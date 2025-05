Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8fe99477-6bb7-4c7d-a4fa-ab54e14c3ceb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos kérdést vet fel az a különös komponens a napelemes rendszerek egyik legfontosabb részében, az inverterben, ami nem szerepel a hivatalos dokumentációkban. ","shortLead":"Számos kérdést vet fel az a különös komponens a napelemes rendszerek egyik legfontosabb részében, az inverterben, ami...","id":"20250515_kinai-napelemes-inverterek-rejtett-kommunikacios-eszkoz-vizsgalat-aramszunet-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe99477-6bb7-4c7d-a4fa-ab54e14c3ceb.jpg","index":0,"item":"65fd67b8-5b0a-4268-abcc-131e9f38646f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_kinai-napelemes-inverterek-rejtett-kommunikacios-eszkoz-vizsgalat-aramszunet-kockazat","timestamp":"2025. május. 15. 11:03","title":"Rejtett rádiós eszközöket találtak a kínai napelemes rendszerekben – rejtély, mi célt szolgálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása az ultranacionalista román elnökjelölt mögé. Trump ostoba, amikor valamilyen megállapodást kell összehozni, ellenben nagyon jó, ha visszavonulót kell fújnia. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő akkor is veszít, ha nyer. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása...","id":"20250515_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9460b0a7-927a-45e9-b255-b72e35e3f726","keywords":null,"link":"/360/20250515_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 15. 10:17","title":"Economist: Putyinnak nincs más választása, mint azt tenni, amit Kína akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől új öltözködési szabályokat vezetett be a kávézólánc, ami sokaknak nem tetszik.","shortLead":"Hétfőtől új öltözködési szabályokat vezetett be a kávézólánc, ami sokaknak nem tetszik.","id":"20250515_Sztrajkolnak-a-Starbucks-dolgozoi-Amerikaban-mert-betiltottak-a-mintas-ingeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a.jpg","index":0,"item":"104b0d5e-502c-47d9-9208-4bdc41ef5d31","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Sztrajkolnak-a-Starbucks-dolgozoi-Amerikaban-mert-betiltottak-a-mintas-ingeket","timestamp":"2025. május. 15. 06:11","title":"Sztrájkolnak a Starbucks dolgozói Amerikában, mert betiltották a mintás ingeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5774558-65b7-49ef-a014-2e672b44c5e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elképesztően sok hidrogén lehet a földkéregben lévő tározókban – annyi, hogy hosszú időre megoldaná az emberiség energiaproblémáit.","shortLead":"Elképesztően sok hidrogén lehet a földkéregben lévő tározókban – annyi, hogy hosszú időre megoldaná az emberiség...","id":"20250515_megujulo-energia-hidrogen-kozetek-geologiai-folyamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5774558-65b7-49ef-a014-2e672b44c5e2.jpg","index":0,"item":"a18ca0a5-40b9-460d-8e4a-01a1a5e32ce3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_megujulo-energia-hidrogen-kozetek-geologiai-folyamatok","timestamp":"2025. május. 15. 17:03","title":"170 000 évre elegendő energiaforrás lehet az emberiség lába alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Törvényszék megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben a brüsszeli testület megtagadta Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti sms-váltások kiadását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az sms-ek tartalmát megismerhetjük. ","shortLead":"Az Európai Törvényszék megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben a brüsszeli testület megtagadta...","id":"20250514_Torvenyszek_ursula-von-der-leyen_atlathatosag_covid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4.jpg","index":0,"item":"a34a309b-2208-48ae-ba4f-e248b1915e76","keywords":null,"link":"/eurologus/20250514_Torvenyszek_ursula-von-der-leyen_atlathatosag_covid-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 09:59","title":"Törvényszék: Alaptalanul tagadta meg az Európai Bizottság Von der Leyen sms-einek kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd267471-e2a8-4fd0-b7ad-6ab054eb106b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint az átláthatósági törvénnyel gyakorlatilag büntethetővé teszik az uniós pénzek felhasználását.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint az átláthatósági törvénnyel gyakorlatilag büntethetővé teszik az uniós pénzek felhasználását.","id":"20250514_Tompos-Marton-Ezzel-a-javaslattal-kivegezhetnek-minden-fuggetlen-magyar-sajtotermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd267471-e2a8-4fd0-b7ad-6ab054eb106b.jpg","index":0,"item":"6285cd8d-4975-43f0-a1ed-b2ac354670d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Tompos-Marton-Ezzel-a-javaslattal-kivegezhetnek-minden-fuggetlen-magyar-sajtotermeket","timestamp":"2025. május. 14. 10:56","title":"Tompos Márton: „Ezzel a javaslattal kivégezhetnek minden független magyar sajtóterméket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos módosítások elvégzéséhez, míg más esetekben a mobilos csalók lesznek nagyon bosszúsak.","shortLead":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos...","id":"20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0.jpg","index":0,"item":"9c1bcbb8-4fc2-47f3-a5ea-4150f52885b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:03","title":"Csalók és tolvajok rémálma lesz az Android 16, itt van minden új biztonsági funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daeda4f-725c-4cae-aa1a-99fcd93aae79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A járműgyártás már jobban teljesített, mint egy éve, de az akkugyártás továbbra is borzasztó számokat produkál. Csak azért lehetett pont ugyanolyan a magyar ipar összteljesítménye, mint egy éve, mert ezúttal kettővel több munkanap volt.","shortLead":"A járműgyártás már jobban teljesített, mint egy éve, de az akkugyártás továbbra is borzasztó számokat produkál. Csak...","id":"20250514_KSH-ipar-akkugyar-autogyartas-akku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7daeda4f-725c-4cae-aa1a-99fcd93aae79.jpg","index":0,"item":"bbb34bd7-9ebd-47aa-b5e5-3d1f627af782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_KSH-ipar-akkugyar-autogyartas-akku","timestamp":"2025. május. 14. 09:13","title":"KSH: Az akkugyártás teljesített legrosszabbul az egész magyar iparban, 41 százalékkal zuhant vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]