Tavaly is jó üzletnek bizonyult a Nemzeti Dohányboltok ellátása: a feladatot kizárólagosan ellátó Országos Dohányboltellátó Kft. árbevétele a 2023-as rekordévet is túlszárnyalva 1123 milliárd forintot tett ki a cég pénteken közzétett éves beszámolója szerint. Nemcsak a forgalom, a profit is nőtt, meg is haladta a 10 milliárd forintot.

Ahogy tavaly, úgy idén is csaknem a teljes nyereséget kivették osztalékként a tulajdonosok a cégből, ezúttal ez 9,885 milliárd forintos kifizetést jelent, amelyre a taggyűlési határozat szerint idén áprilisában már sor is került.

A cég 2015-ös alapítása óta ezzel a tulajdonosok összesen már 52,6 milliárd forint osztalékot vettek ki.

Az országos Dohányboltellátó 49 százalékos tulajdonosa a BAT Pécsi Dohánygyár Kft-n keresztül a londoni székhelyű British American Tobacco kezében van, míg a többségi tulajdonos a Tabán Trafik Zrt., amely két hódmezővásárhelyi vagyonkezelő alapítvány (PROJECT SIX PRO és SODIUM CAPITAL), valamint a hazai dohányiparban régóta meghatározó páros, Sánta János és Veszelovszki László családtagjainak tulajdona.