[{"available":true,"c_guid":"2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart – élén az LVMH-val – visszaesés sújtja. Az ügylet újabb konszolidáció kezdete lehet, de az amerikai elnök kiszámíthatatlansága bármikor súlyos helyzetbe hozhatja a luxusmárkák tulajdonosait.","shortLead":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart –...","id":"20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d.jpg","index":0,"item":"000cddd3-1f29-41fc-9a40-bb3b0e83c4b9","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 28. 13:30","title":"Már a gazdagoknak is túl drága a luxus, és az ágazatot még Trump is sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3b1d8e-e69c-49d0-8b13-fc78d2e4da7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A séf elárulja, hogyan főzzünk tökéletes fehér rizst.","shortLead":"A séf elárulja, hogyan főzzünk tökéletes fehér rizst.","id":"20250429_rizsfozes-ritualeja-a-NOBU-sefje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db3b1d8e-e69c-49d0-8b13-fc78d2e4da7b.jpg","index":0,"item":"275232a5-180b-433b-8a93-f9c7a7839058","keywords":null,"link":"/elet/20250429_rizsfozes-ritualeja-a-NOBU-sefje-szerint","timestamp":"2025. április. 29. 14:49","title":"Így főzd a rizsedet, ha jót akarsz - ilyen a rizsfőzés rituáléja a Nobu séfje szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy madridi nő pedig lakástűzben veszítette életét, miután gyertyát gyújtott.","shortLead":"Egy madridi nő pedig lakástűzben veszítette életét, miután gyertyát gyújtott.","id":"20250429_aramszunet-spanyolorszag-halaleset-szen-monoxid-mergezes-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"670062bc-f1a3-40e5-855c-a469e65ce671","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_aramszunet-spanyolorszag-halaleset-szen-monoxid-mergezes-csalad","timestamp":"2025. április. 29. 20:18","title":"Szén-monoxid-mérgezésben halt meg egy spanyol család, miután beindítottak egy generátort az áramszünet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Zelenszkij manipulációnak nevezte Putyin kezdeményezését.","shortLead":"Zelenszkij manipulációnak nevezte Putyin kezdeményezését.","id":"20250429_ukrajnai-haboru-haromnapos-tuzszunet-putyin-zelenszkij-kreml","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"dfaddda9-f00c-4551-ac63-a77bd6ebbe89","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_ukrajnai-haboru-haromnapos-tuzszunet-putyin-zelenszkij-kreml","timestamp":"2025. április. 29. 16:10","title":"A Kreml szerint Ukrajna térfelén pattog a labda a háromnapos tűzszünet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db924144-7676-4f9f-916f-b43cb1749d56","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő egy olyan program egy pontjának megvalósítását kifogásolja, amelyet amúgy a Fidesz is támogatott, amikor beálltak Vitézy mögé a tavalyi önkormányzati választás előtt.","shortLead":"A fideszes EP-képviselő egy olyan program egy pontjának megvalósítását kifogásolja, amelyet amúgy a Fidesz is...","id":"20250429_erzsebetvaros-vitezy-david-deutsch-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db924144-7676-4f9f-916f-b43cb1749d56.jpg","index":0,"item":"9bd882b2-7f19-48a5-a3b7-5af5fafbfdef","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_erzsebetvaros-vitezy-david-deutsch-tamas","timestamp":"2025. április. 29. 09:29","title":"Erzsébetvárosban nyitott frontot Vitézy Dáviddal szemben Deutsch Tamás, a téma: parkoló autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19490537-3146-4662-8b5e-827f31933071","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Leállt az élet tegnap Madridtól Lisszabonig a nagy áramkimaradásban. Így teltek az áram nélküli órák a metróban, a reptéren, a sötétbe borult utcákon.","shortLead":"Leállt az élet tegnap Madridtól Lisszabonig a nagy áramkimaradásban. Így teltek az áram nélküli órák a metróban...","id":"20250429_Aramkimaradas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19490537-3146-4662-8b5e-827f31933071.jpg","index":0,"item":"29bc1e19-ecba-4182-a63f-03ef06bda6d7","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Aramkimaradas-galeria","timestamp":"2025. április. 29. 11:32","title":"Sötétség délben: apokaliptikus fotók a hatalmas spanyol és portugál áramszünetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc35978e-8eee-4f9f-8847-e155555a257a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Klubtalálkozót tartottak. ","shortLead":"Klubtalálkozót tartottak. ","id":"20250428_Koenigsegg-most-tucatnyi-bukkant-fel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc35978e-8eee-4f9f-8847-e155555a257a.jpg","index":0,"item":"6285894c-517e-4414-a883-95e40c640931","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Koenigsegg-most-tucatnyi-bukkant-fel","timestamp":"2025. április. 28. 20:20","title":"Egy példány is ritkaság Koenigseggből, most tucatnyi bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915d71ac-290a-42af-8d60-a04290748745","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Első körben kétféle tisztán elektromos változatban kapható a harmadik generációs Mercedes CLA, a hibridek később érkeznek.","shortLead":"Első körben kétféle tisztán elektromos változatban kapható a harmadik generációs Mercedes CLA, a hibridek később...","id":"20250429_215-millio-forinton-nyit-magyarorszagon-a-vadonatuj-elektromos-mercedes-cla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/915d71ac-290a-42af-8d60-a04290748745.jpg","index":0,"item":"8483acaa-7300-4f54-bc5e-970b8edcc94b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_215-millio-forinton-nyit-magyarorszagon-a-vadonatuj-elektromos-mercedes-cla","timestamp":"2025. április. 29. 10:23","title":"Magyar árakat kapott a közel 800 kilométeres hatótávú új Mercedes CLA villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]