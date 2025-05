Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a2a116e-8d16-491b-948f-886c929ba2ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felvételi 1530 diáknak nem sikerült, számukra rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.","shortLead":"A felvételi 1530 diáknak nem sikerült, számukra rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.","id":"20250506_kozepiskola-felveteli-oktatasi-hivatal-gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2a116e-8d16-491b-948f-886c929ba2ac.jpg","index":0,"item":"ad50dfb6-2211-4718-b0bc-9b6e09d69fae","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_kozepiskola-felveteli-oktatasi-hivatal-gimnazium","timestamp":"2025. május. 06. 06:28","title":"Idén hatezerrel kevesebben felvételiztek középiskolába, a legtöbben gimnáziumban folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a37a6a-5d79-48cd-8374-fd6856ae7510","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bárki is tette, tudta, mit csinál – mondta Óscar Puente.","shortLead":"Bárki is tette, tudta, mit csinál – mondta Óscar Puente.","id":"20250505_spanyolorszag-kabellopas-vasuti-kozlekedes-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88a37a6a-5d79-48cd-8374-fd6856ae7510.jpg","index":0,"item":"ac95fea3-d421-4333-83c2-5c60d9e542ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_spanyolorszag-kabellopas-vasuti-kozlekedes-szabotazs","timestamp":"2025. május. 05. 15:32","title":"Kábellopás miatt volt vasúti káosz Spanyolországban, a közlekedési miniszter szerint szabotázs történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b5bf4b-6a8a-4f2b-9f7b-64fade5537d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jekatyerina Barabas április végén hagyta el hazáját, és Franciaországba menekült.","shortLead":"Jekatyerina Barabas április végén hagyta el hazáját, és Franciaországba menekült.","id":"20250505_oroszorszag-ujsagiro-szokes-reszletek-jekatyerina-barabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b5bf4b-6a8a-4f2b-9f7b-64fade5537d5.jpg","index":0,"item":"c209ffc5-407c-4673-8796-81024b5b9a6a","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_oroszorszag-ujsagiro-szokes-reszletek-jekatyerina-barabas","timestamp":"2025. május. 05. 17:08","title":"„Az orosz börtön rosszabb, mint a halál” – szökésének részleteiről beszélt az Oroszországban letartóztatott újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30c5c60-d915-4f24-871a-2a85002d24c7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök régóta lobbizik, Erdő pedig a komoly esélyesek között van. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök régóta lobbizik, Erdő pedig a komoly esélyesek között van. ","id":"20250507_erdo-peter-papa-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e30c5c60-d915-4f24-871a-2a85002d24c7.jpg","index":0,"item":"f9f6e966-28dc-4f21-8f0b-42b4da250bc6","keywords":null,"link":"/360/20250507_erdo-peter-papa-konklave","timestamp":"2025. május. 07. 07:30","title":"Libération: Orbán sikere is lenne, ha Erdő Pétert választanák meg pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sony után a Microsoft is áremelést jelentett be a játékkonzolainál, egyes esetekben egészen érezhető lesz a drágulás mértéke. ","shortLead":"A Sony után a Microsoft is áremelést jelentett be a játékkonzolainál, egyes esetekben egészen érezhető lesz a drágulás...","id":"20250505_microsoft-xbox-jatekkonzol-dragulas-aremeles-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017.jpg","index":0,"item":"d60b600e-fc71-4338-86ac-892b66e9ca14","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_microsoft-xbox-jatekkonzol-dragulas-aremeles-jatekok","timestamp":"2025. május. 05. 12:03","title":"Drágul az Xbox, a játékok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03cb5cb-aa8d-4096-af78-557a26ee3948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arany János, Zrínyi Miklós és Örkény István – mutatjuk, milyen válaszokat fogadnak majd el pontozásnál.","shortLead":"Arany János, Zrínyi Miklós és Örkény István – mutatjuk, milyen válaszokat fogadnak majd el pontozásnál.","id":"20250506_magyarerettsegi-hivatalos-megoldas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b03cb5cb-aa8d-4096-af78-557a26ee3948.jpg","index":0,"item":"6781a4e3-a7c5-4c2a-bbe8-ac40bfc4f914","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_magyarerettsegi-hivatalos-megoldas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 08:33","title":"Itt vannak a magyarérettségi hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334753c0-8761-48f1-98e2-88f9271b34f1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kerületben lévő társasházak a szemétszállítás előtti napon csak este 8 után tehetik ki a kukáikat.","shortLead":"A kerületben lévő társasházak a szemétszállítás előtti napon csak este 8 után tehetik ki a kukáikat.","id":"20250505_terezvaros-mohu-palack-visszavaltas-kuka-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334753c0-8761-48f1-98e2-88f9271b34f1.jpg","index":0,"item":"dcce5722-a0a8-46b0-8486-1a0c34e6ef3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_terezvaros-mohu-palack-visszavaltas-kuka-szigoritas","timestamp":"2025. május. 05. 12:16","title":"Terézváros szigorított a kukák kihelyezésének szabályain a „palackvadászat” miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Eddig sikeresen lobbiztak a nagy techcégek, hogy ne álljon össze a határidőre a mesterséges intelligencia használatának új szabályrendszere.","shortLead":"Eddig sikeresen lobbiztak a nagy techcégek, hogy ne álljon össze a határidőre a mesterséges intelligencia használatának...","id":"20250506_hatarido-EU-mesterseges-intelligencia-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3.jpg","index":0,"item":"ff2c332b-dce7-4e20-87b4-7bb2caad64f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_hatarido-EU-mesterseges-intelligencia-szabalyozas","timestamp":"2025. május. 06. 08:15","title":"Fontos határidőről maradt le az EU a mesterséges intelligencia szabályozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]