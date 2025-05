Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9855f0c-9cb9-496d-a3d8-90a53fd31631","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Demokratából republikánus, a szabadkereskedelem hívéből a vámháború szorgalmazója lett Donald Trump kereskedelmi főtanácsadója, Peter Navarro.","shortLead":"Demokratából republikánus, a szabadkereskedelem hívéből a vámháború szorgalmazója lett Donald Trump kereskedelmi...","id":"20250504_peter-navarro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9855f0c-9cb9-496d-a3d8-90a53fd31631.jpg","index":0,"item":"2e7dd4d1-b531-4992-8cce-da5e2837a339","keywords":null,"link":"/360/20250504_peter-navarro","timestamp":"2025. május. 04. 12:00","title":"Börtönbe ment Trumpért és pitbullként küzd Kína megbüntetéséért a vámháború tábornoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány arra teszi fel a 2026-os büdzsét, hogy összejön a 4 százalékos növekedés. A mozgásteret csökkentette az anyák szja-kedvezményével, az emiatt megtartott különadók kétes eszközei a bevételszerzésnek.","shortLead":"A kormány arra teszi fel a 2026-os büdzsét, hogy összejön a 4 százalékos növekedés. A mozgásteret csökkentette az anyák...","id":"20250503_hvg-koltsegvetes-kilatasok-megszoritas-kenyszer-novekedes-almok-csodaval-hataros-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"784f9615-a833-48dd-a3af-ed85c6dd9318","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-koltsegvetes-kilatasok-megszoritas-kenyszer-novekedes-almok-csodaval-hataros-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. május. 04. 08:30","title":"A csodára vár és kockázatos határokat feszeget a kormány az új költségvetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880b2aba-870f-4fd2-afdb-3bcaa8592b41","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyedi kivitelű Rolls-Royce Cullinan teljesítménye meghaladja a 600 lóerőt.","shortLead":"Az egyedi kivitelű Rolls-Royce Cullinan teljesítménye meghaladja a 600 lóerőt.","id":"20250505_tuning-rolls-royce-cullinan-mansory-rendorauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880b2aba-870f-4fd2-afdb-3bcaa8592b41.jpg","index":0,"item":"32cab929-e046-4049-b2ba-1e9734475053","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_tuning-rolls-royce-cullinan-mansory-rendorauto","timestamp":"2025. május. 05. 08:41","title":"Tuningolt Rolls-Royce-ból lett rendőrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41398cb1-c28c-4e43-b517-c754f61e14b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott Kátai István, az első erdélyi Tisza Sziget alapítója.","shortLead":"Interjút adott Kátai István, az első erdélyi Tisza Sziget alapítója.","id":"20250503_Erdely-Tisza-Sziget-alapito-Katai-Istvan-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41398cb1-c28c-4e43-b517-c754f61e14b7.jpg","index":0,"item":"9d496caf-aa46-43d6-b8a3-8aa4bcbcc1f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_Erdely-Tisza-Sziget-alapito-Katai-Istvan-Magyar-Peter","timestamp":"2025. május. 03. 11:23","title":"Az első erdélyi Tisza Sziget alapítója: a sajtószabadságot Erdélyben is meggyilkolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005d258c-3c74-4b26-b9be-75e70d2bda69","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Legfőbb Ügyészség szerint Orbán Viktor nem tudja kirúgni Polt Pétert, de megszólaltak az MNB-ügyről is.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség szerint Orbán Viktor nem tudja kirúgni Polt Pétert, de megszólaltak az MNB-ügyről is.","id":"20250504_kocsis-mate-polt-peter-tuzson-bence-legfobb-ugyesz-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005d258c-3c74-4b26-b9be-75e70d2bda69.jpg","index":0,"item":"75b0c109-c9cd-49e5-95ab-8ac7daf9ee71","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_kocsis-mate-polt-peter-tuzson-bence-legfobb-ugyesz-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. május. 04. 11:53","title":"Kocsis Máté: Polt Péter marad, Tuzson Bence pedig nem lesz legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c047a3-e986-4200-aafe-035768e01af1","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"David Hockney napjaink egyik legnépszerűbb képzőművésze; művei, melyek jelenleg a Louis Vuitton Alapítvány múzeumának nagyszabású párizsi kiállításán láthatók, kivételes szakmai tudása mellett az élet és a festészet határtalan szeretetét is tükrözik.","shortLead":"David Hockney napjaink egyik legnépszerűbb képzőművésze; művei, melyek jelenleg a Louis Vuitton Alapítvány múzeumának...","id":"20250503_hvg-david_hockneykiallitas_egy_muvesz_portreja_camera_lucida_es_ipad_a_nagy_csobbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c047a3-e986-4200-aafe-035768e01af1.jpg","index":0,"item":"a3c05fb5-5cf2-4e14-8011-4a53ea1b55b4","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-david_hockneykiallitas_egy_muvesz_portreja_camera_lucida_es_ipad_a_nagy_csobbanas","timestamp":"2025. május. 03. 10:30","title":"Akinek a képein átsugárzik a jókedv: David Hockney kiállításán jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ce4453-f86f-4446-ae2b-899fdf188cd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt brazil elnököt áprilisban műtötték meg bérelzáródás miatt.","shortLead":"A volt brazil elnököt áprilisban műtötték meg bérelzáródás miatt.","id":"20250504_Elhagyhatja-a-korhazat-Bolsonaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4ce4453-f86f-4446-ae2b-899fdf188cd4.jpg","index":0,"item":"d576ee31-0456-41d5-98d8-e321e7e02ef2","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_Elhagyhatja-a-korhazat-Bolsonaro","timestamp":"2025. május. 04. 15:12","title":"Bolsonaro reméli, hogy már vasárnap elhagyhatja a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c9573c-9160-420d-8456-43a6ba50cf50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak olyan körülmények, amikor nem lehet vagy nem célszerű egy áramkörre hűtőbordákat vagy hűtőventilátorokat szerelni. Japán szakemberek ötlete nemcsak hogy segít az ilyen helyzetekben segít, de még jelentősen meg is növeli a hőelvezetést.","shortLead":"Vannak olyan körülmények, amikor nem lehet vagy nem célszerű egy áramkörre hűtőbordákat vagy hűtőventilátorokat...","id":"20250503_oki-rezermes-megoldas-nyomtatott-aramkori-lapok-hoelvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39c9573c-9160-420d-8456-43a6ba50cf50.jpg","index":0,"item":"666bb6cb-c2a7-4621-b487-d2ef42e0920a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_oki-rezermes-megoldas-nyomtatott-aramkori-lapok-hoelvezetes","timestamp":"2025. május. 03. 16:03","title":"55-szörösére növelheti az áramkörökben a hőelvezetést ez az ügyes megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]