[{"available":true,"c_guid":"a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új MNB-törvény tervezete; Magyarországra hozzák a BYD európai központját. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új...","id":"20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d.jpg","index":0,"item":"c72faaf5-55d9-437b-ade9-477be8ce184e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 07:00","title":"És akkor a Mikulás, a nyuszi és a fogtündér sem hozhat ajándékot külföldről a szuverén magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43599e7-17ec-45f7-917b-73c27eb8f418","c_author":"Tornyos Kata","category":"gazdasag","description":"Sokszor a lelkes, pályakezdő fiatalok bizonyulnak a legmegbízhatóbb munkaerőknek, mégis előfordul, hogy a tapasztaltabb kollégák támogatás helyett megalapozatlan előítéletekkel fogadják őket.","shortLead":"Sokszor a lelkes, pályakezdő fiatalok bizonyulnak a legmegbízhatóbb munkaerőknek, mégis előfordul, hogy a tapasztaltabb...","id":"20250519_palyakezdo-sztereotipia-kulonbseg-felelosseg-munka-z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a43599e7-17ec-45f7-917b-73c27eb8f418.jpg","index":0,"item":"7a32dc5b-225a-498f-b4ee-9a76288e34c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_palyakezdo-sztereotipia-kulonbseg-felelosseg-munka-z-generacio","timestamp":"2025. május. 19. 09:00","title":"Ha ki akarnak rúgni, hát tegyék – mitől félnek a fiatalok a munkahelyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57608caf-2d32-40fb-8185-b5e9df74b82d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíz góllal kapott ki Majoross Gergely csapata.","shortLead":"Tíz góllal kapott ki Majoross Gergely csapata.","id":"20250518_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-svajc-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57608caf-2d32-40fb-8185-b5e9df74b82d.jpg","index":0,"item":"8f46cd7a-9f05-42e4-ac93-d160bc49c681","keywords":null,"link":"/sport/20250518_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-svajc-vereseg","timestamp":"2025. május. 18. 23:08","title":"Esélye sem volt Svájc ellen a magyar hokiválogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c44fc0-08b1-4171-a911-c58697657ab8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"James Vardy az utolsó hazai mérkőzésén góllal búcsúzott el csapatától, aki így a klub modernkori történetének legnagyobb játékosává vált.","shortLead":"James Vardy az utolsó hazai mérkőzésén góllal búcsúzott el csapatától, aki így a klub modernkori történetének...","id":"20250518_james-vardy-leicester-city-premier-league-gol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4c44fc0-08b1-4171-a911-c58697657ab8.jpg","index":0,"item":"e2fa578d-c7be-4580-94cc-4c8e51ffeab0","keywords":null,"link":"/sport/20250518_james-vardy-leicester-city-premier-league-gol","timestamp":"2025. május. 18. 19:34","title":"200. góljával búcsúzott James Vardy a Leicester Citytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f884d3-8a37-483c-88b8-3f408474058a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is, zenei influencerek és a szabad rögtönzéseket kedvelő publikum szeretete kíséri. ","shortLead":"A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is...","id":"20250518_hvg-gerloczy-zsigmond-zongoramuvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f884d3-8a37-483c-88b8-3f408474058a.jpg","index":0,"item":"1edcc74d-4bc4-4256-99b2-7eb84df6e930","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-gerloczy-zsigmond-zongoramuvesz","timestamp":"2025. május. 18. 20:00","title":"Gerlóczy Zsigmond: Igyekszem a semmiből játszani, hogy ami elhagyja a kezemet, egyszeri és megismételhetetlen legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363bfa1-10f1-408b-b666-edcf506943aa","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A nagy felháborodás után az FIA csökkentette a káromkodásért kiróható bírság összegét, így az első szabálysértés esetén már nem 40 ezer, hanem 5 ezer eurót kell kifizetniük a pilótáknak. A januárban bevezetett szigorítás mostani enyhítése mögött felsejlik a mind nagyobb feszültség a pilóták és az FIA-elnök között. ","shortLead":"A nagy felháborodás után az FIA csökkentette a káromkodásért kiróható bírság összegét, így az első szabálysértés esetén...","id":"20250518_forma-1-karomkodas-buntetes-verstappen-sainz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1363bfa1-10f1-408b-b666-edcf506943aa.jpg","index":0,"item":"52cd6c00-fb74-47ec-abcf-994c0100bf33","keywords":null,"link":"/elet/20250518_forma-1-karomkodas-buntetes-verstappen-sainz","timestamp":"2025. május. 18. 08:55","title":"Verstappenék mostantól kedvezményesen káromkodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3da23b-a34b-4d06-bb69-614cca95e009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valamivel alacsonyabb volt a részvételi arány a lengyel elnökválasztás első fordulójában vasárnap délig, mint az előző választásokon, egyelőre a szavazásra jogosultak 20,28 százaléka élt választójogával – tájékoztatott kora délutáni sajtóértekezletén a lengyel országos választási bizottság (PKW).","shortLead":"Valamivel alacsonyabb volt a részvételi arány a lengyel elnökválasztás első fordulójában vasárnap délig, mint az előző...","id":"20250518_lengyelorszag-elnokvalasztas-2025-reszveteli-arany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba3da23b-a34b-4d06-bb69-614cca95e009.jpg","index":0,"item":"232667cf-5628-4931-b440-eebb8f210a96","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_lengyelorszag-elnokvalasztas-2025-reszveteli-arany","timestamp":"2025. május. 18. 15:17","title":"Meghaladta a 20 százalékot délre a részvételi arány a lengyel elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"Nyusztay Máté ","category":"tudomany","description":"Lassan újabb tétellel bővíthetjük a Föld bolygóra leselkedő veszélyforrások listáját: Donald Trumppal. Már a NASA bolygóvédelmi programját is veszélybe sodorhatják az amerikai elnök megszorításai, amelyek dominóként dönthetik be az USA kulcsfontosságú űrkutatási programjait.","shortLead":"Lassan újabb tétellel bővíthetjük a Föld bolygóra leselkedő veszélyforrások listáját: Donald Trumppal. Már a NASA...","id":"20250519_nasa-bolygovedelmi-program-koltsegvetesi-megszoritas-neo-surveyor-aszteroida-becsapodas-elorejelzes-urkutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99.jpg","index":0,"item":"7e0b67f2-6df2-4324-ad24-25290f01a4f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_nasa-bolygovedelmi-program-koltsegvetesi-megszoritas-neo-surveyor-aszteroida-becsapodas-elorejelzes-urkutatas-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 08:03","title":"Veszélyes közelségbe ért a „Trump-aszteroida”, de vajon becsapódik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]