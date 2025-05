Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lánczi András, a miniszterelnökhöz közeli ideológus, filozófus keményen kritizálta a luxizó jobboldali politikusokat és üzletembereket a Mandinernek adott interjúban, de azért jórészt Magyar Péteren igyekezett fogást találni.","shortLead":"Lánczi András, a miniszterelnökhöz közeli ideológus, filozófus keményen kritizálta a luxizó jobboldali politikusokat és...","id":"20250522_Lanczi-Andras-Tisza-rezsicsokkentes-Szuverenitasvedelmi-Hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77.jpg","index":0,"item":"338d5641-34a0-4b1f-9f21-1b27e8c7453b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_Lanczi-Andras-Tisza-rezsicsokkentes-Szuverenitasvedelmi-Hivatal","timestamp":"2025. május. 22. 18:28","title":"Lánczi András azt üzeni a kormányváltásra vágyóknak, hogy visszamenőleg fizessék ki a rezsicsökkentés segítségével megtakarított pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fd1c91-ff73-4084-8de8-6be278e683ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bostoni bárban játszódó sorozat mind a 270 részében szerepelt. 76 éves volt.","shortLead":"A bostoni bárban játszódó sorozat mind a 270 részében szerepelt. 76 éves volt.","id":"20250521_Meghalt-George-Wendt-a-Cheers-sztarja-a-filmtortenet-leghiresebb-torzsvendege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1fd1c91-ff73-4084-8de8-6be278e683ee.jpg","index":0,"item":"b81e81ad-6c3d-402d-b646-f758af07f639","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Meghalt-George-Wendt-a-Cheers-sztarja-a-filmtortenet-leghiresebb-torzsvendege","timestamp":"2025. május. 21. 08:42","title":"Meghalt George Wendt, a Cheers sztárja, a filmtörténet leghíresebb törzsvendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ef1eb-befe-4c55-9215-2d8973a517b5","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"Tavaly tavasz óta már irányonként napi négy-négy járatot közlekedtet a Regiojet a magyar és az osztrák főváros között, mi pedig összehasonlítottuk a MÁV, illetve az ÖBB vonataival. Mind az árakon, mind a színvonalon meglepődtünk, pedig a MÁV-nak sem lenne lehetetlen adaptálni mindazt, amit a cseheknek már évekkel ezelőtt sikerült.","shortLead":"Tavaly tavasz óta már irányonként napi négy-négy járatot közlekedtet a Regiojet a magyar és az osztrák főváros között...","id":"20250522_budapest-becs-vonat-regiojet-mav-obb-jegyek-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/568ef1eb-befe-4c55-9215-2d8973a517b5.jpg","index":0,"item":"3f246b2b-4481-4884-8756-5703e6c7f77a","keywords":null,"link":"/elet/20250522_budapest-becs-vonat-regiojet-mav-obb-jegyek-arak","timestamp":"2025. május. 22. 05:01","title":"Vonattal Budapestről Bécsbe: a cseh magánvasút nemcsak a MÁV-ot, de a Railjetet is lemosta a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52102f5-deb3-415b-aca1-5699b791c7cb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250522_Marabu-Feknyuz-Lanczi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b52102f5-deb3-415b-aca1-5699b791c7cb.jpg","index":0,"item":"fdf0a66e-a603-46f1-8eef-aebd9068515b","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Marabu-Feknyuz-Lanczi","timestamp":"2025. május. 22. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Lánczi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b7ef76-40ee-402f-a8d1-830b7899852c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Többször is elkeseredett kommentháborúra emlékeztetett az Európai Parlament feszült vitája szerda este az átláthatóságinak nevezett törvény ügyében. A Mi Hazánk és a román AUR képviselői hevesen védelmezték Orbán Viktort. ","shortLead":"Többször is elkeseredett kommentháborúra emlékeztetett az Európai Parlament feszült vitája szerda este...","id":"20250521_ep-vita-atlathatosagi_torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2b7ef76-40ee-402f-a8d1-830b7899852c.jpg","index":0,"item":"0034ca0a-20e0-4d70-bd77-37f401d2af69","keywords":null,"link":"/eurologus/20250521_ep-vita-atlathatosagi_torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 20:43","title":"„Arra várunk, hogy ellenzéki politikusok essenek ki az ablakon?” – az EP-ben vitáztak az „átláthatósági” törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf","c_author":"Whitelab ","category":"brandcontent","description":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni hogyan lehet mérni és kivizsgálni a stressz-szintünket? Mi történik azután, ha megkapjuk az eredményeket? Összegyűjtöttük ezeket a válaszokat ezekre a kérdésekre a Whitelab labordiagnosztikai igazgatójával, Máthé Andreával. ","shortLead":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni...","id":"20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf.jpg","index":0,"item":"7fc0d10e-13a2-4a3a-bfb7-b0fed1e15055","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","timestamp":"2025. május. 21. 11:30","title":"Krónikus stressz: bármilyen munkakörben, bármelyik életkorban lecsaphat ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A megalapozott gyanú szerint a férfi adatgyűjtést és információszerzést végzett Magyarországon az ukrán katonai hírszerző szolgálat megbízásából.","shortLead":"A megalapozott gyanú szerint a férfi adatgyűjtést és információszerzést végzett Magyarországon az ukrán katonai...","id":"20250521_ukran-magyar-kembotrany-birosag-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d.jpg","index":0,"item":"bb84c208-e7bb-4c3f-9c65-a2d8640fe0cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_ukran-magyar-kembotrany-birosag-letartoztatas","timestamp":"2025. május. 21. 17:30","title":"Letartóztatták a kémkedéssel gyanúsított ukrán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jennifer Lopez állítólag nem kapott engedélyt arra, hogy a róla készült fotókat ő maga tegye közzé, ezért a fotós és egy ügynökség is kártérítést követel.","shortLead":"Jennifer Lopez állítólag nem kapott engedélyt arra, hogy a róla készült fotókat ő maga tegye közzé, ezért a fotós és...","id":"20250521_jennifer-lopez-foto-instagram-szerzoi-jog-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c.jpg","index":0,"item":"030a0d4e-91d2-4379-a0e6-f0729ea1fe91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_jennifer-lopez-foto-instagram-szerzoi-jog-per","timestamp":"2025. május. 21. 09:14","title":"Ezt a két fotót osztotta meg magáról Jennifer Lopez az Instagramon, 212 milliót fizethet miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]