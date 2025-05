Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A határon túli kisebbség bőrére alkudozik Orbán Viktor, amikor a fejük felett egyezkedik – most például a szélsőséges román elnökjelölttel. Kiből lesz „magyar disznó" Romániában? Kétségbeesve nézik Orbán ámokfutását az erdélyi magyarok A Momentum elnöke szerint az átláthatósági törvénnyel gyakorlatilag büntethetővé teszik az uniós pénzek felhasználását. Tompos Márton: „Ezzel a javaslattal kivégezhetnek minden független magyar sajtóterméket"

Látványos videóval demonstrálta legújabb humanoid robotja képességeit a LimX Dynamics. Ezt a kínai robotot is megviseli a sok irodában ülés – így feláll, és elvégez pár nyújtó gyakorlatot (videó)

Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása az ultranacionalista román elnökjelölt mögé. Trump ostoba, amikor valamilyen megállapodást kell összehozni, ellenben nagyon jó, ha visszavonulót kell fújnia. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő akkor is veszít, ha nyer. Trump ostoba, amikor valamilyen megállapodást kell összehozni, ellenben nagyon jó, ha visszavonulót kell fújnia. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő akkor is veszít, ha nyer. Témák és vélemények a világsajtóból. Economist: Putyinnak nincs más választása, mint azt tenni, amit Kína akar

Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben összegyűjtöttük néhány hasznos információt, amely segítséget nyújthat az utazás megtervezésében. A választék ugyanis mindkét parton bőséges, hiszen vannak modern, klímás vonatok, 40 éves kocsik, és egy vonat, ami az ukrán határról indul a Balatonhoz. Segítünk eligazodni.","shortLead":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Hogyan utazzunk vonattal a Balatonra?

Nicusor Dan független államfőjelölt szerint a történelemből tudjuk, hogy mindig bűnbakot keresnek a szélsőségesek, ha a gazdaság rosszul működik. „Simion számára a magyar közösség kéznél van mint bűnbak" – állítja a független román államfőjelölt

Egy törvényjavaslat alapján a bankok adófizetési kötelezettsége megemelkedhet 2026-ban. A Bankmonitor megvizsgálta, hogyan tudják ezt átterhelni ügyfeleikre a pénzintézetek.","shortLead":"Egy törvényjavaslat alapján a bankok adófizetési kötelezettsége megemelkedhet 2026-ban. Megint az ügyfelek járhatnak rosszul: 2026-tól emelkedik a bankokat sújtó különadó

Reagált a román párt egyik vezető politikusa, miután kiderült, hogy a magyargyűlöletéről ismert elnökjelölt Orbán arcképével kampányol. Az RMDSZ az orbános szórólapokról: „Itt mindenki hülyének néz minket, erdélyi magyarokat?"