[{"available":true,"c_guid":"57e268f8-b5d2-4f91-baae-0c3413ff2aea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kedd hajnalban tetőzik az Éta Aquaridák meteorraj, amelynek hullócsillagokban legsűrűbb időszaka körülbelül egy héten át tart – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.","shortLead":"Kedd hajnalban tetőzik az Éta Aquaridák meteorraj, amelynek hullócsillagokban legsűrűbb időszaka körülbelül egy héten...","id":"20250505_eta_aquaridak-meteorraj-megfigyeles-meteorzapor-tetozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57e268f8-b5d2-4f91-baae-0c3413ff2aea.jpg","index":0,"item":"317c24be-90fd-4774-8a30-d21f7762b97a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_eta_aquaridak-meteorraj-megfigyeles-meteorzapor-tetozes","timestamp":"2025. május. 05. 19:03","title":"Megéri korán kelni: kedd hajnalban látványos meteorzápor jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Meglepte az elemzőket, hogy az árrésstop ellenére is csökkent az élelmiszerboltok forgalma márciusban. Áprilisban még segíthetnek a hosszú hétvégék, de a kiskereskedelemre vonatkozó éves növekedési előrejelzést máris egy százalékkal rontotta az ING.","shortLead":"Meglepte az elemzőket, hogy az árrésstop ellenére is csökkent az élelmiszerboltok forgalma márciusban. Áprilisban még...","id":"20250507_kiskereskedelemi-adat-gazdasag-elemzok-ing-erste-oksz-boltok-forgalma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d.jpg","index":0,"item":"06892239-fd29-4a80-8ea0-8ca15589a7e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_kiskereskedelemi-adat-gazdasag-elemzok-ing-erste-oksz-boltok-forgalma","timestamp":"2025. május. 07. 10:41","title":"Drasztikusan alulmúlta a piaci várakozásokat a kiskereskedelmi forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áprilisban támogatókat veszített a Momentum és a Kutya Párt is, a DK-t pedig leszorította a dobogóról a Mi Hazánk.","shortLead":"Áprilisban támogatókat veszített a Momentum és a Kutya Párt is, a DK-t pedig leszorította a dobogóról a Mi Hazánk.","id":"20250506_Republikon-Intezet-aprilis-negy-szazalek-elony-Tisza-Fidesz-Mi-Hazank-kozvelemeny-kutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"862636ef-285b-4bbc-a1fd-7a1f9c64b9bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Republikon-Intezet-aprilis-negy-szazalek-elony-Tisza-Fidesz-Mi-Hazank-kozvelemeny-kutatas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 10:42","title":"Republikon: Négy százalékkal előzi a Tisza a Fideszt, erősödött a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447ce9d0-0ccc-49e9-899b-eb0fae76949f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok szerint a matekérettségin az egyik feladatot valószínűleg többen is átugrották. ","shortLead":"A tanárok szerint a matekérettségin az egyik feladatot valószínűleg többen is átugrották. ","id":"20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-szaktanari-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/447ce9d0-0ccc-49e9-899b-eb0fae76949f.jpg","index":0,"item":"3c8249fe-1040-4753-a916-5bf713ca9869","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-szaktanari-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 11:34","title":"Egy „csúnyának tűnő” feladat és egy pontatlan megfogalmazás okozhatott zavart – szaktanárok a matekérettségi második részéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy prostituálttal találkozott, tőle távozóban, egy vasútállomáson kezdte követni és molesztálni a kislányt, akivel még kisebb gyermekek voltak. ","shortLead":"A férfi egy prostituálttal találkozott, tőle távozóban, egy vasútállomáson kezdte követni és molesztálni a kislányt...","id":"20250505_szexualis-kenyszerites-borton-molesztalas-debrecen-hajduszoboszlo-bantalmazas-gyermekbantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452.jpg","index":0,"item":"f65d7186-c29f-47e0-a5c6-88ef7d89a3e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_szexualis-kenyszerites-borton-molesztalas-debrecen-hajduszoboszlo-bantalmazas-gyermekbantalmazas","timestamp":"2025. május. 05. 19:57","title":"Három év börtönt kapott a férfi, aki egy 12 éves kislányt molesztált Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2a0ad8-3a93-4145-8a42-181fdc278e41","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Penza és Voronyezs kormányzója is arról számolt be, hogy drónok támadták őket keddre virradóra. ","shortLead":"Penza és Voronyezs kormányzója is arról számolt be, hogy drónok támadták őket keddre virradóra. ","id":"20250506_oroszorszag-ukrajna-haboru-drontamadas-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2a0ad8-3a93-4145-8a42-181fdc278e41.jpg","index":0,"item":"3d8d9cae-a759-4d0c-9902-08a9f0ea01da","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_oroszorszag-ukrajna-haboru-drontamadas-moszkva","timestamp":"2025. május. 06. 05:23","title":"Orosz jelentések szerint újabb ukrán dróntámadás érte Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Főleg a nagy vidéki városokban és Budapesten esett vissza a lakásépítések száma. Új engedélyből vidéken mindenhol kevesebbet, Budapesten azonban néhány nagyberuházás miatt majdnem háromszor annyit adtak ki, mint tavaly.","shortLead":"Főleg a nagy vidéki városokban és Budapesten esett vissza a lakásépítések száma. Új engedélyből vidéken mindenhol...","id":"20250506_lakas-epites-epitkezes-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37.jpg","index":0,"item":"81502f5f-6253-4000-80f7-fcb3bfd2aff4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250506_lakas-epites-epitkezes-ksh","timestamp":"2025. május. 06. 08:35","title":"Évek óta nem adtak át annyira kevés lakást, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Éves szinten alig pár tizedszázalékot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, havi szinten viszont csökkent.","shortLead":"Éves szinten alig pár tizedszázalékot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, havi szinten viszont csökkent.","id":"20250507_kiskereskedelmi-forgalom-marcius-ksh-gazdasag-statisztika-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525.jpg","index":0,"item":"f89c47dd-9fbf-49c9-b35b-def9351e4484","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_kiskereskedelmi-forgalom-marcius-ksh-gazdasag-statisztika-vasarlas","timestamp":"2025. május. 07. 09:33","title":"Nem hozta meg a vásárlási kedvet az árréssapka, csökkent a kiskereskedelmi forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]