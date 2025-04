Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A díjat nem az EP adja oda, hanem a The Parliament Magazine nevű havilap.","shortLead":"A díjat nem az EP adja oda, hanem a The Parliament Magazine nevű havilap.","id":"20250429_kulja-andras-shortlist-newcomer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481.jpg","index":0,"item":"3e092a9a-c933-46d2-ae7d-ce99458253d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_kulja-andras-shortlist-newcomer","timestamp":"2025. április. 29. 14:58","title":"A tiszás Kulja András is felkerült a legjobb újoncok shortlistjére az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c50e34-99cd-4eed-9937-141cebb6ef74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett az elsőtől az utolsó csavarig teljesen megújult Citroën C5 Aircross, mely hibrid és tisztán elektromos változatban készül.","shortLead":"Megérkezett az elsőtől az utolsó csavarig teljesen megújult Citroën C5 Aircross, mely hibrid és tisztán elektromos...","id":"20250429_kozel-700-kilometeres-hatotavu-a-vadonatuj-citroen-c5-aircross-elektromos-verzioja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54c50e34-99cd-4eed-9937-141cebb6ef74.jpg","index":0,"item":"eafef95e-82a4-4048-8eee-50895d0e3d2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_kozel-700-kilometeres-hatotavu-a-vadonatuj-citroen-c5-aircross-elektromos-verzioja","timestamp":"2025. április. 29. 07:10","title":"Közel 700 kilométeres hatótávú a vadonatúj Citroën C5 Aircross elektromos verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Várnagy Ákos Vesztergom Dórát, Novák Katalin sógornőjét követi a poszton.","shortLead":"Várnagy Ákos Vesztergom Dórát, Novák Katalin sógornőjét követi a poszton.","id":"20250428_orszagos-korhazi-foigazgatosag-allami-lombikrendszer-vesztergom-dora-varnagy-akos-vezetovaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7.jpg","index":0,"item":"85877fd4-89d1-41eb-9a54-8f9bc32db74e","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_orszagos-korhazi-foigazgatosag-allami-lombikrendszer-vesztergom-dora-varnagy-akos-vezetovaltas","timestamp":"2025. április. 28. 15:11","title":"Kinevezték az állami lombikrendszer új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eb0e54-d838-4e5f-afd1-f8f0d7795097","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pozsonyban találkozott a magyar és a szlovák miniszterelnök.","shortLead":"Pozsonyban találkozott a magyar és a szlovák miniszterelnök.","id":"20250428_orban-viktor-robert-fico-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4eb0e54-d838-4e5f-afd1-f8f0d7795097.jpg","index":0,"item":"2761b649-fd41-488a-8994-269c2f73e339","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_orban-viktor-robert-fico-szlovakia","timestamp":"2025. április. 28. 20:48","title":"Orbán és Fico megállapodtak a gáztranzit növeléséről, majd egyetértettek az ukrajnai béke fontosságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az időszakos kedvezmény 82 hazai töltőállomást érint.","shortLead":"Az időszakos kedvezmény 82 hazai töltőállomást érint.","id":"20250428_Nyari-arakat-vezet-be-a-Mol-a-villanyautotoltoinel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98.jpg","index":0,"item":"ece4e754-6bf9-4fd6-b053-00b6235b9311","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Nyari-arakat-vezet-be-a-Mol-a-villanyautotoltoinel","timestamp":"2025. április. 28. 16:52","title":"Csökkenti az árakat nyárra a Mol a villanyautó-töltőinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f432871e-01a9-4394-99bb-324ba87c2cbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt orosz elnök még atomháborúval is riogatott.","shortLead":"A volt orosz elnök még atomháborúval is riogatott.","id":"20250429_Medvegyev-NATO-Oroszorszag-celpont-haboru-Ukrajna-Svedorszag-Finnorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f432871e-01a9-4394-99bb-324ba87c2cbd.jpg","index":0,"item":"801a2558-e4e5-4a75-815e-4e0705b48220","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Medvegyev-NATO-Oroszorszag-celpont-haboru-Ukrajna-Svedorszag-Finnorszag","timestamp":"2025. április. 29. 11:37","title":"Medvegyev háborúval fenyegetett meg több NATO-tagállamot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fddaba-0bf2-4c85-8b17-9601b1797cc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben pontosabb lehet az űridőjárás előrejelzése, köszönhetően egy német műszernek, amit most egy amerikai teleszkópba szereltek be.","shortLead":"A jövőben pontosabb lehet az űridőjárás előrejelzése, köszönhetően egy német műszernek, amit most egy amerikai...","id":"20250429_nap-fold-teleszop-napfolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45fddaba-0bf2-4c85-8b17-9601b1797cc6.jpg","index":0,"item":"bde54862-ef57-43e4-bf05-d50e765716e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_nap-fold-teleszop-napfolt","timestamp":"2025. április. 29. 13:03","title":"Elképesztő fotót lőtt a Napról egy földi teleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6e1c6-7e64-44f3-ab9e-d5629d7bfdaf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyszerre fapados és modern, de legfőképp olcsó lenne az új pickup. ","shortLead":"Egyszerre fapados és modern, de legfőképp olcsó lenne az új pickup. ","id":"20250428_Amazon-vezer-Jeff-Bezos-villanyautoiban-tekeros-ablak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0f6e1c6-7e64-44f3-ab9e-d5629d7bfdaf.jpg","index":0,"item":"bab124ea-8dd0-42e3-a1c5-6ace371aa621","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Amazon-vezer-Jeff-Bezos-villanyautoiban-tekeros-ablak","timestamp":"2025. április. 28. 08:33","title":"Tekerős ablakok, de alig 9 millió forintos ár, ilyenek lesznek az Amazon-vezér Jeff Bezos autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]