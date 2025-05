Mészáros Lőrinc portfólióbővítésének egyik érdekes részlete volt, amikor a felcsúti multimilliárdos Talentis Zrt.-je tavaly tavasszal megvásárolta a Brendont, az ország piacvezető gyerekáruházláncát. Az akkori indoklás szerint ezzel az volt a cél, „hogy a márka magyar kézben maradjon, működése hosszú távon biztosított legyen, megőrizze az értékét, és a Mészáros-csoportban rejlő lehetőségek kihasználásával jelentős külföldi terjeszkedésbe kezdhessen”.

A Brendon is most adta be a 2024-ről szóló éves beszámolóját, és ebből kiderül: az egy évvel korábbi 387 millió után ezúttal csak 118,6 millió forint nyereséget ért el. Pedig az árbevétel még nőtt is, 15,5-ről 16,5 milliárd forintra, csakhogy az áruikat drágábban is tudták beszerezni a beszállítóktól, 10,3 helyett 11,28 milliárd forintért, más pénzügyi műveleteikből pedig 161 helyett csak 72 millió forint érkezett be.

Így aztán hiába hozott az év profitot, azt nem vette ki a tulajdonos osztalékként, hanem bent hagyta eredménytartalékban. Ez azért kibírható veszteség lehetett számára amellett, hogy az egyik legfontosabb cége, a Mészáros és Mészáros Zrt. 28 milliárdos osztalékot fizetett.