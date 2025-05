Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3eba0a46-a4e4-4fd7-9b62-7d5f27184ccd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A Harcosok Klubja már a sokadik eszköz, amitől győzelmet remél a Fidesz. Némelyik megoldás elérte célját, más eszközök nem váltották be Orbán és stábja reményét, ezért ezek idővel a süllyesztőbe kerültek. Vajon más jövő előtt állnak a digitális szabadságharcosok, mint a polgári körök, a szellemi honvédő CÖF-ösök, a megafonos influenszerek vagy éppen a wokebusterek?","shortLead":"A Harcosok Klubja már a sokadik eszköz, amitől győzelmet remél a Fidesz. Némelyik megoldás elérte célját, más eszközök...","id":"20250520_Harcosok-Klubja-Orban-hatalom-polgari-korok-szellemi-honvedok-megafonosok-remeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eba0a46-a4e4-4fd7-9b62-7d5f27184ccd.jpg","index":0,"item":"dd364177-e14b-4f87-af0c-90582fc7e96f","keywords":null,"link":"/360/20250520_Harcosok-Klubja-Orban-hatalom-polgari-korok-szellemi-honvedok-megafonosok-remeny","timestamp":"2025. május. 20. 06:30","title":"A Harcosok Klubjában látja most Orbán a hatalom őrzőit – látványos a körítés, de mintha láttunk volna már hasonló csodafegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Ne úgy ölelj, hogy ne kapjak levegőt közben”","shortLead":"“Ne úgy ölelj, hogy ne kapjak levegőt közben”","id":"20250521_Brody-Janos-uzent-az-Orban-Viktor-fele-Harcosok-Klubjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a.jpg","index":0,"item":"b95e5441-4605-4702-be80-5260eca8ac23","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Brody-Janos-uzent-az-Orban-Viktor-fele-Harcosok-Klubjanak","timestamp":"2025. május. 21. 11:04","title":"Bródy János üzent az Orbán-féle Harcosok Klubjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e169354-e799-4500-a8da-a5f85238f56f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párizsi rendőrség egy teljesen más ügy miatti nyomozás során talált rá. ","shortLead":"A párizsi rendőrség egy teljesen más ügy miatti nyomozás során talált rá. ","id":"20250520_Veletlenul-megtalaltal-Jim-Morrison-37-eve-ellopott-siremleket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e169354-e799-4500-a8da-a5f85238f56f.jpg","index":0,"item":"2cd3c09c-126c-4397-a700-ae1c7b42d8c4","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_Veletlenul-megtalaltal-Jim-Morrison-37-eve-ellopott-siremleket","timestamp":"2025. május. 20. 08:35","title":"Véletlenül megtalálták Jim Morrison 37 éve ellopott síremlékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c37fc8b-9ca6-402d-8228-458ea4cf9f16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eladási problémákkal küszködő Maserati áthelyezi a GranTurismo és GranCabrio modellek gyártását.","shortLead":"Az eladási problémákkal küszködő Maserati áthelyezi a GranTurismo és GranCabrio modellek gyártását.","id":"20250520_kicsi-fiatok-keszulnek-hamarosan-a-nagy-es-draga-maseratik-szulohelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c37fc8b-9ca6-402d-8228-458ea4cf9f16.jpg","index":0,"item":"8f3135ad-b1ba-4696-9a17-2a19fb179384","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_kicsi-fiatok-keszulnek-hamarosan-a-nagy-es-draga-maseratik-szulohelyen","timestamp":"2025. május. 20. 06:41","title":"Kicsi Fiatok készülnek hamarosan a nagy és drága Maseratik szülőhelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f780a404-54fd-464c-9972-f9e6cec347b0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kisorolt, de ment tovább egyenesen, és vitt magával mindent. ","shortLead":"Kisorolt, de ment tovább egyenesen, és vitt magával mindent. ","id":"20250519_Letarolta-a-lehajtot-kamion-az-M3-as-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f780a404-54fd-464c-9972-f9e6cec347b0.jpg","index":0,"item":"98a588d5-fb6a-4c29-8800-8060bd6ea60f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Letarolta-a-lehajtot-kamion-az-M3-as-video","timestamp":"2025. május. 19. 15:52","title":"Letarolta a lehajtót egy kamionos az M3-ason – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi?! Harapós Nyuszik?” – írja az elemző.","shortLead":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi...","id":"20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c.jpg","index":0,"item":"3312140b-eee7-4cfc-8925-47f8d79b0929","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","timestamp":"2025. május. 20. 11:07","title":"Rácz András szerint a Harcosok Klubjának logója kísértetiesen hasonlít a nyilaskeresztesek H betűjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3b937-9c1d-4912-811c-0d19dea0fece","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Ön is az edzés közben tanulta meg, hogy 1 perc az nem is olyan rövid idő? Nincs egyedül, újfent bebizonyosodott, hogy Einsteinnek igaza volt az idő relativitásával kapcsolatban.","shortLead":"Ön is az edzés közben tanulta meg, hogy 1 perc az nem is olyan rövid idő? Nincs egyedül, újfent bebizonyosodott...","id":"20250521_ido-relativitas-idoerzekeles-edzes-lassaban-mulik-az-ido-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0d3b937-9c1d-4912-811c-0d19dea0fece.jpg","index":0,"item":"e42aff97-811f-4fc4-9da7-d3888365d6ba","keywords":null,"link":"/elet/20250521_ido-relativitas-idoerzekeles-edzes-lassaban-mulik-az-ido-tanulmany","timestamp":"2025. május. 21. 06:01","title":"Az edzőteremben lassabbnak érezzük az idő múlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93490bf5-220d-4501-8366-cb845e88d8c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jelenlegi vezérigazgató távozik a vállalattól. ","shortLead":"A jelenlegi vezérigazgató távozik a vállalattól. ","id":"20250519_Volkswagentol-erkezik-a-Citroen-uj-vezerigazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93490bf5-220d-4501-8366-cb845e88d8c8.jpg","index":0,"item":"6c36e8bf-c384-4e90-90a5-719446b5c827","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Volkswagentol-erkezik-a-Citroen-uj-vezerigazgatoja","timestamp":"2025. május. 19. 13:55","title":"Vezércsere a Citroennél, a Volkswagentől jön az új főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]