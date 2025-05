Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f1b5917-729d-425d-9485-6b83dab42665","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan eltűnhet az Energy Star-jelölés az elektronikai eszközök dobozairól, mely segített az energiatakarékos termékek választásában.","shortLead":"Hamarosan eltűnhet az Energy Star-jelölés az elektronikai eszközök dobozairól, mely segített az energiatakarékos...","id":"20250507_energy-star-program-tanusitvany-felszamolas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f1b5917-729d-425d-9485-6b83dab42665.jpg","index":0,"item":"54a698ac-a3c6-4abf-b440-d5161104e8a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_energy-star-program-tanusitvany-felszamolas-donald-trump","timestamp":"2025. május. 07. 17:03","title":"500 milliárd dollárt spóroltak vele az emberek, Donald Trump most felszámolhatja a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Asus ROG Ally 2 módosított változata lehet a Microsoft Xbox kézikonzolja, melyről már egy fotó is kiszivárgott.","shortLead":"Az Asus ROG Ally 2 módosított változata lehet a Microsoft Xbox kézikonzolja, melyről már egy fotó is kiszivárgott.","id":"20250508_microsoft-xbox-kezikonzol-asus-rog-ally-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017.jpg","index":0,"item":"20f37e86-b774-45eb-b563-621ca61c3c53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_microsoft-xbox-kezikonzol-asus-rog-ally-foto","timestamp":"2025. május. 08. 17:03","title":"Nagy dobásra készül a Microsoft, jön az Xbox kézikonzol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","shortLead":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","id":"20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680.jpg","index":0,"item":"93ed6170-0b35-4929-a500-6c259f9064fa","keywords":null,"link":"/elet/20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","timestamp":"2025. május. 08. 07:01","title":"A zsíros has veszélyesebb lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori momentumos politikus, jelenlegi influenszer szerint Gyurcsány döntése sokkal inkább választási stratégia, mint őszinte szembenézés.","shortLead":"Az egykori momentumos politikus, jelenlegi influenszer szerint Gyurcsány döntése sokkal inkább választási stratégia...","id":"20250508_pottyondy-gyurcsany-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"00344b2d-9025-4d77-b1f6-0ab048da25db","keywords":null,"link":"/elet/20250508_pottyondy-gyurcsany-reakcio","timestamp":"2025. május. 08. 15:07","title":"Pottyondy Gyurcsány távozásáról: „Hiába távozik, a gyurcsányizmus itt marad velünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? 