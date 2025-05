Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cbead63f-c604-4e55-bd10-b30a6d16f4e0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Diplomataautóként érkezett.","shortLead":"Diplomataautóként érkezett.","id":"20250522_Magyar-garazsban-bukkantak-ra-egy-ujallapotu-64-eves-Fiatra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbead63f-c604-4e55-bd10-b30a6d16f4e0.jpg","index":0,"item":"b42aab9d-3c15-4152-8668-6898fc47a417","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Magyar-garazsban-bukkantak-ra-egy-ujallapotu-64-eves-Fiatra","timestamp":"2025. május. 22. 08:21","title":"Ritkaság került elő egy kecskeméti garázsból: egy 64 éves Fiat új állapotban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e33dd0-5af9-47da-89fc-e7616d96ae7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ jelentése szerint az összes érintett kamera 2,8 százaléka volt magyar.","shortLead":"A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ jelentése szerint az összes érintett kamera 2,8 százaléka volt magyar.","id":"20250522_magyarorszag-kamera-orosz-hackerek-fancy-bear-ukrajna-hatar-segelyszallitmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10e33dd0-5af9-47da-89fc-e7616d96ae7f.jpg","index":0,"item":"7868483e-eff5-42fa-92ac-7a7d158ba54c","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_magyarorszag-kamera-orosz-hackerek-fancy-bear-ukrajna-hatar-segelyszallitmany","timestamp":"2025. május. 22. 06:47","title":"Magyarországi kamerákat is meghackeltek az oroszok, hogy az ukrán határon átmenő segélyszállítmányokat figyeljék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A parkoló kevés, az autó sok, a tömegközeledés szabad.","shortLead":"A parkoló kevés, az autó sok, a tömegközeledés szabad.","id":"20250521_Hetvegen-is-fizetos-lehet-a-parkolas-Erzsebetvarosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95.jpg","index":0,"item":"c50561da-522b-4141-951d-b239975a746e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Hetvegen-is-fizetos-lehet-a-parkolas-Erzsebetvarosban","timestamp":"2025. május. 21. 17:48","title":"Hétvégén is fizetős lehet a parkolás Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lélektér Alapítvány hétfőn meglepetésszerű zárcseréről írt, a helyszínt nekik korábban bérbeadó városi cég viszont azt írja, már 2022-ben ki kellett volna költözniük az épületből, amiről pontosan tudhatták, hogy új tulajdonosa van.","shortLead":"A Lélektér Alapítvány hétfőn meglepetésszerű zárcseréről írt, a helyszínt nekik korábban bérbeadó városi cég viszont...","id":"20250521_A-veszpremi-civileket-tajekoztattak-hogy-menniuk-kell-allitja-az-ifjusagi-hazat-elado-varosi-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024.jpg","index":0,"item":"be87f388-680a-4e6c-99c2-601b9b1be59b","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_A-veszpremi-civileket-tajekoztattak-hogy-menniuk-kell-allitja-az-ifjusagi-hazat-elado-varosi-ceg","timestamp":"2025. május. 21. 14:04","title":"A veszprémi civileknek időben szóltak, hogy menniük kell – állítja az ifjúsági házat eladó városi cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71678b29-64b0-4b4f-a1af-2a12fe89d424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majkát, Tillát és Ördög Nórát is minősítette.","shortLead":"Majkát, Tillát és Ördög Nórát is minősítette.","id":"20250521_Kajdi-Csaba-elmondta-miert-dolgozott-a-TV2-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71678b29-64b0-4b4f-a1af-2a12fe89d424.jpg","index":0,"item":"dce58aad-f484-4e2c-bfc2-76189759fdf7","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Kajdi-Csaba-elmondta-miert-dolgozott-a-TV2-nek","timestamp":"2025. május. 21. 13:57","title":"Kajdi Csaba elmondta, mi zavarta leginkább, amikor a TV2-nek dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca3d63b-4429-4a74-a9f3-51d5ea3357e4","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Mára senki sem tudja, hogy ki, mikor ültette az udvart szegélyező vékony földsávba a vadszőlőt, de az biztos, hogy legalább hatvanéves a növény, ami mára szinte teljes egészében befutotta az egész házat – a VI. kerület kellős közepén.","shortLead":"Mára senki sem tudja, hogy ki, mikor ültette az udvart szegélyező vékony földsávba a vadszőlőt, de az biztos...","id":"20250521_Budapest-100-zold-haz-rozsa-utca-87-varosi-zold-felulet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca3d63b-4429-4a74-a9f3-51d5ea3357e4.jpg","index":0,"item":"97732478-4cdb-47f8-8427-87c74715d4c1","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Budapest-100-zold-haz-rozsa-utca-87-varosi-zold-felulet-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 15:32","title":"Egyetlen szőlőtőke is elég, hogy csodát tegyünk egy belvárosi társasházzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e675c2-0013-4582-94bb-24715322c9b4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"4 millió 666 ezren álltak munkában, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt áprilisban.","shortLead":"4 millió 666 ezren álltak munkában, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt áprilisban.","id":"20250523_32-ezerrel-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-mint-egy-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87e675c2-0013-4582-94bb-24715322c9b4.jpg","index":0,"item":"b19f2232-065a-45e2-9bd9-65c03bb901fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_32-ezerrel-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-mint-egy-eve","timestamp":"2025. május. 23. 08:35","title":"Ez se repülőrajt: 32 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb92033-2314-47d6-95fd-b16c90117b3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Biztosra mennek.","shortLead":"Biztosra mennek.","id":"20250523_kiemelt-beruhazas-BYD-kecskemet-kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beb92033-2314-47d6-95fd-b16c90117b3a.jpg","index":0,"item":"cbedfc3f-4bbc-428a-98d4-a0f24eae3307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_kiemelt-beruhazas-BYD-kecskemet-kozlony","timestamp":"2025. május. 23. 07:13","title":"A kormány már azelőtt kiemelt beruházássá emelt egy projektet, hogy megállapodott volna róla a BYD-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]