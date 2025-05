Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b160ed33-9ab2-4441-920f-3644d3054f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint még a héten bejelenthetik jelölését.","shortLead":"A lap szerint még a héten bejelenthetik jelölését.","id":"20250506_Polt-Peter-Hende-Csaba-Alkotmanybirosag-elnoke-Legfobb-Ugyesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b160ed33-9ab2-4441-920f-3644d3054f2d.jpg","index":0,"item":"9bdccd82-0d5b-4f1c-88d8-01253b069375","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Polt-Peter-Hende-Csaba-Alkotmanybirosag-elnoke-Legfobb-Ugyesz","timestamp":"2025. május. 06. 13:55","title":"24.hu: Polt Pétert az Alkotmánybíróság elnökévé emelné a fideszes kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08a19c1-6de6-4d6f-99cf-6c9cb472763a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A feladatlap két részből állt.","shortLead":"A feladatlap két részből állt.","id":"20250505_erettsegi-magyar-nem-hivatalos-megoldas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b08a19c1-6de6-4d6f-99cf-6c9cb472763a.jpg","index":0,"item":"0a30b26f-c25a-47c1-8e13-c2fcd7e1b8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_erettsegi-magyar-nem-hivatalos-megoldas-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 13:42","title":"Itt vannak a magyarérettségi nem hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2718d80f-dc0a-457a-9ca5-8db81a773028","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Fabrizio Romano szerint a jobbhátvéd a Real Madridhoz igazol.","shortLead":"Fabrizio Romano szerint a jobbhátvéd a Real Madridhoz igazol.","id":"20250505_labdarugas-liverpool-trent-alexander-arnold-klubvaltas-atigazolas-real-madrid-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2718d80f-dc0a-457a-9ca5-8db81a773028.jpg","index":0,"item":"1aa1e765-eff6-407a-a961-fbc7ec7d87d0","keywords":null,"link":"/sport/20250505_labdarugas-liverpool-trent-alexander-arnold-klubvaltas-atigazolas-real-madrid-fabrizio-romano","timestamp":"2025. május. 05. 14:05","title":"Alexander-Arnold bejelentette, hogy elhagyja a Liverpoolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a47eb5-8b76-4f5a-ba98-8081829f3434","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az egykori Telenorból kibújt CETIN MI-vel azonosítja be a hálózati hibákat.","shortLead":"Az egykori Telenorból kibújt CETIN MI-vel azonosítja be a hálózati hibákat.","id":"20250505_CETIN-Hungary-Telenor-Yettel-mesterseges-intelligencia-mobilinfrastruktura-szolgaltato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51a47eb5-8b76-4f5a-ba98-8081829f3434.jpg","index":0,"item":"e162d4e1-0463-4512-b5aa-8a78f6f02f3e","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_CETIN-Hungary-Telenor-Yettel-mesterseges-intelligencia-mobilinfrastruktura-szolgaltato","timestamp":"2025. május. 05. 13:48","title":"Belecsobban a mesterséges intelligenciába az ország első mobilinfrastruktúra-szolgáltatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed2f345-fefb-41eb-953b-4f70451d2be6","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ha végignézünk a katolikus egyház történelmén, egészen hihetetlen pápákat találhatunk. Volt köztük 14 éves gyerek, 90 éves aggastyán és olyan is, akit halála után visszaültettek a trónjára, hogy ítéletet mondjanak felette. Olyan is akadt, akinek valószínűleg már az apja is pápa volt.","shortLead":"Ha végignézünk a katolikus egyház történelmén, egészen hihetetlen pápákat találhatunk. Volt köztük 14 éves gyerek, 90...","id":"20250506_papak-legek-szent-peter-konklave-johanna-papissa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fed2f345-fefb-41eb-953b-4f70451d2be6.jpg","index":0,"item":"4c977b0c-9d5d-4a09-a8be-62eee8d55233","keywords":null,"link":"/360/20250506_papak-legek-szent-peter-konklave-johanna-papissa","timestamp":"2025. május. 06. 18:00","title":"Gyerek, aggastyán és hulla is ült már Szent Péter trónján, de Johanna nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","shortLead":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","id":"20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"90bc5e24-1bda-4d33-9589-fe09432ba767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","timestamp":"2025. május. 06. 12:32","title":"Nagy Márton már készíti az újabb árréskorlátozást, a zsebkendő, a tusfürdő és egyéb háztartási cikkek is érintve lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A miniszterelnök azután osztotta meg gondolatait, hogy a felcsúti akadémia az utolsó helyen zárta az U17-es Puskás-Suzuki Kupát. ","shortLead":"A miniszterelnök azután osztotta meg gondolatait, hogy a felcsúti akadémia az utolsó helyen zárta az U17-es...","id":"20250506_labdarugas-puskas-akademia-orban-viktor-magyar-jatekosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e.jpg","index":0,"item":"b061c2c0-d0ab-4424-856f-cee7fa0d31b8","keywords":null,"link":"/sport/20250506_labdarugas-puskas-akademia-orban-viktor-magyar-jatekosok","timestamp":"2025. május. 06. 07:58","title":"Orbán elismerte: a Puskás Akadémia sem jár élen a fiatal magyar focisták szerepeltetésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki...","id":"20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342.jpg","index":0,"item":"969b8991-54d9-451a-9e17-b948c016c922","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","timestamp":"2025. május. 06. 20:03","title":"Rajzolgasson napi 45 percet, érezni fogja a jótékony hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]