módon lehet majd közlekedni.","id":"20250423_BKK-forgalmi-korlatozas-bicikli-MOL-Bubi-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ec2415-bbcb-4b0b-af92-98d4e830f4ec.jpg","index":0,"item":"9fffa960-0b1f-4a5a-8ebe-d5b1b8879f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_BKK-forgalmi-korlatozas-bicikli-MOL-Bubi-Budapest","timestamp":"2025. április. 23. 11:38","title":"Szombaton pár órára felborul Budapest közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lista várhatóan bővülni fog egy sor másik államfővel, illetve miniszterelnökkel.","shortLead":"A lista várhatóan bővülni fog egy sor másik államfővel, illetve miniszterelnökkel.","id":"20250422_zelenszkij-macron-papa-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f.jpg","index":0,"item":"00d3f273-2d0a-4271-bf5c-76ba32fd1cef","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_zelenszkij-macron-papa-temetes","timestamp":"2025. április. 22. 09:41","title":"Trump mellett Zelenszkij és Macron is részt vesznek Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]