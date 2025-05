Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ingyenes koncertre több mint 2 millióan látogattak el.","shortLead":"Az ingyenes koncertre több mint 2 millióan látogattak el.","id":"20250504_Lady-Gaga-Brazilia-koncert-terrortamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10.jpg","index":0,"item":"a0b72454-2f09-4c88-9f04-8ae3bc22464f","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Lady-Gaga-Brazilia-koncert-terrortamadas","timestamp":"2025. május. 04. 18:08","title":"Bombatámadást hiúsított meg a brazil rendőrség Lady Gaga riói koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a694f33-4a12-45e5-8aff-f9fba9dffe4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hogy a nő a tűzoltás előtt, vagy után ért-e le a garázsba.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy a nő a tűzoltás előtt, vagy után ért-e le a garázsba.","id":"20250504_Nem-a-tuzoltok-hanem-ettermi-dolgozok-talaltak-ra-a-XI-keruleti-melygarazsban-elhunyt-nore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a694f33-4a12-45e5-8aff-f9fba9dffe4b.jpg","index":0,"item":"49b1770f-64d4-4f98-b5b0-d82dfafba801","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_Nem-a-tuzoltok-hanem-ettermi-dolgozok-talaltak-ra-a-XI-keruleti-melygarazsban-elhunyt-nore","timestamp":"2025. május. 04. 21:36","title":"Nem a tűzoltók, hanem éttermi dolgozók találtak rá a XI. kerületi mélygarázsban elhunyt nőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585c15af-ba82-4e48-9db7-c95b418f666c","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az amerikai kampány meghosszabbított finisének is beillenek a romániai elnökválasztás előtti napok. Évekig attól rettegtek sokan, hogy az oroszok titokban avatkoznak be az európai belpolitikába, most az Egyesült Államokból folyamatosan és nyíltan ömlik a támogatás Romániának. Vasárnap kiderül, milyen eredménnyel.","shortLead":"Az amerikai kampány meghosszabbított finisének is beillenek a romániai elnökválasztás előtti napok. Évekig attól...","id":"20250503_roman-elnokvalasztas-Simion-AUR-Antonescu-Georgescu-RMDSZ-Trump-orosz-amerikai-beavatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/585c15af-ba82-4e48-9db7-c95b418f666c.jpg","index":0,"item":"459b3887-57b9-4c8d-aac2-6e1eefc8eb43","keywords":null,"link":"/360/20250503_roman-elnokvalasztas-Simion-AUR-Antonescu-Georgescu-RMDSZ-Trump-orosz-amerikai-beavatkozas","timestamp":"2025. május. 03. 15:30","title":"Romániában már nem módi a titkos orosz beavatkozás, van helyette nyíltan vállalt amerikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A legendás norvég szintipop trió, az A-ha három esélyt is kapott a popzeneiparban, és a terméke minden alkalommal jobb lett. Az együttes példája azt a közkeletű meggyőződést cáfolja, miszerint a kreatív produktumoknak teljesen kiforrott állapotban kell megjelenniük. Szerkesztett részlet Adam Alter bestsellerszerző Lendülj túl a holtponton! című könyvéből.","shortLead":"A legendás norvég szintipop trió, az A-ha három esélyt is kapott a popzeneiparban, és a terméke minden alkalommal jobb...","id":"20250503_A-ha-Take-On-Me-tortenete-klip-Adam_Alter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6.jpg","index":0,"item":"5c9c1050-7557-4752-9d3b-3cc8710182c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250503_A-ha-Take-On-Me-tortenete-klip-Adam_Alter","timestamp":"2025. május. 03. 19:15","title":"A világ egyik legsikeresebb dala majdnem a süllyesztőbe került, aztán jött hozzá egy klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671c4a9-3af0-4b81-8ff1-6c6b380cd74f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra – legkésőbb és legkisebb eséllyel a déli országrészben. ","shortLead":"Vasárnap egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra – legkésőbb és legkisebb eséllyel a déli országrészben. ","id":"20250503_idojaras-elorejelzes-eso-lehules-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671c4a9-3af0-4b81-8ff1-6c6b380cd74f.jpg","index":0,"item":"e05450a4-d16c-4dbe-96da-84ebe3f57962","keywords":null,"link":"/elet/20250503_idojaras-elorejelzes-eso-lehules-meteorologia","timestamp":"2025. május. 03. 17:49","title":"Jön az eső, kezdődik a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b1729b-354f-4a74-9c33-596f3bc236aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyelőre várat magára a nagy visszapattanás. ","shortLead":"Egyelőre várat magára a nagy visszapattanás. ","id":"20250505_Ujabb-tragikus-honapja-volt-a-Teslanak-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32b1729b-354f-4a74-9c33-596f3bc236aa.jpg","index":0,"item":"26f74955-abc1-411a-b566-12ca4162e8c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Ujabb-tragikus-honapja-volt-a-Teslanak-Europaban","timestamp":"2025. május. 05. 08:06","title":"Újabb tragikus hónapja volt a Teslának Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674bb48c-7639-461f-bc4f-7933fc0c8204","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW X3 40d több mint 300 lóerős, az átlagfogyasztása azonban alig haladja meg a 6 litert.","shortLead":"A BMW X3 40d több mint 300 lóerős, az átlagfogyasztása azonban alig haladja meg a 6 litert.","id":"20250505_magyarorszagon-a-legujabb-6-hengeres-dizel-bmw-x3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/674bb48c-7639-461f-bc4f-7933fc0c8204.jpg","index":0,"item":"609d9127-6806-42ca-abc2-eee06dd26d9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_magyarorszagon-a-legujabb-6-hengeres-dizel-bmw-x3","timestamp":"2025. május. 05. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb 6 hengeres dízel BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Leginkább Gyula környékén fizettek az emberek SZÉP-kártyával, de a legtöbbet a balatoni szálláskiadók kaszáltak.","shortLead":"Leginkább Gyula környékén fizettek az emberek SZÉP-kártyával, de a legtöbbet a balatoni szálláskiadók kaszáltak.","id":"20250504_szep-kartya-balaton-koltes-szallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b.jpg","index":0,"item":"f985bd36-1b61-4382-834a-89d2c60a1b3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250504_szep-kartya-balaton-koltes-szallas","timestamp":"2025. május. 04. 11:23","title":"Idén többet költöttünk SZÉP-kártyáról, mint tavaly és ennek a Balatonnál örülhetnek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]