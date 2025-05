Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek tiltakozásokat szerveznek, szerintük a régóta ismert, egyre súlyosbodó probléma megoldását csak halogatta az állam.","shortLead":"A helyiek tiltakozásokat szerveznek, szerintük a régóta ismert, egyre súlyosbodó probléma megoldását csak halogatta...","id":"20250529_parajd-sobanya-tiltakozas-korond-patak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"bb5893ff-4b59-42f3-bc8c-83ddb0230998","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_parajd-sobanya-tiltakozas-korond-patak","timestamp":"2025. május. 29. 17:59","title":"Egyre nagyobb a feszültség Parajdon, a felelőst keresik a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89536a0-2dea-42a8-a71b-4f53547c468a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balázsi Zoltán bűne az volt, hogy nyilvános posztban írta meg, megdöbbentőnek tartja a Tiszához csatlakozott volt vezérkari főnök elleni rágalomcunamit.","shortLead":"Balázsi Zoltán bűne az volt, hogy nyilvános posztban írta meg, megdöbbentőnek tartja a Tiszához csatlakozott volt...","id":"20250529_Kiallt-Ruszin-Szendi-mellett-a-HM-rogton-fuggosegekkel-kuzdo-nyugdijasnak-nevezte-nyugdijas-alezredeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89536a0-2dea-42a8-a71b-4f53547c468a.jpg","index":0,"item":"bada737e-9524-4c5c-b11f-7dbdcd8cea5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Kiallt-Ruszin-Szendi-mellett-a-HM-rogton-fuggosegekkel-kuzdo-nyugdijasnak-nevezte-nyugdijas-alezredeset","timestamp":"2025. május. 29. 13:42","title":"Kiállt Ruszin-Szendi mellett egy volt alezredes, mire a HM rögtön egy függőségekkel küzdő nyugdíjasnak titulálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317c3471-2765-48a4-be11-81298be6f32c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha péntek, akkor miniszterelnöki rádiónyilatkozat.","shortLead":"Ha péntek, akkor miniszterelnöki rádiónyilatkozat.","id":"20250530_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/317c3471-2765-48a4-be11-81298be6f32c.jpg","index":0,"item":"d945dc9b-0e05-4e6d-918c-81827e07fc8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 07:45","title":"Orbán Viktor: Ukrajna egy veszélyes ország, ami be akar épülni az EU-ba, de már 1,6 millióan töltötték ki ez ellen a Voks 2025 szavazólapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c7165-50bb-476e-a9cf-f7213a8f769b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új regénye jelent meg magyarul Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai írónak.","shortLead":"Új regénye jelent meg magyarul Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai írónak.","id":"20250529_A-Harcosok-klubja-utan-itt-a-Nem-tart-orokke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786c7165-50bb-476e-a9cf-f7213a8f769b.jpg","index":0,"item":"257e8ff8-a1b4-4338-82e7-e5dac82892ad","keywords":null,"link":"/elet/20250529_A-Harcosok-klubja-utan-itt-a-Nem-tart-orokke","timestamp":"2025. május. 29. 16:58","title":"A Harcosok klubja után itt a Nem tart örökké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ee886e-50cd-481a-95e7-45a4f441b88e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A fővárosi közösségi közlekedést még nem, de egyes beruházási összegeket és más, napi kifizetéseket már le kellett állítani a Fővárosi Önkormányzatnál, miután likviditási problémát okozott, hogy a Magyar Államkincstár 10,2 milliárdot emelt le a főváros számlájáról annak ellenére, hogy Budapest azonnali jogvédelmet kért ez ellen a bíróságtól. Nagy Márton miniszter szerint ez a lépés jogszerű volt.","shortLead":"A fővárosi közösségi közlekedést még nem, de egyes beruházási összegeket és más, napi kifizetéseket már le