Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7901ed8c-4d02-442b-9403-02da6ed15b82","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az öreg Steyr még ma is napi használatban van, most is több száz liter cefrét szállított.","shortLead":"Az öreg Steyr még ma is napi használatban van, most is több száz liter cefrét szállított.","id":"20250113_Hetveneves-traktor-es-egy-harminceves-Golf-utkozott-Zsedenynel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7901ed8c-4d02-442b-9403-02da6ed15b82.jpg","index":0,"item":"d8527531-3fb6-4473-be4f-2be82e6c8abe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_Hetveneves-traktor-es-egy-harminceves-Golf-utkozott-Zsedenynel","timestamp":"2025. január. 13. 12:22","title":"Hetvenéves traktor és egy harmincéves Golf ütközött Zsédenynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08283f68-46f3-46d4-9be4-cea8daaddf58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek azzal a nővel szemben, aki egy horvátországi nyaralóhelyen tétlenül végignézte, ahogy egy úszni nem tudó ikerpár belefullad a medencébe. Nem segített, segítséget sem hívott a két 3 éves gyerekhez, akiket végül sikerült újraéleszteni. Az ikrek a szüleik nélkül mentek be a medencébe.","shortLead":"Vádat emeltek azzal a nővel szemben, aki egy horvátországi nyaralóhelyen tétlenül végignézte, ahogy egy úszni nem tudó...","id":"20250114_segitsegnyujtas-elmulasztasa-medence-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08283f68-46f3-46d4-9be4-cea8daaddf58.jpg","index":0,"item":"68455e4b-e15e-4f0d-a1b4-50418b19ba48","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_segitsegnyujtas-elmulasztasa-medence-gyerekek","timestamp":"2025. január. 14. 09:53","title":"A medence partjáról nézte egy Vas megyei nő, ahogy fuldoklik a hároméves ikerpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Korábbi hírek szerint a magyar miniszterelnök és családja csak január 16-án tér haza. ","shortLead":"Korábbi hírek szerint a magyar miniszterelnök és családja csak január 16-án tér haza. ","id":"20250113_Harom-hatarozat-jelent-meg-az-Indiaban-udulo--Orban-Viktor-alairasaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"a0ede67b-d97d-4f1f-9a97-af40712bc1a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Harom-hatarozat-jelent-meg-az-Indiaban-udulo--Orban-Viktor-alairasaval","timestamp":"2025. január. 13. 21:42","title":"Három határozat jelent meg az Indiában üdülő Orbán Viktor aláírásával a Magyar Közlönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d0b70e-e86e-4ebc-b5a4-fd41fcc9a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Herbert Kickl, az FPÖ elnöke kizárta bizonyos adók emelését. ","shortLead":"Herbert Kickl, az FPÖ elnöke kizárta bizonyos adók emelését. ","id":"20250113_Megallapodott-a-koltsegvetesi-hiany-csokkenteserol-az-Osztrak-Szabadsagpart-es-az-Osztrak-Neppart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d0b70e-e86e-4ebc-b5a4-fd41fcc9a4bb.jpg","index":0,"item":"638a350c-7154-438c-932e-2b29a59233fa","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Megallapodott-a-koltsegvetesi-hiany-csokkenteserol-az-Osztrak-Szabadsagpart-es-az-Osztrak-Neppart","timestamp":"2025. január. 13. 21:57","title":"Megállapodott a költségvetési hiány csökkentéséről az Osztrák Szabadságpárt és az Osztrák Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közlésük szerint az értékesítés hátterében nem politikai okok állnak. Ehelyett Musk mohósága és a cégnél uralkodó munkakörülmények miatt döntöttek így.","shortLead":"Közlésük szerint az értékesítés hátterében nem politikai okok állnak. Ehelyett Musk mohósága és a cégnél uralkodó...","id":"20250113_holland-nyugdijalap-tesla-reszveny-elon-musk-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"7c7106ba-549d-40a5-bd0c-a530ebebb712","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_holland-nyugdijalap-tesla-reszveny-elon-musk-eladas","timestamp":"2025. január. 13. 10:14","title":"Eladta az összes Tesla-részvényét Európa második legnagyobb nyugdíjalapja Elon Musk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2ca9ac-6ef5-4547-b962-6b36e20afc24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csaknem egy éve aláírták azt a megállapodást, amely lehetővé teszi kínai rendőrök magyarországi jelenlétét, utcai járőrözését, de december 19-ig még egy rendfenntartó sem érkezett Kínából – árulta el a rendőrség a HVG kérdésére. ","shortLead":"Már csaknem egy éve aláírták azt a megállapodást, amely lehetővé teszi kínai rendőrök magyarországi jelenlétét, utcai...","id":"20250114_ORFK-December-kozepeig-nem-jarorozott-kinai-rendor-Magyarorszagon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c2ca9ac-6ef5-4547-b962-6b36e20afc24.jpg","index":0,"item":"d98da05d-cdeb-4558-bedd-2e2b9addfe99","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_ORFK-December-kozepeig-nem-jarorozott-kinai-rendor-Magyarorszagon-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 16:00","title":"Eltelt majdnem egy év, és egyetlen kínai rendőr sem járőrözött még Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a814b2-f4c8-44ed-b042-7f91cfb7248f","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Azzal, hogy az Országos Bírói Tanács részt vett a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodás megalkotásában, túlterjeszkedett a hatáskörén – véli a Budapest Környéki Törvényszék egykori elnöke, aki 2018-ban, a Handó Tünde-érában vezette a testületet. Hilbert Edit szerint az OBT így egy olyan csapdába került bele, amiből most kereshetik a kiutat. A jó szándékukat nem vonja kétségbe, de amit ő jelenleg lát a részükről, az nem más, mint lelkes amatőrök dilettantizmusa és a jogszabályok ismeretének hiánya. Interjú.","shortLead":"Azzal, hogy az Országos Bírói Tanács részt vett a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodás megalkotásában...","id":"20250114_Hilbert-Edit-OBT-birosag-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8a814b2-f4c8-44ed-b042-7f91cfb7248f.jpg","index":0,"item":"8a3c5fc9-ef53-4811-8102-35cfd9fa3771","keywords":null,"link":"/360/20250114_Hilbert-Edit-OBT-birosag-interju","timestamp":"2025. január. 14. 14:30","title":"Hilbert Edit volt OBT-elnök: Nem egy lehajtott fejű, hanem egy megtört gerincű OBT-t látok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nyelvi leleménye Indiában sem kopott meg: előrehozott választást emleget, holott ez csupán időközi volt. ","shortLead":"A miniszterelnök nyelvi leleménye Indiában sem kopott meg: előrehozott választást emleget, holott ez csupán időközi...","id":"20250113_india-orban-viktor-csibi-krisztina-tolna-gratulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"0be7c7ff-ac8e-46d1-a987-514fc93b9927","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_india-orban-viktor-csibi-krisztina-tolna-gratulacio","timestamp":"2025. január. 13. 10:56","title":"Indiából gratulált Orbán Viktor a tolnai választást behúzó fideszesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]