[{"available":true,"c_guid":"4de59b5e-a337-46f6-b18e-e4c2aa4a33da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Budapest forrong, az ellenzék legerősebbje pedig Nagyváradra tart. Miért éppen oda? Mi várja ott? És mit miért tesz közben Budapesten a Fidesz? Dull Szabolcsot Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Budapest forrong, az ellenzék legerősebbje pedig Nagyváradra tart. Miért éppen oda? Mi várja ott? És mit miért tesz...","id":"20250521_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-harcosok-klubja-beke-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de59b5e-a337-46f6-b18e-e4c2aa4a33da.jpg","index":0,"item":"c3174ff7-1da6-4afd-8b22-e886bdf99c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-harcosok-klubja-beke-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 18:30","title":"Mi van, ha Magyar Péter csuklóján kattan a bilincs? – Dull Szabolcs a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","shortLead":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","id":"20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6.jpg","index":0,"item":"9330d60e-9302-424e-8727-c96c84e31a99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","timestamp":"2025. május. 21. 10:44","title":"A fogyasztóvédelem átfogó ellenőrzést indított a légitársaságoknál, a legtöbb panasz járatkésésre vonatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja tovább eltűrni semmittevését.","shortLead":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja...","id":"20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992.jpg","index":0,"item":"406401ae-9b84-4573-bd05-f263d58a0445","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","timestamp":"2025. május. 21. 13:40","title":"Beismerte tettét a férfi, aki brutálisan megölte jótevőjét, amiért az megelégelte lustaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a6a381-d30e-4818-ada9-0c0793d2beeb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Földtől mintegy 40 fényévre található TRAPPIST-1 rendszer bolygóin rengeteg víz lehet, ami miatt nem kizárt, hogy élet is van az égitesteken.","shortLead":"A Földtől mintegy 40 fényévre található TRAPPIST-1 rendszer bolygóin rengeteg víz lehet, ami miatt nem kizárt...","id":"20250520_trappist-1-csillagrendszer-exobolygo-viz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6a6a381-d30e-4818-ada9-0c0793d2beeb.jpg","index":0,"item":"ecd20bee-9852-4aaf-93fc-62e32e3020c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_trappist-1-csillagrendszer-exobolygo-viz","timestamp":"2025. május. 20. 18:03","title":"Úszhat a vízben hét bolygó, amik olyanok, mint a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdeb579-0458-453d-a610-1ff650fa6375","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hangfelvételt a CNN kapta meg az ukrán szolgálatoktól. Hitelességét nem tudták megerősíteni, de szakértők szerint nem manipulált a hadifoglyok kivégzésére felszólító üzenet. Ez már a sokadik terhelő bizonyíték lehet a témában.","shortLead":"A hangfelvételt a CNN kapta meg az ukrán szolgálatoktól. Hitelességét nem tudták megerősíteni, de szakértők szerint nem...","id":"20250521_Kiszivargott-egy-hangfelvetel-ahol-magukat-megado-ukran-katonak-kivegzesere-adnak-utasitast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecdeb579-0458-453d-a610-1ff650fa6375.jpg","index":0,"item":"6323b121-f43e-47c2-b71b-c9dc373e7aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Kiszivargott-egy-hangfelvetel-ahol-magukat-megado-ukran-katonak-kivegzesere-adnak-utasitast","timestamp":"2025. május. 21. 14:36","title":"CNN: Kiszivárgott egy hangfelvétel, ahol magukat megadó ukrán katonák kivégzésére adnak utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623f3e5a-b65c-44b5-9fbf-b57e007a2adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schiffer titkolja, hogy miről beszélgettek.","shortLead":"Schiffer titkolja, hogy miről beszélgettek.","id":"20250521_Novak-Katalint-Schiffer-Andrassal-egyutt-fotoztak-le-kedd-este-a-Kossuth-teren-egy-kavezo-teraszan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/623f3e5a-b65c-44b5-9fbf-b57e007a2adc.jpg","index":0,"item":"4cff3a32-20a2-42d9-a264-baca4cb192b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Novak-Katalint-Schiffer-Andrassal-egyutt-fotoztak-le-kedd-este-a-Kossuth-teren-egy-kavezo-teraszan","timestamp":"2025. május. 21. 08:16","title":"Novák Katalint Schiffer Andrással együtt fotózták le kedd este egy Kossuth téri kávézó teraszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb42f7-70a2-4d30-89eb-ff5d9047ce16","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"„Nem engedhetjük, hogy az ellenfél sokkal jobban fel legyen fegyverezve, miközben nekünk meg van kötve a kezünk” – érvelt Donald Tusk miniszterelnök a szejmben.","shortLead":"„Nem engedhetjük, hogy az ellenfél sokkal jobban fel legyen fegyverezve, miközben nekünk meg van kötve a kezünk” –...","id":"20250521_lengyel-parlament-taposoaknak-parlamenti-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2cb42f7-70a2-4d30-89eb-ff5d9047ce16.jpg","index":0,"item":"26e0e1a9-3e0f-4065-8d51-aaf506412585","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_lengyel-parlament-taposoaknak-parlamenti-szavazas","timestamp":"2025. május. 21. 13:11","title":"A lengyel parlament elé kerül a taposóaknákat tiltó egyezmény felmondása az orosz fenyegetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df912a9-e038-41bb-b190-4292a924a57e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csak a villanyautózásban kezdenek elhúzni a világ többi részétől a kínaiak.","shortLead":"Nem csak a villanyautózásban kezdenek elhúzni a világ többi részétől a kínaiak.","id":"20250520_Budapest-London-egy-tankolassal-kinai-hibrid-Geely-Galaxy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5df912a9-e038-41bb-b190-4292a924a57e.jpg","index":0,"item":"4df20f0a-85f2-4166-8e57-861e46355d27","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_Budapest-London-egy-tankolassal-kinai-hibrid-Geely-Galaxy","timestamp":"2025. május. 20. 10:56","title":"Budapest–London-hatótávot ígér egy tankolással ez az új kínai szuperhibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]