kellett...","id":"20250529_Tizmilliardot-inkasszoztak-a-fovarostol-mostantol-a-berek-kifizetese-a-fo-cel-es-van-olyan-kiadas-amit-mar-most-le-kellett-allitani-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee886e-50cd-481a-95e7-45a4f441b88e.jpg","index":0,"item":"0d28df1b-2ee3-41ae-91d4-8434a356f5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Tizmilliardot-inkasszoztak-a-fovarostol-mostantol-a-berek-kifizetese-a-fo-cel-es-van-olyan-kiadas-amit-mar-most-le-kellett-allitani-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Tízmilliárdot inkasszóztak a fővárostól, mostantól a bérek kifizetése a fő cél, és van olyan kiadás, amit már most le kellett állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04ac6d1-3b34-4591-a3be-dd734b69c7e9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország komoly erőfeszítéssel igyekszik befolyásolni az európai közvéleményt, ám mivel a moszkvai pénz általában kerülő úton jut el a címzettekhez, a bizonyítás legtöbbször szinte lehetetlen. Most viszont lebukott a Pravfond alapítvány, amely tucatnyi EU-tagállamban szervezte az orosz propagandát.","shortLead":"Oroszország komoly erőfeszítéssel igyekszik befolyásolni az európai közvéleményt, ám mivel a moszkvai pénz általában...","id":"20250531_hvg-orosz-propaganda-europaban-igazsagrelativizalas-kulonleges-magyarorszag-fellazitas-lazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c04ac6d1-3b34-4591-a3be-dd734b69c7e9.jpg","index":0,"item":"9a00e07f-1377-496b-9684-9045b9f1557a","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-orosz-propaganda-europaban-igazsagrelativizalas-kulonleges-magyarorszag-fellazitas-lazitas","timestamp":"2025. május. 31. 11:00","title":"Fellazít és lázít Európában az orosz propaganda, a magyar kormánypárti média ingyen is terjeszti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2d089-7482-4f92-bd0b-18aebb045aff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen aznap hozták nyilvánosságra az áprilisban bezárt XV. kerületi intézmény szennyezettségvizsgálata, amikor megírták, nem tudni, történik-e bármi az ügyben. A veszélyes anyagok koncentrációja határérték alatti, de a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ alkotmányjogi megfontolásokból azért még zárva tartaná az intézményt.","shortLead":"Éppen aznap hozták nyilvánosságra az áprilisban bezárt XV. kerületi intézmény szennyezettségvizsgálata, amikor...","id":"20250530_nngyk-XV-kerulet-bezaratott-ovoda-szennyezes-vizsgalat-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e2d089-7482-4f92-bd0b-18aebb045aff.jpg","index":0,"item":"5279519d-3d0f-492d-8bb2-c9778e262fff","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_nngyk-XV-kerulet-bezaratott-ovoda-szennyezes-vizsgalat-eredmeny","timestamp":"2025. május. 30. 18:46","title":"Megszólalt az NNGYK az óvoda ügyében, amelyet korábban veszélyes szennyezés miatt zárattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Még az elvileg ötletgazda és amúgy bevállalós Lázár János sem vette a nevére a botrányt okozó javaslatot. De látványosan távolságot tart a többszörösen jogsértő tervezettől több más miniszter is Navracsics Tibortól Gulyás Gergelyen át Nagy Istvánig. Orbán Viktor persze aláírta, ahogy a Fidesz-frakció 84, és a KDNP-frakció 89 százaléka is. A HVG körbekérdezte a kimaradókat, hogy mi a gondjuk.","shortLead":"Még az elvileg ötletgazda és amúgy bevállalós Lázár János sem vette a nevére a botrányt okozó javaslatot. De...","id":"20250530_A-135-batorbol-20-koztuk-a-fel-kormany-nem-adta-a-nevet-Orban-uldozesi-torvenyehez-vajon-enyhenek-vagy-tulzonak-talaljak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08.jpg","index":0,"item":"d4f824d5-da0d-4c2d-af89-44e4f374cbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_A-135-batorbol-20-koztuk-a-fel-kormany-nem-adta-a-nevet-Orban-uldozesi-torvenyehez-vajon-enyhenek-vagy-tulzonak-talaljak-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 05:30","title":"A 135 bátorból 20, köztük a fél kormány nem adta a nevét Orbán üldözési törvényéhez: vajon enyhének vagy túlzónak találják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]