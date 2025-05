Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Borzasztó részletek derültek ki a letartóztatott javítóintézeti igazgató és bűntárs párja ügyében.","shortLead":"Borzasztó részletek derültek ki a letartóztatott javítóintézeti igazgató és bűntárs párja ügyében.","id":"20250530_Prostituciora-kenyszeritett-lanyokat-a-javitointezet-a-Fidesz-altal-kituntetett-mostanra-letartoztatott-igazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"a99eb928-b487-4f68-87a9-836a724c3cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Prostituciora-kenyszeritett-lanyokat-a-javitointezet-a-Fidesz-altal-kituntetett-mostanra-letartoztatott-igazgatoja","timestamp":"2025. május. 30. 09:08","title":"Prostitúcióra kényszerített lányokat a javítóintézet Fidesz által kitüntetett, mostanra letartóztatott igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Odu Store-nak már negatív a saját tőkéje, miután a működése egyetlen évében sem tudott nyereséget termelni.","shortLead":"Az Odu Store-nak már negatív a saját tőkéje, miután a működése egyetlen évében sem tudott nyereséget termelni.","id":"20250530_Orban-Rahel-bababolt-odu-store-veszteseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"b89e0f43-c207-4cb7-bb37-6beba9915128","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Orban-Rahel-bababolt-odu-store-veszteseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 18:32","title":"Sántít a saját láb, négy év alatt negyedszer lett veszteséges Orbán Ráhel bababoltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3dfd4f6-2cd8-4251-be1b-3086e3bc512e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jó éve volt az informatikai vállalkozásnak, amelynél Varga Judit nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadó lett részmunkaidőben.","shortLead":"Jó éve volt az informatikai vállalkozásnak, amelynél Varga Judit nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadó lett...","id":"20250530_beszamolo-tigra-varga-judit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3dfd4f6-2cd8-4251-be1b-3086e3bc512e.jpg","index":0,"item":"7dd2b5ce-e941-46f6-9050-f0c21ed418db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_beszamolo-tigra-varga-judit","timestamp":"2025. május. 30. 13:27","title":"2,7 milliárd forint nyereséget szerzett a cég, amely Varga Juditot foglalkoztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16da993-5337-44bd-b6d2-8d4c09d96003","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ritkán megszólaló bíróság váratlan döntése fegyverezte le Donald Trump amerikai elnököt az általa indított, kiszámíthatatlan vámháborúban. A pénzpiacokon fellélegeztek, az USA kereskedelmi partnerei kicsit magabiztosabban tárgyalhatnak, ám a végső szót a legfelső bíróság mondja majd ki arról, meddig terjed a Fehér Ház urának hatalma kereskedelmi kérdésekben.","shortLead":"Ritkán megszólaló bíróság váratlan döntése fegyverezte le Donald Trump amerikai elnököt az általa indított...","id":"20250529_vamhabori-trump-birosag-taco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16da993-5337-44bd-b6d2-8d4c09d96003.jpg","index":0,"item":"722f7df7-2cbb-4643-9126-379ba1a25d02","keywords":null,"link":"/360/20250529_vamhabori-trump-birosag-taco","timestamp":"2025. május. 29. 17:42","title":"Bíróság kényszerítheti fegyverletételre Trumpot a vámháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","shortLead":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","id":"20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3.jpg","index":0,"item":"f8a0566b-3488-4fb3-8feb-cb771c23aa9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","timestamp":"2025. május. 29. 19:03","title":"Globális migrációs krízist okozhat az emelkedő tengerszint, már a legoptimistább forgatókönyv is katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A SpaceX gigaűrhajója egyelőre csak felrobbanni képes, de ez nem tántorítja el Elon Muskot a Mars meghódításától. Sőt. ","shortLead":"A SpaceX gigaűrhajója egyelőre csak felrobbanni képes, de ez nem tántorítja el Elon Muskot a Mars meghódításától. Sőt. ","id":"20250531_SpaceX-Starship-Mars-urutazas-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb.jpg","index":0,"item":"6af9fe8a-11cc-4a1f-b102-6e37c851ee30","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_SpaceX-Starship-Mars-urutazas-Elon-Musk","timestamp":"2025. május. 31. 16:29","title":"Újabb hajmeresztő menetrenddel állt elő Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de305db9-27fc-46ad-9ac6-86e0b8462ad0","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"19 magyar nyelvű sajtótermékről – köztük a HVG-ről – próbálta bebizonyítani a Nézőpont Intézet múlt héten megjelent „kutatása”, hogy ukrán propagandát terjeszt. Sorra vettük a ránk vonatkozó állításokat, amelyek egy koncepciós per vádiratára emlékeztetnek.","shortLead":"19 magyar nyelvű sajtótermékről – köztük a HVG-ről – próbálta bebizonyítani a Nézőpont Intézet múlt héten megjelent...","id":"20250531_hvg-nezopont-hvg-ukran-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de305db9-27fc-46ad-9ac6-86e0b8462ad0.jpg","index":0,"item":"db342fb4-79eb-4c37-aed9-4d26c0bec2e2","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-nezopont-hvg-ukran-propaganda","timestamp":"2025. május. 31. 15:00","title":"Mint egy koncepciós per – megnéztük, mi alapján mondja a Nézőpont, hogy ukrán propagandát terjeszt a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4fd2dc-9844-4bc2-ba6d-81e1ca723396","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszeresen új helyre költözés vagy a több tudományos műhely közötti időmegosztás akár évekkel is lerövidítheti azt az időt, amennyi a később tudományos áttörésként értékelt alapötletek megszületéséhez szükséges.","shortLead":"A rendszeresen új helyre költözés vagy a több tudományos műhely közötti időmegosztás akár évekkel is lerövidítheti azt...","id":"20250530_hvg-tudosok-kutatok-mobilitas-tudomanyos-eredmenyesseg-nobel-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f4fd2dc-9844-4bc2-ba6d-81e1ca723396.jpg","index":0,"item":"c20ecea2-d186-4914-ae6d-fe8d6a4e494e","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-tudosok-kutatok-mobilitas-tudomanyos-eredmenyesseg-nobel-dijak","timestamp":"2025. május. 30. 16:15","title":"Tudósok, kutatók, induljatok el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]