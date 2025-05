Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a román párt egyik vezető politikusa, miután kiderült, hogy a magyargyűlöletéről ismert elnökjelölt Orbán arcképével kampányol.","shortLead":"Reagált a román párt egyik vezető politikusa, miután kiderült, hogy a magyargyűlöletéről ismert elnökjelölt Orbán...","id":"20250514_RMDSZ-Simion-Orban-roman-elnokvalasztas-Romania-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"2d8bf93b-c589-4ac4-bb83-e6859305d76c","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_RMDSZ-Simion-Orban-roman-elnokvalasztas-Romania-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 11:32","title":"Az RMDSZ az orbános szórólapokról: „Itt mindenki hülyének néz minket, erdélyi magyarokat?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","shortLead":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","id":"20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec.jpg","index":0,"item":"7d694ebd-29bf-4ea8-8a7e-d90fb8eb8f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","timestamp":"2025. május. 15. 06:41","title":"Felbukkant egy régi VW Bogár, amit eddig még nem is használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630aeaae-c8f5-49be-9c1d-e3c9a4712544","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segítségével javíthat az iPhone-ok üzemidején az Apple. Szoftveres megoldásról van szó, nem igényel hardverfejlesztést.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével javíthat az iPhone-ok üzemidején az Apple. Szoftveres megoldásról van szó, nem...","id":"20250514_apple-iphone-uzemido-javitas-ios-19-apple-intelligence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/630aeaae-c8f5-49be-9c1d-e3c9a4712544.jpg","index":0,"item":"1fb37fa4-f80e-42a6-9f5d-83be469b6288","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_apple-iphone-uzemido-javitas-ios-19-apple-intelligence","timestamp":"2025. május. 14. 22:03","title":"Valóra válhat minden iPhone-os álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada5c8c4-51c5-41bb-8faf-9c48c03bc735","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Afrika-szakértő diplomata és korábbi miniszteri biztos mostantól házi őrizetben tölti a maradék büntetését.","shortLead":"Az Afrika-szakértő diplomata és korábbi miniszteri biztos mostantól házi őrizetben tölti a maradék büntetését.","id":"20250514_Suha-Gyorgy-diplomata-afrika-szakerto-elozetes-letartoztatas-ovadek-hazi-orizet-konzuli-kepviselet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ada5c8c4-51c5-41bb-8faf-9c48c03bc735.jpg","index":0,"item":"6eb31587-429e-4afe-af47-a455de5f8fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Suha-Gyorgy-diplomata-afrika-szakerto-elozetes-letartoztatas-ovadek-hazi-orizet-konzuli-kepviselet","timestamp":"2025. május. 14. 11:12","title":"Suha Györgyöt kiengedték a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac69ce3-b4a5-44d1-a97a-6ff7614757ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenféle felvezetés nélkül, csütörtökön megjelent a Bëlga új nagylemeze Egyre gondolunk címmel, amelyen szerepel a Nemzeti dal trapesített verziója, a Ne gyere a seggembe című szerzemény a követési távolságot nem tartó autósokról, de még az ingatlanosok is külön dalt kaptak.","shortLead":"Mindenféle felvezetés nélkül, csütörtökön megjelent a Bëlga új nagylemeze Egyre gondolunk címmel, amelyen szerepel...","id":"20250515_Hirtelen-megjelent-egy-uj-Belga-lemez-a-Nemzeti-dal-is-rajta-van-de-az-ajton-bearamlo-szunyogok-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bac69ce3-b4a5-44d1-a97a-6ff7614757ad.jpg","index":0,"item":"199a7017-6e12-4651-89d2-81f56bed2572","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Hirtelen-megjelent-egy-uj-Belga-lemez-a-Nemzeti-dal-is-rajta-van-de-az-ajton-bearamlo-szunyogok-is","timestamp":"2025. május. 15. 11:50","title":"Hirtelen megjelent egy új Bëlga-lemez, a Nemzeti dal is rajta van, de az ajtón beáramló szúnyogok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c09b575-0c81-4ec7-8b7c-b79bad204d6d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A kormánytól komoly gesztus, hogy ad a kutatóintézetek ingatlanaiért 80 milliárd forintot, hiszen azok forgalmi értéke szinte nulla – mondja Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, odaszólva azoknak, akik szerint elherdálják a testület vagyonát. Miért nevezi az elnök kétfejű sasnak az Akadémiát, és mikor vesz fel szerinte sündisznóállást a kormány? Mikor nem szabad megsértődnie az MTA-nak? Folytatódik-e a kutatók külföldre vándorlása? Interjú.","shortLead":"A kormánytól komoly gesztus, hogy ad a kutatóintézetek ingatlanaiért 80 milliárd forintot, hiszen azok forgalmi értéke...","id":"20250516_hvg-akademia-nem-lehet-ellenzekben-freund-tamas-interju-mta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c09b575-0c81-4ec7-8b7c-b79bad204d6d.jpg","index":0,"item":"7d337569-9263-49be-af3e-080f642e05ed","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-akademia-nem-lehet-ellenzekben-freund-tamas-interju-mta","timestamp":"2025. május. 16. 06:30","title":"Freund Tamás: Az MTA-nak kutya kötelessége, hogy a regnáló hatalom döntéseit segítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df458c9a-730c-4014-b62c-6a77cc1acde6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az America PAC pénzt ígért egy petíció aláírásáért, de a felperesek szerint nem fizette ki az összeget.","shortLead":"Az America PAC pénzt ígért egy petíció aláírásáért, de a felperesek szerint nem fizette ki az összeget.","id":"20250515_egyesult-allamok-elon-musk-america-pac-politikai-akciobizottsag-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df458c9a-730c-4014-b62c-6a77cc1acde6.jpg","index":0,"item":"dd372545-2a48-4a5f-8653-fa216acd74dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_egyesult-allamok-elon-musk-america-pac-politikai-akciobizottsag-per","timestamp":"2025. május. 15. 12:29","title":"Beperelték Elon Musk politikai akcióbizottságát, mert átverhette a választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4787be4-0ba2-4b71-99e1-550877aafdb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film nagyszerűségéről már tavaly sajtótájékoztatót tartott a honvédelmi miniszter.","shortLead":"A film nagyszerűségéről már tavaly sajtótájékoztatót tartott a honvédelmi miniszter.","id":"20250515_Itt-a-milliardos-allami-kurzus-akciofilm-a-Sarkanyok-Kabul-felett-elso-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4787be4-0ba2-4b71-99e1-550877aafdb5.jpg","index":0,"item":"aadc0afd-080b-487d-93e2-82eeb0492e74","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Itt-a-milliardos-allami-kurzus-akciofilm-a-Sarkanyok-Kabul-felett-elso-elozetese","timestamp":"2025. május. 15. 12:15","title":"Itt a milliárdos állami kurzus-akciófilm, a Sárkányok Kabul felett első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]