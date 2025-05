Hosszú távon is a gazdasági életben tervezi a jövőjét, nem véleményezi az átláthatósági törvénynek nevezett, civil szervezeteket és a sajtó egy részét ellehetetlenítő törvénytervezetet, mivel nem követi a közéleti eseményeket – jelentette ki a Magyar Hangnak Varga Judit volt igazságügyi miniszter.

Vargát a Dialog Ungarn és a Deutscher Wirtschaftsclub Ungarn (Dialógus Magyarország és Magyarországi Német Gazdasági Klub) közös rendezvényén sikerült megállítania a lapnak néhány kérdés erejéig. A volt miniszter a Tigra Kft. képviseletében vett részt a Nők vezető pozícióban című pódiumbeszélgetésen. Az informatikai szektorban érdekelt Tigra Kft. azután került a politikai élet fókuszába, hogy Magyar Péter azt állította: ezen a cégen keresztül fizetik volt feleségét, Varga Juditot, valamint volt barátnőjét, Vogel Evelint is. Azóta kiderült, hogy Vargát nemzetközi üzletfejlesztésért felelős menedzserként foglalkoztatják.

A lap próbálta kikérni Varga véleményét az átláthatósági törvénnyel kapcsolatban, de ezt azzal hárította el, hogy nem olvas újságot, nem foglalkozik a közélettel. Elmondása szerint asztalosvizsgájára készül, ami nagyon nehéz, mert sok műszaki ismeretet követel. Ahogy arról tavaly nyáron beszámoltunk a volt miniszter Picidae Famíves Kft. néven hozott létre egy asztaloscéget párjával, Windisch Lászlóval.

Az átláthatósági törvény, vagyis a Halász János fideszes képviselő által benyújtott tervezet szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal állítana össze egy listát azokról a szervezetekről, amelyekről úgy véli, hogy veszélyeztetik az ország szuverenitását, és befolyásolni próbálják a közéletet. „A közélet átláthatóságáról” című törvényjavaslat alapján komoly korlátozásokat és büntetéseket vezetnének be olyan szervezetek ellen, amelyekről úgy ítélik meg, hogy azok külföldről is kapnak támogatást. Kedden a Fidesz és a KDNP 107 képviselője is csatlakozott a javaslathoz előterjesztőként.

A nyitókép forrása: AFP / Hans Lucas / Valeria Mongelli