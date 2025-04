Pikó András, Józsefváros polgármestere egy Facebook-bejegyzésben cáfolta, hogy a civilekkel és az önkormányzattal folytatott egyeztetések alapján hagyták volna el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem épülő kampuszának egyes elemeit, mint azt Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára állította.

Mint azt korábban – a Világgazdaság beszámolója alapján – megírtuk, az építészeti államtitkár bejelentette, hogy 30 százalékkal olcsóbban, 7 helyett 20 százalék zöldfelülettel fog megépülni a Pázmány új épületegyüttese. A beruházás az utóbbi évben a helyiek és az önkormányzat heves tiltakozását váltotta ki.

Olcsóbb lett a Pázmány Campus Lánszki Regő építészeti államtitkár szerint „messzemenően figyelembe vették” a szomszédos utcákban lakók igényeit, a projekt olcsóbb, zöldebb és nyitotabb lesz.

Az államtitkár csütörtökön arról számolt be, hogy „több körben egyeztettek civil szervezetekkel és az önkormányzattal”, aminek eredményeként az egyetem Nemzeti Múzeum mögötti új campuszát a korábbi tervekhez képest kisebb arányú beépítéssel, több zöldfelülettel és föld alatti parkoló, illetve sportrészleg nélkül építik majd meg, ami által a beruházás még olcsóbb is lesz.

„Nem a társadalmi egyeztetés alapján összeállított javaslatcsomag volt a változtatások alapja, hanem a költségvetési kényszer” – állítja a kerület polgármestere. Igaz, hogy a projekt legtúlzóbb, és most elengedett részeit az önkormányzat és helyi civilek kezdetektől fogva ellenezték, de a polgármester szerint egyáltalán nem folyt velük érdemi egyeztetés, csupán egyetlen alkalommal jelent meg Lázár János építési és közlekedési miniszter, hogy az utcán tiltakozókkal beszélgessen, de valójában az is politikai szereplés volt, nem párbeszéd.

A polgármester szerint nem igaz, hogy a módosítással 5 százalékkal nőne a komplexum zöldfelülete, mert az az eredeti tervben is ugyanúgy szerepelt. Azt is kifogásolta, hogy az államtitkár szerint a beruházással szomszédos épületek burkolatainak felújítását is felajánlották, csakhogy ez (a környező épületek állagvédelmeként) törvényi kötelezettség, nem pedig „kedves gesztus”. Hasonlóan a környék utcáinak felújítása is a beruházó kötelessége lenne, de a polgármester szerint ebben súlyos hiányosságok mutatkoznak, az építkezéshez használt utak állapota sokat romlott, és azokról még a port sem takarítják el.

Az államtitkár arra is kitért, hogy a beruházás miatt költözni akaró szomszédok lakásaira vételi ajánlatot tesz majd a beruházó, de Pikó erre semmilyen garanciát nem lát, így nem is bízik az ígéretben.

A kerület polgármestere állítja, hogy az eleve túlárazott projekt nem lett se kisebb, se jobb, a kerület és a helyi civilek javaslatai pedig nem épültek be a koncepcióba, így az új épületegyüttes – ami akár a palotanegyed új büszkesége is lehetne – megmarad „a kormányzati önkény emlékművének”.