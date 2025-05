Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ddd5882b-7927-4907-8c10-6ce4740d66d5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250529_Marabu-Feknyuz-Pottom-elteres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddd5882b-7927-4907-8c10-6ce4740d66d5.jpg","index":0,"item":"0fd4d1a9-b89c-4f68-9a60-bff3d467934d","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Marabu-Feknyuz-Pottom-elteres","timestamp":"2025. május. 29. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Pöttöm eltérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kézről kézre járt az eszköz.","shortLead":"Kézről kézre járt az eszköz.","id":"20250529_mit-hasznaltak-az-okori-romaiak-vecepapir-helyett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200.jpg","index":0,"item":"71bc705f-9295-4562-af82-69bc5bbf3773","keywords":null,"link":"/elet/20250529_mit-hasznaltak-az-okori-romaiak-vecepapir-helyett","timestamp":"2025. május. 29. 05:01","title":"Mit használtak az ókori rómaiak vécépapír helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google több olyan, a mesterséges intelligenciára épülő funkciót is hozzáad a Google Fotók szolgáltatásához, amelyeket eddig csak a cég saját telefonjain lehetett elérni.","shortLead":"A Google több olyan, a mesterséges intelligenciára épülő funkciót is hozzáad a Google Fotók szolgáltatásához, amelyeket...","id":"20250529_google-fotok-kepszerkesztes-mesterseges-intelligencia-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b.jpg","index":0,"item":"602c7e7b-bfe5-4111-b1b4-a53e8319a2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_google-fotok-kepszerkesztes-mesterseges-intelligencia-frissites","timestamp":"2025. május. 29. 14:03","title":"Exkluzív funkciókat kap a Google Fotók, könnyebben szerkesztheti a képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami propagandából jól megélő reklámszakember a 444.hu szerint mai árfolyamon 2,4 milliárdért vásárolta a két óceánparti ingatlant.","shortLead":"Az állami propagandából jól megélő reklámszakember a 444.hu szerint mai árfolyamon 2,4 milliárdért vásárolta a két...","id":"20250529_Floridai-luxuslakasokat-vett-Balasy-Gyula-es-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40.jpg","index":0,"item":"1437d49a-1a11-48e6-a0a2-3296c09b169a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250529_Floridai-luxuslakasokat-vett-Balasy-Gyula-es-felesege","timestamp":"2025. május. 29. 07:26","title":"Floridai luxuslakásokat vett Balásy Gyula és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38abe3ff-2193-4f03-b689-6761fa912087","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem a Lázár János vezette szakminisztérium lépett, hanem az országgyűlés Gazdasági Bizottságának tűnt fel a mulasztás.","shortLead":"Nem a Lázár János vezette szakminisztérium lépett, hanem az országgyűlés Gazdasági Bizottságának tűnt fel a mulasztás.","id":"20250529_EU-Birosag-vasutasok-pihenoido-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38abe3ff-2193-4f03-b689-6761fa912087.jpg","index":0,"item":"b05792d0-ffdf-4de8-8e6b-8b37ee961378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_EU-Birosag-vasutasok-pihenoido-torveny","timestamp":"2025. május. 29. 16:25","title":"Az EU Bírósága már két éve kedvező döntést hozott a vasutasok pihenőidejéről, de csak most iktatják törvénybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tiszán és a Fidesz–KDNP-n kívül a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk is elérné a parlamentbe bejutási küszöböt.","shortLead":"A Tiszán és a Fidesz–KDNP-n kívül a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk is elérné a parlamentbe bejutási küszöböt.","id":"20250530_IDEA-Intezet-Negyparti-parlament-lehet-2026-ban-a-Tisza-7-szazalekkal-vezet-a-Fidesz-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"09e8454f-fc50-4a71-9e90-a7b442ee6844","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_IDEA-Intezet-Negyparti-parlament-lehet-2026-ban-a-Tisza-7-szazalekkal-vezet-a-Fidesz-elott","timestamp":"2025. május. 30. 12:54","title":"IDEA Intézet: Négypárti parlament lehet 2026-ban, a Tisza 7 százalékkal vezet a Fidesz előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2679e439-cda0-40ee-816c-8f08b9049754","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezt a számot hamarosan ezerre növelhetik annak érdekében, hogy a szigetország meg tudja védeni magát egy esetleges kínai invázióval szemben.","shortLead":"Ezt a számot hamarosan ezerre növelhetik annak érdekében, hogy a szigetország meg tudja védeni magát egy esetleges...","id":"20250529_egyesult-allamok-tajvan-kina-katonai-kikepzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2679e439-cda0-40ee-816c-8f08b9049754.jpg","index":0,"item":"e2c4c3d9-be71-47d0-be21-92a8f43f3ed2","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_egyesult-allamok-tajvan-kina-katonai-kikepzok","timestamp":"2025. május. 29. 13:19","title":"Az USA ötszáz katonai kiképzőt vezényelt Tajvanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04cb914-b10c-412b-a77f-a7ee7e3c4c89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jámbor András szerint Ilaria Salis semmit sem tud az itt élőkről, vagy Magyarország problémáiról, és nem is nagyon érdekli mi történik valójában.","shortLead":"Jámbor András szerint Ilaria Salis semmit sem tud az itt élőkről, vagy Magyarország problémáiról, és nem is nagyon...","id":"20250528_jambor-andras-level-ilaria-salis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c04cb914-b10c-412b-a77f-a7ee7e3c4c89.jpg","index":0,"item":"63ea1fe8-2a61-4260-a350-eeebca99d346","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_jambor-andras-level-ilaria-salis","timestamp":"2025. május. 28. 20:57","title":"Jámbor András levele Ilaria Salisnak: Ne jöjjön ide, mert csak Orbán rendszerét erősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]