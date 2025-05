Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenszavazat nélkül fogadták el Vitézy Dávidék javaslatát.","shortLead":"Ellenszavazat nélkül fogadták el Vitézy Dávidék javaslatát.","id":"20250529_A-fideszes-kepviselok-is-kialltak-a-sajtoszabadsag-mellett-a-Fovarosi-Kozgyulesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a.jpg","index":0,"item":"7fd068a5-ce70-4c0e-be52-b243d70a9926","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_A-fideszes-kepviselok-is-kialltak-a-sajtoszabadsag-mellett-a-Fovarosi-Kozgyulesben","timestamp":"2025. május. 29. 08:15","title":"A fideszes képviselők is kiálltak a sajtószabadság mellett a Fővárosi Közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV vezérét nemrég menesztették, miután kiderült, hogy szoros kapcsolatot ápolhatott a cégbe beépült bűnszervezet irányítójával.","shortLead":"A BKV vezérét nemrég menesztették, miután kiderült, hogy szoros kapcsolatot ápolhatott a cégbe beépült bűnszervezet...","id":"20250529_ij-vezerigazgatoi-palyazat-BKK-BKV-bolla-tibor-karacsony-gergely-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a.jpg","index":0,"item":"c2d9146e-e815-48d9-ac1b-81d864dc5eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_ij-vezerigazgatoi-palyazat-BKK-BKV-bolla-tibor-karacsony-gergely-vitezy-david","timestamp":"2025. május. 29. 05:25","title":"Új vezérigazgatói pályázatot hirdetnek a BKK-nál és a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek tiltakozásokat szerveznek, szerintük a régóta ismert, egyre súlyosbodó probléma megoldását csak halogatta az állam.","shortLead":"A helyiek tiltakozásokat szerveznek, szerintük a régóta ismert, egyre súlyosbodó probléma megoldását csak halogatta...","id":"20250529_parajd-sobanya-tiltakozas-korond-patak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"bb5893ff-4b59-42f3-bc8c-83ddb0230998","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_parajd-sobanya-tiltakozas-korond-patak","timestamp":"2025. május. 29. 17:59","title":"Egyre nagyobb a feszültség Parajdon, a felelőst keresik a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A törökországi tárgyalások eddig nem hoztak áttörést.","shortLead":"A törökországi tárgyalások eddig nem hoztak áttörést.","id":"20250529_orosz-ukran-haboru-targyalas-isztambul-feltetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d.jpg","index":0,"item":"b0a01ad7-a488-48da-8a28-8b26a3f68821","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_orosz-ukran-haboru-targyalas-isztambul-feltetel","timestamp":"2025. május. 29. 08:47","title":"Kijev kész részt venni a hétfői tárgyalásokon az oroszokkal, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee8a569-4963-4d0e-97d5-0dc2abfce42f","c_author":"Tornyos Kata","category":"itthon","description":"Béke, Harcosok Klubja, patriotizmus, szuverenitás, Isten, Haza, Család – ilyen hívószavak köré épül az idei budapesti CPAC, amelyre a világ különböző pontjairól érkeznek szélsőséges populista politikusok és influenszerek. A HVG szakértők segítségével körbejárta, hogy valójában mekkora súlya van ennek a rendezvénynek a nemzetközi jobboldalon, és miért fontos a kormánynak, hogy évről évre otthont adjon neki.","shortLead":"Béke, Harcosok Klubja, patriotizmus, szuverenitás, Isten, Haza, Család – ilyen hívószavak köré épül az idei budapesti...","id":"20250529_Orban-Harcosok-Klub-CPAC-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ee8a569-4963-4d0e-97d5-0dc2abfce42f.jpg","index":0,"item":"36ad6995-aad8-4601-863c-1b3d469480ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Orban-Harcosok-Klub-CPAC-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 10:27","title":"Orbán gyenge jobbos kínálattal és a Harcosok Klubja második részével táplálja a patriotizmus tüzét az idei CPAC-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db99907-95d1-4e22-85bb-22c62887be2d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A terrorszervezet egyik tisztivselője szerint a javaslat nem elégíti ki az alapvető követeléseiket.","shortLead":"A terrorszervezet egyik tisztivselője szerint a javaslat nem elégíti ki az alapvető követeléseiket.","id":"20250530_izrael-hamasz-gazai-ovezet-haboru-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5db99907-95d1-4e22-85bb-22c62887be2d.jpg","index":0,"item":"b5922dec-a069-4cf7-a49d-a24ca1f4aa90","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_izrael-hamasz-gazai-ovezet-haboru-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat-elutasitas","timestamp":"2025. május. 30. 06:16","title":"BBC: A Hamász elutasítja az Egyesült Államok által előkészített gázai tűzszüneti javaslatot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc1d857-7774-4c40-aff8-1761b9cdd30d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiválóan vizsgázott a szimulált harci helyzetben az az izraeli lézerfegyver, ami a jövőben a légtér védelmét láthatja el.","shortLead":"Kiválóan vizsgázott a szimulált harci helyzetben az az izraeli lézerfegyver, ami a jövőben a légtér védelmét láthatja...","id":"20250529_izrael-lezerfegyver-dron-legvedelem-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc1d857-7774-4c40-aff8-1761b9cdd30d.jpg","index":0,"item":"a1446ab5-d691-49cd-bf5e-14bdee19ea7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_izrael-lezerfegyver-dron-legvedelem-video","timestamp":"2025. május. 29. 17:03","title":"Videón az izraeli szuperlézer, repülés közben szedi le az ellenséges drónt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f424f30a-5083-4844-ab34-5d46cdb49b3c","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"A háztartások pénzügyi mozgástere az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az infláció, a költségek emelkedése és az általános gazdasági bizonytalanság miatt a családok egyre tudatosabban szervezik a mindennapi bevásárlásaikat. Az ár mellett azonban fontos szempont lett a minőség, az egészséges összetevők, a frissesség és a kényelem is. Ebben a megváltozott fogyasztói környezetben kiemelkedő szerepet töltenek be azok a kereskedelmi láncok, amelyek képesek egyensúlyt teremteni a kedvező árak és a magas színvonalú kínálat között.","shortLead":"A háztartások pénzügyi mozgástere az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az infláció, a költségek emelkedése és...","id":"20250528_Egyre-fontosabb-a-tudatos-vasarlas-lidl-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f424f30a-5083-4844-ab34-5d46cdb49b3c.jpg","index":0,"item":"01812ca1-f708-449f-a9bd-160f63a80685","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250528_Egyre-fontosabb-a-tudatos-vasarlas-lidl-arcsokkentes","timestamp":"2025. május. 29. 11:30","title":"Egyre fontosabb a tudatos vásárlás – így segítik a családokat a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]