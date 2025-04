Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a77c4171-dab9-4d8f-8030-5309f9a0e323","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A modern katolicizmus megreformálásának programjával lépett színre Ferenc pápa, aki azonban megválaszolatlan kérdéseket és megosztottságot hagyott maga után. Nyitottságával és szeretetével az egyház új arcát mutatta meg, de még nem tudni, az utódja milyen utat választ.","shortLead":"A modern katolicizmus megreformálásának programjával lépett színre Ferenc pápa, aki azonban megválaszolatlan kérdéseket...","id":"20250426_meghalt-ferenc-papa-ellentmondasos-orokseg-tabudontogetes-az-irgalom-hirdetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77c4171-dab9-4d8f-8030-5309f9a0e323.jpg","index":0,"item":"32010e97-6e54-4962-9359-cad3317648c1","keywords":null,"link":"/360/20250426_meghalt-ferenc-papa-ellentmondasos-orokseg-tabudontogetes-az-irgalom-hirdetoje","timestamp":"2025. április. 26. 07:00","title":"Irgalmat hirdetett és reformokat hajtott végre, de nem tudta átlépni az árnyékát Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4e4688-2aee-4760-b9b9-d73c97c604b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél évvel ezelőtt is történt egy hasonló eset. ","shortLead":"Másfél évvel ezelőtt is történt egy hasonló eset. ","id":"20250427_Tuzoltok-segitettek-a-kislanynak-aki-beszorult-az-1956-os-emlekmu-oszlopai-koze-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c4e4688-2aee-4760-b9b9-d73c97c604b2.jpg","index":0,"item":"1a685a0f-b979-4e6d-bac7-313b1c8260e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_Tuzoltok-segitettek-a-kislanynak-aki-beszorult-az-1956-os-emlekmu-oszlopai-koze-video","timestamp":"2025. április. 27. 12:25","title":"Tűzoltók segítettek a kislánynak, aki beszorult az 1956-os emlékműbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Taffy Brodesser-Akner új regénye is egy lelépés története. ","shortLead":"Taffy Brodesser-Akner új regénye is egy lelépés története. ","id":"20250426_hvg-Taffy-Brodesser-Akner-A-Long-Island-i-kompromisszum-regeny-21-Szazad-Kiado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a.jpg","index":0,"item":"b03f4907-83d3-40b0-a33e-acf942decc16","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-Taffy-Brodesser-Akner-A-Long-Island-i-kompromisszum-regeny-21-Szazad-Kiado","timestamp":"2025. április. 26. 16:15","title":"A kikötözős szex és a drogok után sikerül leszámolni a dibukkal? A Long Island-i kompromisszumból kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyar-amerikai kétoldalú kérdéseket, így a kettős adóztatás ügyét és az energetikai együttműködést, valamint az ukrajnai konfliktus rendezése körüli amerikai erőfeszítéseket tekintette át Magyar Levente, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Washingtonban John Coale-lal, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának európai ügyekért felelős főigazgatójával pénteken.","shortLead":"Magyar-amerikai kétoldalú kérdéseket, így a kettős adóztatás ügyét és az energetikai együttműködést, valamint...","id":"20250426_Kisebb-amerikai-atomeromuvek-Magyarorszagra-telepiteserol-targyalt-a-kormany-az-USA-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"af3fa86b-80f0-4d41-a3c3-9956fca7cc69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_Kisebb-amerikai-atomeromuvek-Magyarorszagra-telepiteserol-targyalt-a-kormany-az-USA-ban","timestamp":"2025. április. 26. 09:36","title":"Kisebb amerikai atomerőművek Magyarországra telepítéséről tárgyalt a kormány az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki jó turkálóban keres, 5 milliót érő Picasso-tálat lelhet. ","shortLead":"Aki jó turkálóban keres, 5 milliót érő Picasso-tálat lelhet. ","id":"20250426_Picacco-talat-talaltak-egy-antwerpeni-hasznaltaru-kereskedesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"5a779b34-e790-4926-8148-2c315dd54d09","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Picacco-talat-talaltak-egy-antwerpeni-hasznaltaru-kereskedesben","timestamp":"2025. április. 26. 15:09","title":"Ritka fogás: Picasso-tálat találtak egy antwerpeni adományboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe07a3-e7b5-4ead-ada5-5ea92cae8904","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy átalakított üvegfalú pápamobilban viszik át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy a menet útvonala mentén álló gyászolók is láthassák a megboldogult egyházfő koporsót – jelentették olasz hírportálok.","shortLead":"Egy átalakított üvegfalú pápamobilban viszik át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria...","id":"20250426_Kiderult-milyen-autoval-viszik-majd-Ferenc-papat-a-vegso-nyughelyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6fe07a3-e7b5-4ead-ada5-5ea92cae8904.jpg","index":0,"item":"6aceed36-e00c-44df-8756-d82c7e69fc72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_Kiderult-milyen-autoval-viszik-majd-Ferenc-papat-a-vegso-nyughelyere","timestamp":"2025. április. 26. 09:18","title":"Kiderült, milyen autóval viszik majd Ferenc pápát a végső nyughelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9b1a87-ef55-4b8a-8930-461a5a4f93c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hegyeshalom felé tartó forgalmat megállították.","shortLead":"A Hegyeshalom felé tartó forgalmat megállították.","id":"20250426_Tomegbaleset-az-M1-es-autopalyan-10-kilometeres-a-torlodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee9b1a87-ef55-4b8a-8930-461a5a4f93c2.jpg","index":0,"item":"75857ca0-681d-4f7c-9762-1b350f745d7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_Tomegbaleset-az-M1-es-autopalyan-10-kilometeres-a-torlodas","timestamp":"2025. április. 26. 16:19","title":"Tömegbaleset az M1-es autópályán, 10 kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26ef0c-6636-4036-8199-0cfc6453950b","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"39 éve a mai napon következett be az emberiség történetének legnagyobb nukleáris balesete Csernobilban. A szomorú évforduló kapcsán megnéztük, mennyire van biztonságban az EU lakossága a felrobbant négyes reaktor maradványaiból fennmaradt radioaktív sugárzástól.","shortLead":"39 éve a mai napon következett be az emberiség történetének legnagyobb nukleáris balesete Csernobilban. A szomorú...","id":"20250426_csernobil_europa_nuklearis_robbanas-ebrd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce26ef0c-6636-4036-8199-0cfc6453950b.jpg","index":0,"item":"501c3951-1a48-4f1e-a332-723548f2cafa","keywords":null,"link":"/eurologus/20250426_csernobil_europa_nuklearis_robbanas-ebrd","timestamp":"2025. április. 26. 09:00","title":"Mennyire van biztonságban Csernobiltól Európa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]