[{"available":true,"c_guid":"b33603df-4663-4d4f-b3fe-5bfca03becf3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az átlagkeresetek emelkedése 10 százalék alá lassult februárban, a reálkereset csak 3,5 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A nettó átlagkereset 455 ezer forint volt, a közepes nettó 371 ezer forint.","shortLead":"Az átlagkeresetek emelkedése 10 százalék alá lassult februárban, a reálkereset csak 3,5 százalékkal volt magasabb, mint...","id":"20250417_keresetek-atlagkereset-realkereset-inflacio-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b33603df-4663-4d4f-b3fe-5bfca03becf3.jpg","index":0,"item":"f551090f-b85d-4432-9d9d-d492e58de2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_keresetek-atlagkereset-realkereset-inflacio-februar","timestamp":"2025. április. 17. 08:30","title":"Beesett a keresetek emelkedése februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint először egy memorandumot, majd a végleges dokumentumot írják alá a felek.","shortLead":"A tervek szerint először egy memorandumot, majd a végleges dokumentumot írják alá a felek.","id":"20250417_ukrajna-egyesult-allamok-haboru-asvanykincsek-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0.jpg","index":0,"item":"67394217-45be-4997-bb6f-93e7fa2cc64a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_ukrajna-egyesult-allamok-haboru-asvanykincsek-megallapodas","timestamp":"2025. április. 17. 07:47","title":"Kijev szerint közel az ukrán–amerikai megállapodás az ásványkincsekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e770f95-1e2a-4d98-ac02-0d2a4642d54a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szertartáson jelen volt többek között Orbán Viktor miniszterelnök is. ","shortLead":"A szertartáson jelen volt többek között Orbán Viktor miniszterelnök is. ","id":"20250416_Eltemettek-Wachsler-Tamast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e770f95-1e2a-4d98-ac02-0d2a4642d54a.jpg","index":0,"item":"d7a56478-cd87-4b35-a13d-6bb864e55262","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Eltemettek-Wachsler-Tamast","timestamp":"2025. április. 16. 15:50","title":"Eltemették Wachsler Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f61242-269e-4734-9e8b-a25cc44ea534","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az egyik legtekintélyesebb német közgazdász, Hans-Werner Sinn megdöbbent Trumptól, de ahogy elnézi, így vannak ezzel a tőkepiaci szereplők is, erre utal a tőzsdei jegyzések mélyrepülése, valamint az dollárárfolyam alakulása is.","shortLead":"Az egyik legtekintélyesebb német közgazdász, Hans-Werner Sinn megdöbbent Trumptól, de ahogy elnézi, így vannak ezzel...","id":"20250416_USA-dollar-Trump-hitelezok-Hans-Werner-Sinn-FAZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76f61242-269e-4734-9e8b-a25cc44ea534.jpg","index":0,"item":"c6a64ba8-c6b3-466f-b0ea-2073d3b8ff5a","keywords":null,"link":"/360/20250416_USA-dollar-Trump-hitelezok-Hans-Werner-Sinn-FAZ","timestamp":"2025. április. 16. 14:40","title":"„Úgy tűnik, az USA kezd kifogyni a pénzből, a hitelezők menekülnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a08cd0-a7cb-485f-adaf-0ff8fbbcbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A német popkultúra egyik legikonikusabb énekese október 21-én lép fel a Barba Negrában.","shortLead":"A német popkultúra egyik legikonikusabb énekese október 21-én lép fel a Barba Negrában.","id":"20250417_nena-budapest-barba-negra-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3a08cd0-a7cb-485f-adaf-0ff8fbbcbeb4.jpg","index":0,"item":"e12c365d-30d8-47dc-bb8e-71aff7988f2f","keywords":null,"link":"/kultura/20250417_nena-budapest-barba-negra-koncert","timestamp":"2025. április. 17. 10:42","title":"Jön Nena Budapestre – élőben is meghallgathatjuk a 99 Luftballonst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Nincs könnyű dolga Varga Mihály új jegybankelnöknek, ha valóban meg akarja szüntetni a Pallas Athéné alapítványt, erre ugyanis csak nagyon kevés lehetőséget nyújt a magyar jog.","shortLead":"Nincs könnyű dolga Varga Mihály új jegybankelnöknek, ha valóban meg akarja szüntetni a Pallas Athéné alapítványt, erre...","id":"20250415_padma-jegybank-alapitvany-megszuntetes-varga-mihaly-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"4d03af29-7e7b-4a99-b7d7-ec25cdbd0db1","keywords":null,"link":"/360/20250415_padma-jegybank-alapitvany-megszuntetes-varga-mihaly-mnb","timestamp":"2025. április. 15. 16:03","title":"Itt a jegybanki alapítvány vége? Nem megy az olyan egyszerűen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59795df3-6243-444c-a0d2-db7c6d8e1707","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök a növények szárát tanulmányozva jutottak arra, hogy újfajta cementanyagot készítsenek.","shortLead":"Kínai mérnökök a növények szárát tanulmányozva jutottak arra, hogy újfajta cementanyagot készítsenek.","id":"20250415_cemenet-elektromos-aram-termelese-energiatarolas-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59795df3-6243-444c-a0d2-db7c6d8e1707.jpg","index":0,"item":"38add565-0d1c-47b7-84e2-dae1b4dbd172","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_cemenet-elektromos-aram-termelese-energiatarolas-akkumulator","timestamp":"2025. április. 15. 18:03","title":"Megcsinálták a cementet, ami áramot termel és akkumulátorként is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ali Hamenei ajatollah szerint nem kellene a nukleáris programról szóló tárgyalásokhoz kötni az egyéb nemzeti ügyeket.","shortLead":"Ali Hamenei ajatollah szerint nem kellene a nukleáris programról szóló tárgyalásokhoz kötni az egyéb nemzeti ügyeket.","id":"20250415_iran-egyesult-allamok-targyalassorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0.jpg","index":0,"item":"7bd11ac1-48d6-463e-86c8-e3984edd951b","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_iran-egyesult-allamok-targyalassorozat","timestamp":"2025. április. 15. 17:21","title":"Iránnak azért vannak kétségei, hogy sikeres lesz-e az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]