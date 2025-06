Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9309f8fd-7a0c-44ef-a90c-bf465988c080","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Budapest a csőd szélére került, mert a kormány megvágja 50 milliárd forinttal, miközben ennek a pénznek a dupláját veszi ki a szerencsejáték-monopóliumból. A tavalyi céges beszámolók alapján a nemzeti tőkések is bármikor kacagva összedobhatnának 50 milliárd forintot. A gazdaság döcög, de marad az árrésstop, a nyugdíjasok áfavisszatérítés helyett utalványt kapnak, és mégsem azonnal lesz minden zsákfaluban ATM, mert a kormány rájött, hogy ez – sem – ilyen egyszerű. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Budapest a csőd szélére került, mert a kormány megvágja 50 milliárd forinttal, miközben ennek a pénznek a dupláját...","id":"20250601_es-akkor-heti-osszefoglalo-gazdasag-22-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9309f8fd-7a0c-44ef-a90c-bf465988c080.jpg","index":0,"item":"51539671-b2de-4091-9910-c821ca9b18f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_es-akkor-heti-osszefoglalo-gazdasag-22-het","timestamp":"2025. június. 01. 07:00","title":"És akkor lehet választani, melyik „nemzeti nagytőkés” mentse meg Budapestet a csődtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4a99e3-67d9-4b44-b5ea-99f79c0223db","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A csúcsmobilok árának töredékéért kínál meglepően komoly tudást a Honor két vadonatúj 200 megapixeles telefonja, a kellemesen kompakt 400-as, illetve a főleg chipsetben és kamerában erősebb 400 Pro modell – kipróbáltuk őket.","shortLead":"A csúcsmobilok árának töredékéért kínál meglepően komoly tudást a Honor két vadonatúj 200 megapixeles telefonja...","id":"20250531_200-megapixel-honor-400-pro-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da4a99e3-67d9-4b44-b5ea-99f79c0223db.jpg","index":0,"item":"19a62dff-0e36-452e-a733-8e304726c0f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_200-megapixel-honor-400-pro-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 31. 16:03","title":"Ár-érték bajnokság: teszten a 200 megapixeles Honor 400 és 400 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b711e29a-e874-4e8b-898b-4c1a4307b8e6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem feltétlen csak ezen lista alapján érdemes autót választani, de szempontként érdekes lehet.","shortLead":"Nem feltétlen csak ezen lista alapján érdemes autót választani, de szempontként érdekes lehet.","id":"20250530_Ezek-a-legjobb-es-legrosszabb-ar-ertek-aranyu-villanyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b711e29a-e874-4e8b-898b-4c1a4307b8e6.jpg","index":0,"item":"c55a77b8-6f41-498d-bf55-e22ac9533868","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Ezek-a-legjobb-es-legrosszabb-ar-ertek-aranyu-villanyautok","timestamp":"2025. május. 30. 20:20","title":"Ezek a legjobb és legrosszabb ár-érték arányú villanyautók hatótávjuk szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A profit alig valamicske, semmiség a régi szép időkhöz képest, de legalább nem milliárdos veszteség, mint a válás után közvetlenül.","shortLead":"A profit alig valamicske, semmiség a régi szép időkhöz képest, de legalább nem milliárdos veszteség, mint a válás után...","id":"20250531_Meszaros-Lorinc-exveje-ujra-nyereseget-tudott-csinalni-a-valas-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287.jpg","index":0,"item":"2d59603c-87d0-4195-a03e-ff7aef7a91ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Meszaros-Lorinc-exveje-ujra-nyereseget-tudott-csinalni-a-valas-utan","timestamp":"2025. május. 31. 15:35","title":"Mészáros Lőrinc pária exveje újra nyereséget tudott csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Régi üzleti kapcsolat ez, most is online hirdetésekért fizet a Fidesz-frakció.","shortLead":"Régi üzleti kapcsolat ez, most is online hirdetésekért fizet a Fidesz-frakció.","id":"20250531_Ujabb-felmilliardos-szerzodest-kotott-a-Fidesz-frakcio-ezuttal-egy-kobanyai-kis-ceggel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"e9c00355-8ecb-4947-8ce2-cd211f60ba61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Ujabb-felmilliardos-szerzodest-kotott-a-Fidesz-frakcio-ezuttal-egy-kobanyai-kis-ceggel","timestamp":"2025. május. 31. 19:15","title":"Újabb félmilliárdos szerződést kötött a Fidesz-frakció, ezúttal egy kőbányai kis céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea0b175-9013-4d1b-b276-22d4e7a2ceab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fontosabb a testtömegnél az, hogy miként oszlik el a zsír a testen, amikor a szív- és érrendszeri betegségek kockázatáról van szó – tárták a nyilvánosság elé legfrissebb eredményeiket svéd kutatók az Európai Kardiológiai Társaság belgrádi konferenciáján.","shortLead":"Fontosabb a testtömegnél az, hogy miként oszlik el a zsír a testen, amikor a szív- és érrendszeri betegségek...","id":"20250531_hvg-bmi-testtomeg-derekmeret-sziv-errendszeri-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea0b175-9013-4d1b-b276-22d4e7a2ceab.jpg","index":0,"item":"6d187c4d-a25c-4f22-8fd5-8c2240bec7e5","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-bmi-testtomeg-derekmeret-sziv-errendszeri-betegseg","timestamp":"2025. május. 31. 15:45","title":"Felejtse el a BMI-t, van egy sokkal beszédesebb mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ab2077-cf59-469b-a037-e564601a9942","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan már GIF-eket is létre lehet majd hozni a Windows 11 beépített képernyőrögzítő alkalmazásában, a Képmetszőben.","shortLead":"Hamarosan már GIF-eket is létre lehet majd hozni a Windows 11 beépített képernyőrögzítő alkalmazásában, a Képmetszőben.","id":"20250530_microsoft-windows-11-kepmetszo-gif-letrehozas-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1ab2077-cf59-469b-a037-e564601a9942.jpg","index":0,"item":"142d288d-07e1-4354-9fd0-0da5f58db803","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_microsoft-windows-11-kepmetszo-gif-letrehozas-uj-funkcio","timestamp":"2025. május. 30. 22:03","title":"Imádni fogja: GIF-funkciót kap a Windows","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de305db9-27fc-46ad-9ac6-86e0b8462ad0","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"19 magyar nyelvű sajtótermékről – köztük a HVG-ről – próbálta bebizonyítani a Nézőpont Intézet múlt héten megjelent „kutatása”, hogy ukrán propagandát terjeszt. Sorra vettük a ránk vonatkozó állításokat, amelyek egy koncepciós per vádiratára emlékeztetnek.","shortLead":"19 magyar nyelvű sajtótermékről – köztük a HVG-ről – próbálta bebizonyítani a Nézőpont Intézet múlt héten megjelent...","id":"20250531_hvg-nezopont-hvg-ukran-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de305db9-27fc-46ad-9ac6-86e0b8462ad0.jpg","index":0,"item":"db342fb4-79eb-4c37-aed9-4d26c0bec2e2","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-nezopont-hvg-ukran-propaganda","timestamp":"2025. május. 31. 15:00","title":"Mint egy koncepciós per – megnéztük, mi alapján mondja a Nézőpont, hogy ukrán propagandát terjeszt a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]