[{"available":true,"c_guid":"1895ffb1-61da-42cf-b705-85089e828609","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szenzorok, villanymotorok alapvető összetevői hiányoznak a beszállítóknál. ","shortLead":"Szenzorok, villanymotorok alapvető összetevői hiányoznak a beszállítóknál. ","id":"20250604_Elkezdte-Kina-zsarolni-globalis-autoipart-visszatartjak-a-ritkafoldfemeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1895ffb1-61da-42cf-b705-85089e828609.jpg","index":0,"item":"7d510434-e094-49a0-815a-c710bdbccc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_Elkezdte-Kina-zsarolni-globalis-autoipart-visszatartjak-a-ritkafoldfemeket","timestamp":"2025. június. 04. 13:49","title":"Elkezdte Kína zsarolni a globális autóipart: visszatartanak kulcsfontosságú ritkaföldfémeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977f1c25-3ee3-4e7e-9bd2-9b6142b57599","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Globális dolgozói létszámának 6 százalékától válik meg a cég.","shortLead":"Globális dolgozói létszámának 6 százalékától válik meg a cég.","id":"20250605_Trump-vamjai-a-Procter--Gamble-t-is-megutottek-leepitest-jelentett-be-a-vallalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977f1c25-3ee3-4e7e-9bd2-9b6142b57599.jpg","index":0,"item":"5d92c03f-4c2a-4b94-aa7f-4762fea1c2fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Trump-vamjai-a-Procter--Gamble-t-is-megutottek-leepitest-jelentett-be-a-vallalat","timestamp":"2025. június. 05. 19:16","title":"Trump vámjai a Procter & Gamble-t is megütötték, leépítést jelentett be a vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság 9 százalékos inflációt vár egy évre előretekintve, ez a hivatalos előrejelzések több mint duplája. A lakosság megtakarítási kedve nő, a nyugdíjpénztári megtakarítások feltörését sem tervezi a nagy többség.","shortLead":"A lakosság 9 százalékos inflációt vár egy évre előretekintve, ez a hivatalos előrejelzések több mint duplája...","id":"20250605_Hiaba-kuzd-Nagy-Marton-a-lakossag-meg-mindig-borzasztoan-magas-inflaciot-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"354d0905-048f-4924-bda8-5fee7b3f10f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Hiaba-kuzd-Nagy-Marton-a-lakossag-meg-mindig-borzasztoan-magas-inflaciot-var","timestamp":"2025. június. 05. 10:25","title":"Hiába küzd Nagy Márton, a lakosság még mindig borzasztóan magas inflációt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén július 29. és augusztus 2. között tartják a dél-baranyai fesztivált.","shortLead":"Idén július 29. és augusztus 2. között tartják a dél-baranyai fesztivált.","id":"20250605_Tompa-Andrea-Vecsei-H-Miklos-es-Thuroczy-Szabolcs-lesz-a-Ordogkatlan-diszvendege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726.jpg","index":0,"item":"8f95a495-9d01-470c-ac36-c1f7903a9360","keywords":null,"link":"/kultura/20250605_Tompa-Andrea-Vecsei-H-Miklos-es-Thuroczy-Szabolcs-lesz-a-Ordogkatlan-diszvendege","timestamp":"2025. június. 05. 13:06","title":"Tompa Andrea, Vecsei H. Miklós és Thuróczy Szabolcs lesz az Ördögkatlan díszvendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f28753d-7c3f-4c05-aa2c-1099b5ed6f40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint hatvan német politikus és közszereplő sürgeti nyílt levélben Berlint és Brüsszelt, hogy álljon ki a magyar Pride betiltása ellen. Az Eurovízió-győztes osztrák énekes is köztük van.","shortLead":"Több mint hatvan német politikus és közszereplő sürgeti nyílt levélben Berlint és Brüsszelt, hogy álljon ki a magyar...","id":"20250605_Conchita-Wurst-neve-is-a-Budapest-Pride-betiltasa-ellen-tiltakozok-kozt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f28753d-7c3f-4c05-aa2c-1099b5ed6f40.jpg","index":0,"item":"cffd5a83-487c-41d8-90b0-d953dae73c1b","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Conchita-Wurst-neve-is-a-Budapest-Pride-betiltasa-ellen-tiltakozok-kozt","timestamp":"2025. június. 05. 14:45","title":"Conchita Wurst is tiltakozik a Budapest Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER-esekkel is üzleti kapcsolatban álló férfi 30 napig biztosan rács mögött marad.","shortLead":"A NER-esekkel is üzleti kapcsolatban álló férfi 30 napig biztosan rács mögött marad.","id":"20250605_Meghosszabbitottak-a-kemkedessel-gyanusitott-Hollo-Istvan-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109.jpg","index":0,"item":"bee99b66-aff7-4225-bc5c-b2a693d360e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Meghosszabbitottak-a-kemkedessel-gyanusitott-Hollo-Istvan-letartoztatasat","timestamp":"2025. június. 05. 13:36","title":"Meghosszabbították a kémkedéssel gyanúsított Holló István letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae995e-71e4-45b5-8b18-c300c05f3fa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar vasúttársaság vezérigazgatója szerint mindez 10 millió forintba került. ","shortLead":"A magyar vasúttársaság vezérigazgatója szerint mindez 10 millió forintba került. ","id":"20250604_mav-keses-visszaterites-vezerigazgato-hegyi-zsolt-vonat-busz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae995e-71e4-45b5-8b18-c300c05f3fa1.jpg","index":0,"item":"8eb00745-fd83-45c2-b786-f1acc99f6205","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_mav-keses-visszaterites-vezerigazgato-hegyi-zsolt-vonat-busz","timestamp":"2025. június. 04. 17:17","title":"Három nap alatt közel tízezer vonatjegy felét fizette vissza a MÁV a késések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Meglátták az elemzők, mi okozta az év eleji visszaesést, és még tovább rontották az előrejelzéseiket. Az infláció viszont egy kicsit kisebb lehet, mint amit eddig vártak.","shortLead":"Meglátták az elemzők, mi okozta az év eleji visszaesést, és még tovább rontották az előrejelzéseiket. Az infláció...","id":"20250604_Erste-OTP-gdp-novekedes-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988.jpg","index":0,"item":"afaed722-e302-453a-83c9-befcc6a64d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_Erste-OTP-gdp-novekedes-inflacio","timestamp":"2025. június. 04. 14:06","title":"Erste, OTP: nemhogy repülőrajt nincs, az 1 százalékos GDP-növekedést is bukhatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]