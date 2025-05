Nem volt túl jó évük a turai kastélyszállót működtető cégeknek. A Tiborcz István többségi tulajdonában álló hotel tavaly ősszel azzal került be a hírekbe, hogy kiderült, a folyamatos veszteségei miatt átalakítják az üzleti modellt, elkezdték elbocsátani az alkalmazottakat, és lezárták a foglalási lehetőségeket (a honlapjukon most is minden napot úgy jeleznek, mint amelyre nem lehet szobát foglalni).

A most leadott céges beszámolón is látszik, hogy volt baj bőven – ehhez képest meglepő, de még így is hozott pénzt a kastély a miniszterelnök vejének.

Ez első ránézésre ellentmondásos, a magyarázat az: két cég is működik, mindkettőnek ugyanaz a tulajdonosi köre – 76 százalékos tulajdonos mindkettőben Tiborcz az Opten adatai szerint –, a feladatuk kicsit más, ahogy a név is mutatja.

A nagyobb, a TRA Real Estates Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. az elmúlt években egyszer sem tudott a pozitív tartományban zárni, és ez így lett most is, ezúttal az egy évvel korábbi 12 helyett már 94,6 millió forint veszteséget hozott. Az értékesítésből származó árbevétel nemhogy az inflációt nem tudta követni, még esett is, a 2023-as 761-ről 592 millió forintra, és hiába spóroltak a kiadások csökkentésével is, az eredmény így is negatív lett.

A TRA Real Estates Üzemeltető Kft. ellenben hozott profitot, az előző évi 3,8 után már 41,6 millió forintot. Pedig az árbevétel így is csökkent 75 millió forinttal, de nagyrészt azzal, hogy 41-ről 27 főre csökkentették az alkalmazottak számát, sikerült megfogni a kiadásokat. A nyereségből 41 millió forint osztalékot vettek ki a tulajdonosok, a tulajdoni hányad arányával megegyezően ebből 31 millió juthatott Tiborcznak.