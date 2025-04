Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Vélhetően a többség elhúzza az utolsó pillanatokig. Ingyen parkolás és spórolás: kivárnak a plugin hibridesek a zöld rendszám leadásával Sok szó esett az MNB-s pénzekről és a Matolcsy-klánról, még több a kormány és a Fidesz felelősségéről. Téma volt még az Ukrajna EU-csatlakozása elleni kormányzati politikai akció is. Erősen nyitja a hetet a parlament: poloskázás, hazaárulózás és a Matolcsy-klán börtönbüntetése A jelek szerint kijátszható a Meta chatbotjainak védelme, és így szinte korlátok nélkül lehet velük akár szexuális szerepjátékokra épülő beszélgetést is folytatni. A cég alkalmazottai állítólag már jelezték a problémát, de a Meta ködösít.
Gyerekekkel is szívesen szexchatel a Meta chatbotja, egyelőre senki nem érti, mi történik A polgár jogállás áruba bocsátása összeegyeztethetetlen az uniós polgárság eszméjével – véli az Európai Bíróság. Magyarországon a Fidesz nem ment ilyen messzire, polgárságot nem, csak tartózkodást kínál pénzért.
Az Európai Bíróság szerint a hazát tilos áruba bocsátani – A Fidesz csak bérbe adja Sorozat készült a törökverő legendájából – a legendából viszont ezer dolog kimaradt. Például az, hogy mi történt Hunyadi János halála után, és miért fordult Szilágyi Mihály a törökökhöz segítségért. Ahogy az is, hogy mi volt Rigómezőn és miért volt bizalmatlan Hunyadival szemben mindenki a Nándorfehérvár előtti időszakban. Lenthár Balázs történésszel Kacskovics Mihály Béla beszélgetett. Hunyadi: minden, ami fontos, de a sorozatból kimaradt – Fülke