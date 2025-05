Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b580a1ce-17b3-443c-b855-04cf1bf48c3e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A világ hetedik Disneylandje Abu-Dzabiban nyílt meg, az eseményre pedig egy dubaji cég készült látványos műsorral.","shortLead":"A világ hetedik Disneylandje Abu-Dzabiban nyílt meg, az eseményre pedig egy dubaji cég készült látványos műsorral.","id":"20250513_abu-dzabi-disneyland-dron-show","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b580a1ce-17b3-443c-b855-04cf1bf48c3e.jpg","index":0,"item":"bb97b6da-d517-48cd-bfd4-159df1d0cc50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_abu-dzabi-disneyland-dron-show","timestamp":"2025. május. 13. 18:03","title":"9000+ drón emelkedett a magasba Abu-Dzabiban, a látvány magáért beszél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai és ausztrál kutatók 53 ezer ember genetikai mintáit vizsgálták át, és több meglepő felfedezést tettek a kényszerbetegséggel kapcsolatban.","shortLead":"Amerikai és ausztrál kutatók 53 ezer ember genetikai mintáit vizsgálták át, és több meglepő felfedezést tettek...","id":"20250514_ocd-kenyszerbetegseg-genetikai-tenyezok-agykutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0.jpg","index":0,"item":"aac46eb9-db53-4c25-bd5b-d810b0e13f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_ocd-kenyszerbetegseg-genetikai-tenyezok-agykutatas","timestamp":"2025. május. 14. 20:03","title":"Mégsem csak pszichológia: találtak 25 gént, ami növeli a kényszerbetegség kialakulásának kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár tavaly év elején gond nélkül bejegyezték, immár kényszertörlés alatt a másik olyan cég is, amit kétes hátterű brazil államkötvényekkel tömött ki a tulajdonosa.","shortLead":"Bár tavaly év elején gond nélkül bejegyezték, immár kényszertörlés alatt a másik olyan cég is, amit kétes hátterű...","id":"20250513_kenyszertorles-eltiltas-ezer-milliardos-tokeemeles-brazil-brasil-allamotveny-hasznosito-zrt-donor-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0.jpg","index":0,"item":"e4380842-0fd7-4899-9fd4-0d43efd8d80d","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_kenyszertorles-eltiltas-ezer-milliardos-tokeemeles-brazil-brasil-allamotveny-hasznosito-zrt-donor-zrt","timestamp":"2025. május. 13. 15:21","title":"Már kényszertörlés alatt van mindkét cég, amiket ezermilliádokkal tömtek ki kétes brazil forrásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7af65a-7220-4daa-aee2-a051ce050c73","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Külön, személyre szabott kormányrendelettel és a „kormányzati igazgatási hősi juttatás” jogcím bevezetésével igyekszik kárpótolni Orbán Viktor az újdörögdi gránátbaleset általa hősnek nevezett megsérült kormánytisztviselőjét, aki elvesztette mindkét kezét és más, súlyos, maradandó egészségkárosodást is szenvedett. ","shortLead":"Külön, személyre szabott kormányrendelettel és a „kormányzati igazgatási hősi juttatás” jogcím bevezetésével igyekszik...","id":"20250514_Az-ujdorogdi-granatbalesetben-serult-kormanytisztviselo-egyedi-hosi-juttatast-ingyen-allami-lakast-es-korhazi-ellatast-kap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf7af65a-7220-4daa-aee2-a051ce050c73.jpg","index":0,"item":"54e91ce2-3208-4e14-a30b-b100b96eaf1e","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Az-ujdorogdi-granatbalesetben-serult-kormanytisztviselo-egyedi-hosi-juttatast-ingyen-allami-lakast-es-korhazi-ellatast-kap-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 17:27","title":"Az újdörögdi gránátbalesetben megsérült kormánytisztviselő egyedi „hősi juttatást”, ingyen állami lakást és kórházi ellátást kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a8f81e-fc96-4228-900e-a0a450842efa","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Egyre gyakoribbak gyártócégeket ért hackertámadások, amelyek költsége évről évre meredeken növekszik. Sok oka van, hogy miért nem tesznek többet a vállalatok a biztonságukért, a halogatás azonban pénzben és reputációban is óriási csapást okozhat.","shortLead":"Egyre gyakoribbak gyártócégeket ért hackertámadások, amelyek költsége évről évre meredeken növekszik. Sok oka van...","id":"20250514_ipar-4-0-kibervedelem-tamadas-zsarolovirus-gyartocegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66a8f81e-fc96-4228-900e-a0a450842efa.jpg","index":0,"item":"ee4c824d-a1fb-4715-a9d6-9b5b6814d6e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_ipar-4-0-kibervedelem-tamadas-zsarolovirus-gyartocegek","timestamp":"2025. május. 14. 10:30","title":"Az már jól mutatja, hogy baj van, amikor bűnözők átvehetik az uralmat egy 100 kilós robotkar fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0bea21-665a-4c28-8659-2d11c7be730f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este árverés legnagyobb értékű kocsija ez az 1948-as Ferrari.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este árverés legnagyobb értékű kocsija ez az 1948-as Ferrari.","id":"20250514_a-legdragabb-tobb-milliard-forintos-tetel-ez-a-77-eves-apro-ferrari-166","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0bea21-665a-4c28-8659-2d11c7be730f.jpg","index":0,"item":"966c5b92-ef9d-4c81-bbe0-bb7702390d72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_a-legdragabb-tobb-milliard-forintos-tetel-ez-a-77-eves-apro-ferrari-166","timestamp":"2025. május. 14. 07:21","title":"A legdrágább, több milliárd forintos tétel ez a 77 éves apró Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb0db02-4035-4fbc-9f77-c6253717e280","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az államfő elismerését fejezte ki a legfőbb ügyész munkájáért.","shortLead":"Az államfő elismerését fejezte ki a legfőbb ügyész munkájáért.","id":"20250514_polt-peter-atadta-lemondasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccb0db02-4035-4fbc-9f77-c6253717e280.jpg","index":0,"item":"4e958222-d2b3-4ab3-948d-f48d33f12fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_polt-peter-atadta-lemondasat","timestamp":"2025. május. 14. 18:28","title":"Polt Péter átadta lemondását Sulyok Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b243f952-6690-4449-9f53-0835ca08096e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök teljesen kiszámíthatatlan politikája a korábban is bizonytalan gazdasági helyzetet még nehezebben jósolhatóvá tette. Hogyan hat mindez a befektetésekre és egy olyan kis, nyitott gazdaságra, mint a magyar? Ezekről a témákról beszélgetünk a HVG Címlapsztori májusi rendezvényén az Eötvös10 Művelődési Házban.","shortLead":"Az amerikai elnök teljesen kiszámíthatatlan politikája a korábban is bizonytalan gazdasági helyzetet még nehezebben...","id":"20250513_hvg-cimlapsztori-majus-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b243f952-6690-4449-9f53-0835ca08096e.jpg","index":0,"item":"e2d885ee-d715-4c4d-8674-c28051277cdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_hvg-cimlapsztori-majus-ajanlo","timestamp":"2025. május. 13. 10:25","title":"Pénzt húz ki a zsebünkből Trump ámokfutása, vagy nyerhetünk a mostani viharban? HVG Címlapsztori az új gazdasági valóságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]