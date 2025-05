Nagyüzemet tartott a kormány az éjjel az új törvények beadásával, és az igazán nagy hír persze a külföldi támogatást kapó szervezetek vegzálása, de azért közben itt van egy új adócsomag is. A törvénytervezet 91 oldalon át sorolja, hogyan változnak majd meg az adózási szabályok. Több olyan rendelkezést is törvényi szintre emelnek, amelyet eddig csak rendelettel szabályoztak – mint mondjuk a kiskereskedelmi különadót vagy a biztosítási adó szabályait –, de emellett több új szabályt is bevezetnek, vagy régieket átírnak.

A banki különadó fennmarad 2026-ban is. Ennek a mértéke az adóalap 20 milliárd forint alatti része után 8 százalékos lesz, afölött már 20 százalék (idén még csak 7, illetve 18 százalék). Kedvezményt az a hitelintézet kaphat, amely növeli az állampapír-állományát.

Az anyák adókedvezményéhez kapcsolódó sok új részletszabályt is bevezet a törvény, hogy ne legyen a könyvelésben akkora teher, ahogy az új szabályok fokozatosan lépnek életbe. Olyanokat rendeznek itt például, hogy ha valaki kétgyerekes anyaként jövőre már jogosult lesz az adókedvezményre, majd ez után születik egy harmadik gyereke is, akkor év közben nem kell egy új nyilatkozattal átjelentkeznie a háromgyerekesek kedvezményébe.

Ezek után egy gyors váltással már az elektromos biciklikről van szó: eddig ezek közül a 300 W teljesítménynél gyengébbekre lehetett adómentességet biztosítani, mostantól ezt 750 W-ra viszik fel.

Változnak a mikrovállalkozások adószabályai is. Itt a legfontosabb az, hogy nem 5, hanem 10 fő alatti létszámig számít egy cég mikrovállalkozásnak. Az adóalap-kedvezményük az eddigi másfélszeresére nő: eddig annyival lehetett csökkenteni az adóalapot, amennyi a havi minimálbér felszorozva az újonnan felvett dolgozók számával, mostantól ez ennek a másfélszerese lesz.

Törvényi szintre emelik azt a rendeletet is, amellyel az alanyi adómentességet a kisvállalkozók 12 helyett 18 millió forintos árbevétel alatt választhatják.

A dohánygyártás szabályaiba is belenyúlnak, azzal a céllal, hogy az illegális gyártást és kereskedelmet visszaszorítsák. Mostantól a termelőnek be kell jelentenie a dohánynövény termesztésére használt földterület címét, és az ország területén áthaladó szárított, illetve fermentált dohányszállítmányokat is be kell jelenteni a NAV-nak.

Megemelik azokat az értékhatárokat is, amelyek alatt a NAV gyorsított eljárást folytathat le jövedéki ügyekben: ha a költségvetésnek okozott kár nem éri el a 80 ezer forintot, dohánytermékeknél a 98 ezret, akkor lehet gyorsított eljárással helyszíni bírságot kiszabni. A NAV egyébként is több lehetőséget kap arra, hogy digitálisan készítse a helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyveit.

Ami pedig a további NAV-büntetéseket illeti, ha az e-pénztárgép szabályait megsérti egy cég, akkor a helyiséget a hatóság 12 napra lezárhatja, vagy 10 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki.

Aztán némi alkohol: mostantól már a 20-50 százalék közötti bortartalmú palackozott fröccsre is kiterjed a kedvezőbb adózási megítélés, eddig 50 százalék volt az alsó határ.

Az energiaellátók jövedelemadója idén 41 százalékos, jövőre már csak 31 százalék lesz. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízt begyűjtő közszolgáltató adókötelezettsége megszűnik.

Egy kis segítség az önkormányzati adókedvezményhez: ha egy önkormányzat kedvezményt vezet be az ott élőknek, akkor ahhoz, hogy az ember ezt igénybe vehesse, még csak nem is kell bemutatni azt, hogy a lakcímnyilvántartásba bejegyezték azt, hogy ő ott él, az is elég, ha bemutatja, hogy a saját nevére közüzemi számlákat kapott oda.

Lehetőséget kapnak az önkormányzatok arra is, hogy a háziorvosokat és a védőnőket magasabb összeghatáron belül mentesíthessék a helyi iparűzési adó alól. A polgárőröknek és az önkéntes tűzoltóknak pedig a munkájukhoz használt autó után nem kell cégautóadót fizetniük.

Kitér a törvény az elektronikus pénz kibocsátóira is: a náluk végzett fizetési műveletekre is meg kell fizetni a pénzügyi tranzakciós illetéket.