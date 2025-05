Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d1c2ab2e-c3a4-4d31-8c86-1733eb787b4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség sem talált jogsértést.","shortLead":"A rendőrség sem talált jogsértést.","id":"20250507_lo-kocsma-kecskemet-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1c2ab2e-c3a4-4d31-8c86-1733eb787b4e.jpg","index":0,"item":"c2c2e760-8f76-4980-b8e8-07c1b4020176","keywords":null,"link":"/elet/20250507_lo-kocsma-kecskemet-alkohol","timestamp":"2025. május. 07. 16:23","title":"Kiderült: lehet lóval kocsmába menni Kecskeméten, ha befér és a hely megengedi (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A temetés a kapolcsi temetőben lesz, azt kérik, mindenki csak egy szál szegfűvel búcsúzzon.","shortLead":"A temetés a kapolcsi temetőben lesz, azt kérik, mindenki csak egy szál szegfűvel búcsúzzon.","id":"20250507_kapolcs-temetes-galko-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122.jpg","index":0,"item":"22f2eec3-a008-4f7d-a9d8-61347b96fa82","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_kapolcs-temetes-galko-balazs","timestamp":"2025. május. 07. 17:51","title":"Kapolcson kísérik utolsó útjára Galkó Balázst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Azt gondoljuk, hogy az Európai Bíróság friss döntése nem rajzolja át alapvetően a magyar devizahitelesek helyzetét – mondta Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke a HVG-nek. A lengyel piacon pedig addig nem jelennek meg, amíg nem rendezik az ottani devizahitelesek ügyét. Ha a Pallas Athéné alapítvány megfelelő fedezeteket tudna adni, és hitelt kérne, akkor nem politikai szempontból vizsgálná az OTP a kérdést.","shortLead":"Azt gondoljuk, hogy az Európai Bíróság friss döntése nem rajzolja át alapvetően a magyar devizahitelesek helyzetét –...","id":"20250507_csanyi-sandor-otp-bank-devizahitel-peter-lengyel-pallas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"1357eb5f-4ad1-4d0b-b547-040b5f2a2c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_csanyi-sandor-otp-bank-devizahitel-peter-lengyel-pallas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 15:01","title":"Csányi Sándor a HVG-nek: Amíg nem rendezik a devizahitelesek ügyét, addig nem megyünk a lengyel piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea0586-4d5f-4a5b-af7f-e1f16e7c8a5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW több mint negyvenezer amerikainak ad munkát. ","shortLead":"A BMW több mint negyvenezer amerikainak ad munkát. ","id":"20250507_csokkent-a-BMW-profitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2ea0586-4d5f-4a5b-af7f-e1f16e7c8a5c.jpg","index":0,"item":"828155c7-44c6-4b0c-bd8e-5de032121287","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_csokkent-a-BMW-profitja","timestamp":"2025. május. 07. 13:54","title":"Jelentősen csökkent a BMW profitja, de arra várnak, hogy Trump megadja magát vámkérdésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe2634-cf4f-47de-962c-ca45213abf75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Sidney Crosby nem vállalta a játékot a vendégeknél, VIP-páholyból nézte a meccset az MVM Dome-ban.","shortLead":"Sidney Crosby nem vállalta a játékot a vendégeknél, VIP-páholyból nézte a meccset az MVM Dome-ban.","id":"20250506_magyarorszag-kanada-jegkorong-6-0","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bbe2634-cf4f-47de-962c-ca45213abf75.jpg","index":0,"item":"2634f534-ed51-4224-b503-870d5e8386de","keywords":null,"link":"/sport/20250506_magyarorszag-kanada-jegkorong-6-0","timestamp":"2025. május. 06. 21:50","title":"6-0-ra kikapott Kanadától a magyar jégkorong-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4c96ee-cccb-4c0b-b118-7dc4086683a2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sofőr többeket elütött, az egyik sérült állapota válságos.","shortLead":"A sofőr többeket elütött, az egyik sérült állapota válságos.","id":"20250508_psg-bajnokok-ligaja-elodonto-gyozelem-unneples-gazolas-rendorok-felgyujtott-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d4c96ee-cccb-4c0b-b118-7dc4086683a2.jpg","index":0,"item":"890d47f4-abd1-4666-96a8-399ba2356c61","keywords":null,"link":"/sport/20250508_psg-bajnokok-ligaja-elodonto-gyozelem-unneples-gazolas-rendorok-felgyujtott-auto","timestamp":"2025. május. 08. 11:38","title":"A PSG győzelmét ünneplők közé hajtott egy autó Párizsban, mire felgyújtották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bf3c33-968a-49b0-af21-cb419d6d30b3","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Két góllal is vezettek az olaszok az első félidő után, a rendes játékidő utolsó perceiben fordított a Barcelona, majd az Inter hosszabbításra mentette a meccset, és végül meg is nyerte azt.","shortLead":"Két góllal is vezettek az olaszok az első félidő után, a rendes játékidő utolsó perceiben fordított a Barcelona, majd...","id":"20250506_bajnokok-ligaja-internazionale-fc-barcelona-elodonto-visszavago-olaszorszag-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99bf3c33-968a-49b0-af21-cb419d6d30b3.jpg","index":0,"item":"112006a3-980e-49bb-a527-8c67ab26b29b","keywords":null,"link":"/sport/20250506_bajnokok-ligaja-internazionale-fc-barcelona-elodonto-visszavago-olaszorszag-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 23:39","title":"Elképesztő dráma után az Inter jutott be elsőként a Bajnokok Ligája döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19741484-f8b8-4292-a857-20c8726636de","c_author":"CIB Bank ","category":"brandcontent","description":"A banki csalások – legyen szó telefonos, sms-ben érkező vagy akár e-mailes üzenetekről – egyre nagyobb számban fordulnak elő. Az utca emberét kérdeztük arról, hogy találkoztak-e már ilyennel, és ha igen, akkor honnan ismerték fel azt, hogy átveréssel állnak szembe.","shortLead":"A banki csalások – legyen szó telefonos, sms-ben érkező vagy akár e-mailes üzenetekről – egyre nagyobb számban...","id":"20250508_CIB-bank-online-csalasok-banki-csalasok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19741484-f8b8-4292-a857-20c8726636de.jpg","index":0,"item":"3103e495-9001-4d96-b3e6-d7174bd417ab","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250508_CIB-bank-online-csalasok-banki-csalasok-video","timestamp":"2025. május. 08. 15:30","title":"Gyanús tranzakciók, sürgős csomagátvétel: ezek a leggyakoribb banki csalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]