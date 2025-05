Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft is elismerte egy hiba létezését a Windows 10-ben, ami ellehetetlenítette egy hasznos funkció használatát. A javítás azonban már megérkezett, még ha nem is kapott különösebb hírverést.","shortLead":"A Microsoft is elismerte egy hiba létezését a Windows 10-ben, ami ellehetetlenítette egy hasznos funkció használatát...","id":"20250506_microsoft-windows-10-home-pro-start-menu-gyorseleres-hiba-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"e13bf0f8-1a32-4665-99a5-90f24e3032c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_microsoft-windows-10-home-pro-start-menu-gyorseleres-hiba-javitas","timestamp":"2025. május. 06. 13:03","title":"Csendben javítottak egy idegesítő hibát a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Húsz másodpercen át sikerült 12 LED izzót üzemeltetni vízcseppek segítségével. A megoldás a különböző szabadtéri szenzorok használatánál lehet kifejezetten hasznos.","shortLead":"Húsz másodpercen át sikerült 12 LED izzót üzemeltetni vízcseppek segítségével. A megoldás a különböző szabadtéri...","id":"20250506_esoelem-csapadek-esocsepp-viz-elektromos-aram-generalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d.jpg","index":0,"item":"513920e6-675d-44b8-acfa-10851ec3712b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_esoelem-csapadek-esocsepp-viz-elektromos-aram-generalas","timestamp":"2025. május. 06. 08:03","title":"Kitalálták az esőelemet, ami esőcseppekből generál elektromos áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0e8f47-a45e-4ea6-b7f6-9b5250d6289c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KT szerint a világkereskedelmi feszültségek jócskán odaverhetnek a 2026-os magyar gazdasági terveknek.","shortLead":"A KT szerint a világkereskedelmi feszültségek jócskán odaverhetnek a 2026-os magyar gazdasági terveknek.","id":"20250505_Koltsegvetesi-Tanacs-KT-2026-os-koltsegvetes-velemenyezes-kockazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c0e8f47-a45e-4ea6-b7f6-9b5250d6289c.jpg","index":0,"item":"13243ea6-023d-4b03-ac54-2c4acf96cd13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_Koltsegvetesi-Tanacs-KT-2026-os-koltsegvetes-velemenyezes-kockazatok","timestamp":"2025. május. 05. 08:27","title":"Óriási kockázatokat lát a jövő évi büdzsében a Költségvetési Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A már amúgy sem éppen lomha Tesla Model Y mostantól picit még jobban gyorsul.","shortLead":"A már amúgy sem éppen lomha Tesla Model Y mostantól picit még jobban gyorsul.","id":"20250506_szoftveresen-ad-tobb-loerot-a-tesla-model-y-legujabb-frissitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf.jpg","index":0,"item":"9c26d4ee-1538-4af0-99ba-f9fc1840bd19","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_szoftveresen-ad-tobb-loerot-a-tesla-model-y-legujabb-frissitese","timestamp":"2025. május. 06. 07:59","title":"Szoftveresen ad több lóerőt a Tesla legújabb frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d349cf-2fae-4a79-a0a4-ed4fab2dd55e","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"Az Angol Labdarúgó-szövetség érvényesítette a brit Legfelsőbb Bíróság döntését, és a következő hónap elejétől megtiltja a transznemű nőknek, hogy az angol női bajnokságban játsszanak. A női futball a transz közösség egyik utolsó mentsvára volt, egy olyan biztos pont, ahol elfogadták őket és szabadon élvezhették a sportolás mentális és fizikai egészségre gyakorolt jótékony hatásait. A nemiség kérdésének vizsgálata ezzel csak tovább bonyolódott.","shortLead":"Az Angol Labdarúgó-szövetség érvényesítette a brit Legfelsőbb Bíróság döntését, és a következő hónap elejétől megtiltja...","id":"20250505_transznemu-nok-sport-FA-angol-labdarugo-szovetseg-kitiltas-foci-olimpia-okolvivas-imane-helif-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d349cf-2fae-4a79-a0a4-ed4fab2dd55e.jpg","index":0,"item":"a077086d-3605-459e-8f7f-e283125102fd","keywords":null,"link":"/elet/20250505_transznemu-nok-sport-FA-angol-labdarugo-szovetseg-kitiltas-foci-olimpia-okolvivas-imane-helif-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 17:55","title":"A transznemű nők egyik utolsó mentsvára is odaveszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed2f345-fefb-41eb-953b-4f70451d2be6","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ha végignézünk a katolikus egyház történelmén, egészen hihetetlen pápákat találhatunk. Volt köztük 14 éves gyerek, 90 éves aggastyán és olyan is, akit halála után visszaültettek a trónjára, hogy ítéletet mondjanak felette. Olyan is akadt, akinek valószínűleg már az apja is pápa volt.","shortLead":"Ha végignézünk a katolikus egyház történelmén, egészen hihetetlen pápákat találhatunk. Volt köztük 14 éves gyerek, 90...","id":"20250506_papak-legek-szent-peter-konklave-johanna-papissa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fed2f345-fefb-41eb-953b-4f70451d2be6.jpg","index":0,"item":"4c977b0c-9d5d-4a09-a8be-62eee8d55233","keywords":null,"link":"/360/20250506_papak-legek-szent-peter-konklave-johanna-papissa","timestamp":"2025. május. 06. 18:00","title":"Gyerek, aggastyán és hulla is ült már Szent Péter trónján, de Johanna nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja az anyagcserét, a növekedést és a normális sejtműködést. De vajon mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége? Távolról sem! Lássuk, milyen tényezőktől függ, mennyit kell bevinnünk belőle.","shortLead":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja...","id":"20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e.jpg","index":0,"item":"beab4618-d3d2-44ae-9c20-b31b791efcbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","timestamp":"2025. május. 05. 07:30","title":"Elég vasat eszünk meg naponta? A válasz nem egyértelmű!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A jó helyismerettel rendelkező Ariel Beramendi a Guardianben elemzi a helyzetet a pápaválasztás előtt. Orbán a médiapolitikájában ügyel a törvényesség látszatára, az őt követő Trump még arra sem. A szélsőjobbnak megvan az oka, hogy a vámháború miatt féljen a Trump-hatástól. Meloni olasz kormányfő sikeres politikáját annak köszönheti, hogy nem másolja Trumpot és Orbánt. Ha megoldást akar Gázában, az USA-nak be kell áldoznia Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A jó helyismerettel rendelkező Ariel Beramendi a Guardianben elemzi a helyzetet a pápaválasztás előtt. Orbán...","id":"20250505_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"6d698df7-cf8b-4dde-b3b8-e5d412e8b1f3","keywords":null,"link":"/360/20250505_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 05. 10:30","title":"\"18 évig dolgoztam a Vatikánban – ez lesz az eddigi legkiszámíthatatlanabb konklávé\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]