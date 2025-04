Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sorozat készült a törökverő legendájából – a legendából viszont ezer dolog kimaradt. Például az, hogy mi történt Hunyadi János halála után, és miért fordult Szilágyi Mihály a törökökhöz segítségért. Ahogy az is, hogy mi volt Rigómezőn és miért volt bizalmatlan Hunyadival szemben mindenki a Nándorfehérvár előtti időszakban. Lenthár Balázs történésszel Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Sorozat készült a törökverő legendájából – a legendából viszont ezer dolog kimaradt. Például az, hogy mi történt...","id":"20250428_Fulke-podcast-Lenthar-Balazs-Hunyadi-sorozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada.jpg","index":0,"item":"23928f26-c2a7-450c-ab34-c8ccfa637aa3","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Fulke-podcast-Lenthar-Balazs-Hunyadi-sorozat-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 20:00","title":"Hunyadi: minden, ami fontos, de a sorozatból kimaradt – Fülke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69eaf758-6ed9-415c-9493-53cbb7a46146","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem ütközött a szemből érkezőkkel. ","shortLead":"Szerencsére nem ütközött a szemből érkezőkkel. ","id":"20250428_durrdefektet-auto-szalagkorlat-M3-as","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69eaf758-6ed9-415c-9493-53cbb7a46146.jpg","index":0,"item":"0ac4b02b-7043-416a-9687-90dfc0a189b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_durrdefektet-auto-szalagkorlat-M3-as","timestamp":"2025. április. 28. 10:18","title":"Videón, ahogy durrdefekt miatt szalagkorlátnak csapódik egy autó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6728f69f-b472-48cf-bf09-43cf996cc36c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A grönlandi kormányfő hétfőn találkozik majd a dán parlament és az üzleti élet képviselőivel, valamint fogadja őt X. Frigyes dán király is, akivel közösen utazik vissza Grönlandra.","shortLead":"A grönlandi kormányfő hétfőn találkozik majd a dán parlament és az üzleti élet képviselőivel, valamint fogadja őt X...","id":"20250427_gronland-kormanyfo-dania-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6728f69f-b472-48cf-bf09-43cf996cc36c.jpg","index":0,"item":"e58a0c6e-9e5f-4387-9232-8630a464b59e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_gronland-kormanyfo-dania-trump","timestamp":"2025. április. 27. 18:40","title":"Inkább Dániához közeledne a grönlandi kormányfő, semmint a tiszteletlen amerikaiakhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon a jövőbeni emberes küldetésekkel. Ebben ugyanis van némi kockázat.","shortLead":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon...","id":"20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9.jpg","index":0,"item":"2beb6c9d-a3ba-4b2e-aa77-490b6767f191","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","timestamp":"2025. április. 28. 11:03","title":"Több mint 30-szor gyújtott be a NASA a „majdnem-hajtóművet”, és erre nagyon jó oka volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263379f3-7c89-4ef5-9300-18a50af2e604","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy Gergelynek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Ferenc, Huxit, váltógazdaság, mémtábornok, zsírmáj. ","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250427_Az-en-hetem-Peterfy-Gergely-papa-husvet-zsirmaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/263379f3-7c89-4ef5-9300-18a50af2e604.jpg","index":0,"item":"5e8581cd-298e-4569-8b07-c815d0c79d79","keywords":null,"link":"/360/20250427_Az-en-hetem-Peterfy-Gergely-papa-husvet-zsirmaj","timestamp":"2025. április. 27. 17:30","title":"Péterfy Gergely: A húsvéti locsolkodás körülbelül annyira szexi, mint a zsírmáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3397f16-8291-4a12-ac68-458569f3936b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250427_boeing-kina-vam-alkohol-rak-mesterseges-intelligencia-villanymozdony-kornyezetszennyezes-vaksag-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3397f16-8291-4a12-ac68-458569f3936b.jpg","index":0,"item":"78c38438-78f1-4a71-88a6-558be00e1639","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_boeing-kina-vam-alkohol-rak-mesterseges-intelligencia-villanymozdony-kornyezetszennyezes-vaksag-gyogyszer","timestamp":"2025. április. 27. 12:00","title":"Ez történt: Kína elkezdte visszaküldeni Amerikának a repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9040e892-dea0-4bad-8348-e99d66c8338c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából hárommillió forintnak megfelelő ártól kezdődően érhetők el a csúcstelefonokat még különlegesebbé alakító Caviar cég újabb remekei: a spirituális köntösbe öltöztetett iPhone-ok.","shortLead":"Nagyjából hárommillió forintnak megfelelő ártól kezdődően érhetők el a csúcstelefonokat még különlegesebbé alakító...","id":"20250427_vallas-spiritualis-iphone-caviar-luxustelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9040e892-dea0-4bad-8348-e99d66c8338c.jpg","index":0,"item":"4cf0030f-c1a2-419f-bf44-03a3c4acc81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_vallas-spiritualis-iphone-caviar-luxustelefon","timestamp":"2025. április. 27. 20:02","title":"3 millió forintba kerülő „spirituális iPhone-okat” adott ki a dubaji luxustelefon-gyártó Caviar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető személye nem volt ismeretlen sem a rendőrök, sem a mentális betegségekkel foglalkozó szakemberek előtt.","shortLead":"Az elkövető személye nem volt ismeretlen sem a rendőrök, sem a mentális betegségekkel foglalkozó szakemberek előtt.","id":"20250427_vancouver-gazolas-elkoveto-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f.jpg","index":0,"item":"8e0caec3-5b8b-4812-a03f-811722ea7d06","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_vancouver-gazolas-elkoveto-aldozatok","timestamp":"2025. április. 27. 21:38","title":"11-re nőtt a vancouveri gázolás halottainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]