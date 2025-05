Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is új lesz. Nem érdemes tehát az iOS 19-re várni.","shortLead":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is...","id":"20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"e5d3b480-7bf9-49c1-a1f8-d14e6276f0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","timestamp":"2025. május. 29. 10:03","title":"Teljes átalakulás jöhet az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A frakcióvezető szerint ennek csak technikai oka van, pedig Gulyás Gergely egészen másról beszélt a Kormányinfón.","shortLead":"A frakcióvezető szerint ennek csak technikai oka van, pedig Gulyás Gergely egészen másról beszélt a Kormányinfón.","id":"20250530_kocsis-mate-ukranozas-uldozesi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"2f6bb26c-9be2-42e2-aa95-81da7cceaedd","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_kocsis-mate-ukranozas-uldozesi-torveny","timestamp":"2025. május. 30. 18:16","title":"Kocsis Máté ukránozva reagált cikkünkre, ami arról szólt, hogy nem adta a nevét minden fideszes az üldözési törvényjavaslathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A TV2 műsorvezetője 16 éves volt, amikor megtudta, hogy az apja öngyilkos lett.","shortLead":" A TV2 műsorvezetője 16 éves volt, amikor megtudta, hogy az apja öngyilkos lett.","id":"20250529_Marsi-Aniko-az-edesapja-ongyilkossagarol-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178.jpg","index":0,"item":"10698a80-c426-452c-b518-fe0f0caeee35","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Marsi-Aniko-az-edesapja-ongyilkossagarol-beszelt","timestamp":"2025. május. 29. 09:56","title":"Marsi Anikó az édesapja öngyilkosságáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Neue Zürcher Zeitung azt elemzi, elképzelhető-e, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-ban a jogállamiság megsértése miatt. Már 20 tagállam követeli, hogy a Bizottság szabjon ki büntetést Magyarországra, amiért gyakorlatilag betiltotta a Pride-ot. Orbánt azzal vádolják, hogy saját politikai túlélése érdekében használja fel a magyar-ukrán kémügyet. Ursula von der Leyen érdemtelenül kapja meg az Európa egységének elősegítéséért járó Nagy Károly-díjat.Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Neue Zürcher Zeitung azt elemzi, elképzelhető-e, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-ban a jogállamiság...","id":"20250529_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2312ff0b-4df7-4bb0-94d6-8805ed22d99f","keywords":null,"link":"/360/20250529_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 29. 11:12","title":"NZZ: Telik a pohár, de még nem csordult ki – nincs meg a kellő többség a „nukleáris opció” bevetése mellett Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alice Weidel felszólalt a CPAC-en is.","shortLead":"Alice Weidel felszólalt a CPAC-en is.","id":"20250530_afd-alice-weidel-orban-viktor-cpac-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"7a7448e9-3b43-477b-971a-11458acead7f","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_afd-alice-weidel-orban-viktor-cpac-targyalas","timestamp":"2025. május. 30. 15:53","title":"A Németországban szélsőségesnek minősített AfD elnökével tárgyalt Orbán a Karmelitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai kormány számára kényes témákat az eddigieknél is szigorúbban cenzúrázza a DeepSeek R1 új verziója, derül ki egy friss tesztből. ","shortLead":"A kínai kormány számára kényes témákat az eddigieknél is szigorúbban cenzúrázza a DeepSeek R1 új verziója, derül ki...","id":"20250530_deepseek-r1-0528-kinai-nyelvi-modell-kepessegek-mesterseges-intelligencia-cenzura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"6f89727d-0aee-4049-b85f-b233c06f4bea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_deepseek-r1-0528-kinai-nyelvi-modell-kepessegek-mesterseges-intelligencia-cenzura","timestamp":"2025. május. 30. 11:03","title":"Megszorongatja a ChatGPT-t a DeepSeek frissített MI-je, de a cenzúra terén is szintet lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a8ad25-39d3-4cf5-a6cf-449b4a198c3d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bányában tárolt kitermelt sót és a munkagépeket sem sikerült kimenteni. ","shortLead":"A bányában tárolt kitermelt sót és a munkagépeket sem sikerült kimenteni. ","id":"20250529_parajdi-sobanya-atszakadt-gatak-arviz-elarasztas-telegdy-barlang","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3a8ad25-39d3-4cf5-a6cf-449b4a198c3d.jpg","index":0,"item":"7258d135-907c-4147-a536-287121fcf112","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_parajdi-sobanya-atszakadt-gatak-arviz-elarasztas-telegdy-barlang","timestamp":"2025. május. 29. 14:47","title":"Átszakadtak az utolsó gátak is, teljesen elárasztotta a víz a parajdi sóbányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","shortLead":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","id":"20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a.jpg","index":0,"item":"ab7338fc-c284-407b-acd3-db3a833ed40d","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","timestamp":"2025. május. 29. 10:38","title":"Hiába robbantak be a Philip Morris bevételei, a pénzügyi műveletek visszafogták a profitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]