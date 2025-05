Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint gyakran alkalmaznak Ukrajnában magyarellenes propagandát.","shortLead":"A külügyminiszter szerint gyakran alkalmaznak Ukrajnában magyarellenes propagandát.","id":"20250509_szijjarto-peter-magyar-kemek-ukran-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"330d91c9-48dd-4ceb-9ad4-3613947e6e31","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_szijjarto-peter-magyar-kemek-ukran-propaganda","timestamp":"2025. május. 09. 11:44","title":"Szijjártó szerint ukrán propaganda a magyar kémek elfogásáról szóló bejelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtökön reggel tett közzé egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról beszél: szakítanak a békementalitással és készülnek a háború felé vezető út nulladik fázisára. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez az ügy „egy lepkefing”, nevetséges ezzel foglalkozni, mondta a kormányinfón. Úgy véli, az áram és a gáz ára két-két és félszeresére emelkedne, ha megvalósulnának az Európai Bizottság tervei, ezért Magyarország mindent meg fog tenni, hogy ezt megakadályozza, ehhez szövetségeseket keres az unióban. A miniszter szerint nálunk nem fordulhat elő, ami Romániában, így Magyar Péter is elindulhat a választáson. A drogériákban is bevezetik az árrésstopot.","shortLead":"Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtökön reggel tett közzé egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint...","id":"20250508_Gulyas-Gergely-reagal-a-kiszivargott-hangfelvetelre-amelyen-a-bekementalitas-vegerol-beszel-a-honvedelmi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64.jpg","index":0,"item":"5c611c48-a941-41ea-b6c8-5bdce5f5de44","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Gulyas-Gergely-reagal-a-kiszivargott-hangfelvetelre-amelyen-a-bekementalitas-vegerol-beszel-a-honvedelmi-miniszter","timestamp":"2025. május. 08. 10:05","title":"„Ez egy lepkefing” – mondta Gulyás Gergely a hangfelvételre, amelyen a békementalitás végéről beszél a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin meghívására érkezett az orosz fővárosba, a világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre.","shortLead":"Vlagyimir Putyin meghívására érkezett az orosz fővárosba, a világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából...","id":"20250507_Fico-Moszkvaba-utazott-de-a-katonai-paraden-nem-vesz-reszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"b3efa307-b039-47b8-8b55-ec33da4800d1","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Fico-Moszkvaba-utazott-de-a-katonai-paraden-nem-vesz-reszt","timestamp":"2025. május. 07. 19:34","title":"Fico Moszkvába utazott, de a katonai parádén nem vesz részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump szerint csütörtökön jelentik be a részleteket, a megállapodás ugyanakkor szűk körű lesz, és csak az autó- és acélipart fogja érinteni.","shortLead":"Donald Trump szerint csütörtökön jelentik be a részleteket, a megállapodás ugyanakkor szűk körű lesz, és csak az autó...","id":"20250508_A-britek-egyezhetnek-meg-eloszor-Trumppal-a-vamok-csokkenteserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"7423d6b8-a521-42aa-ae35-b665d08e229c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_A-britek-egyezhetnek-meg-eloszor-Trumppal-a-vamok-csokkenteserol","timestamp":"2025. május. 08. 13:22","title":"A britek egyezhetnek meg először Trumppal a vámok csökkentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f59b5c6-2979-4d81-b15b-0b6509f79668","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Kisebbfajta vallási reneszánsz jellemezte az elmúlt éveket: Ferenc utóda, a XIV. Leó néven trónra lépő amerikai Robert Francis Prevost majdnem másfél milliárd embernek lesz a pápája. HVG-Ténytár.","shortLead":"Kisebbfajta vallási reneszánsz jellemezte az elmúlt éveket: Ferenc utóda, a XIV. Leó néven trónra lépő amerikai Robert...","id":"20250507_hvg-katolikusok-szama-a-vilagban-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f59b5c6-2979-4d81-b15b-0b6509f79668.jpg","index":0,"item":"b74edb10-80e9-4379-9082-f8f4db1ee781","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-katolikusok-szama-a-vilagban-tenytar","timestamp":"2025. május. 07. 13:45","title":"Az amerikai kontinensen él a világ katolikusainak majdnem fele, és egyre többen vannak – erről is szólt a pápaválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848dd4a4-2a9a-48a8-ad73-b385478026aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Gyurcsány Ferenc visszavonulása a magyar belpolitikai élet szempontjából meghatározó eseménynek tekinthető, még akkor is, ha ez még jelentősebb lett volna 2010-ben vagy akár még 2018-ban is” – mondta a HVG-nek Mesterházy Attila, a Szocialisták és Demokraták elnöke. Szerinte a kialakult helyzet lehetőséget ad arra, hogy létrejöjjön egy baloldali blokk, amelyben akár a Demokratikus Koalíció is megjelenhetne. ","shortLead":"„Gyurcsány Ferenc visszavonulása a magyar belpolitikai élet szempontjából meghatározó eseménynek tekinthető, még akkor...","id":"20250508_Mesterhazy-Attila-Itt-az-ido-hogy-egy-uj-baloldali-blokk-jojjon-letre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/848dd4a4-2a9a-48a8-ad73-b385478026aa.jpg","index":0,"item":"88cbae7f-29d5-45a8-922b-3c4e496b9421","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Mesterhazy-Attila-Itt-az-ido-hogy-egy-uj-baloldali-blokk-jojjon-letre","timestamp":"2025. május. 08. 15:37","title":"Mesterházy Attila Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról: Itt az idő, hogy egy új baloldali blokk jöjjön létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21664360-2b78-43a4-82dc-d5fde82be980","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A pilóta sikeresen katapultált.","shortLead":"A pilóta sikeresen katapultált.","id":"20250507_lezuhant-fa-18-vadaszgep-finnorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21664360-2b78-43a4-82dc-d5fde82be980.jpg","index":0,"item":"8cf280bf-5eda-488c-9637-97671764a383","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_lezuhant-fa-18-vadaszgep-finnorszag","timestamp":"2025. május. 07. 14:39","title":"Megint lezuhant egy F/A-18 vadászgép, ezúttal Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A belügyminiszter helyes választ adott volna, ha neki kell idén érettségiznie.","shortLead":"A belügyminiszter helyes választ adott volna, ha neki kell idén érettségiznie.","id":"20250507_Pinter-Sandor-kiszamolta-mennyi-csoki-van-a-Turo-Rudin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c.jpg","index":0,"item":"16e247d0-7a74-4dda-af84-b92ecf4bba0d","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Pinter-Sandor-kiszamolta-mennyi-csoki-van-a-Turo-Rudin","timestamp":"2025. május. 07. 21:27","title":"Pintér Sándor kiszámolta, mennyi csoki van a Túró Rudin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]