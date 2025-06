Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"235bf00d-1d68-4621-b1ad-106db591fc13","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól már nem a BYD kínálja a legolcsóbb elektromos modellt hazánkban – megérkezett Budapestre a Leapmotor.","shortLead":"Mostantól már nem a BYD kínálja a legolcsóbb elektromos modellt hazánkban – megérkezett Budapestre a Leapmotor.","id":"20250610_ujabb-rekordolcso-kinai-villanyauto-magyarorszagon-leapmotor-t03-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235bf00d-1d68-4621-b1ad-106db591fc13.jpg","index":0,"item":"754c4c34-a4f9-453d-8125-5655d0f82188","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_ujabb-rekordolcso-kinai-villanyauto-magyarorszagon-leapmotor-t03-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 10. 14:59","title":"Újabb rekordolcsó villanyautó Magyarországon, gyorsan bele is ültünk a 7,5 millió forintos kínai apróságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a063722-cae3-4837-94a3-1c1bbb912712","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Sly and the Family Stone frontembere, dalszerzője 82 éves volt. Gazdag zenei örökséget hagyott az utókorra.","shortLead":"A Sly and the Family Stone frontembere, dalszerzője 82 éves volt. Gazdag zenei örökséget hagyott az utókorra.","id":"20250610_Sly-Stone-meghalt-Sly-and-the-Family-Stone-funk-pop-rock-zenesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a063722-cae3-4837-94a3-1c1bbb912712.jpg","index":0,"item":"5664a7f9-b070-4ec9-aa25-ccfe2e09bd9c","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Sly-Stone-meghalt-Sly-and-the-Family-Stone-funk-pop-rock-zenesz","timestamp":"2025. június. 10. 12:30","title":"Meghalt Sly Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d2d3ff-c73d-46ca-842b-7060744a2160","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Statikai problémák miatt bezárták a Hévízi Tófürdő épületét. A létesítmény jövője kérdéses, a település polgármestere sem tud semmit, miután már a kórház egy egyedüli tulajdonos.","shortLead":"Statikai problémák miatt bezárták a Hévízi Tófürdő épületét. A létesítmény jövője kérdéses, a település polgármestere...","id":"20250609_Bezartak-az-ikonikus-tofurdo-epuletet-egymilliard-forintos-uszo-szigettel-potolhatjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29d2d3ff-c73d-46ca-842b-7060744a2160.jpg","index":0,"item":"bddc9bdf-9167-4977-8f80-a3b2af4ca230","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250609_Bezartak-az-ikonikus-tofurdo-epuletet-egymilliard-forintos-uszo-szigettel-potolhatjak","timestamp":"2025. június. 09. 15:15","title":"Bezárták az ikonikus tófürdő épületét, egymilliárd forintos úszó szigettel pótolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6ccfaf-b517-4a5b-9e95-84ca503abfd1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Az osztrák Alpok nyári élmények egész sorával várja az idelátogatókat. Szédítő magaslatok, kristálytiszta vizű tavak és számos lehetőség az aktív kikapcsolódásra – mutatjuk, mi az, amit nem érdemes kihagyni.","shortLead":"Az osztrák Alpok nyári élmények egész sorával várja az idelátogatókat. Szédítő magaslatok, kristálytiszta vizű tavak és...","id":"20250424_feelaustria_adrenalin_alpok_ausztria_nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6ccfaf-b517-4a5b-9e95-84ca503abfd1.jpg","index":0,"item":"73b719f1-70d1-474d-9823-6c0470701c2d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250424_feelaustria_adrenalin_alpok_ausztria_nyaralas","timestamp":"2025. június. 09. 11:30","title":"Ilyen egy kirándulás, amely az egész családnak szórakoztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"88c37b81-83ed-476c-87e6-d914cf785d43","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szlovák kormányfő megkapó nyíltsággal beszélt az üzbég, vietnámi és kínai politikai berendezkedés meghonosításáról.","shortLead":"A szlovák kormányfő megkapó nyíltsággal beszélt az üzbég, vietnámi és kínai politikai berendezkedés meghonosításáról.","id":"20250610_robert-fico-uzbegisztan-partok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c37b81-83ed-476c-87e6-d914cf785d43.jpg","index":0,"item":"cfed94ea-048e-4412-8180-6ee701510185","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_robert-fico-uzbegisztan-partok","timestamp":"2025. június. 10. 14:34","title":"Robert Fico Üzbegisztánban elmélkedett arról, hogy túl sok párt van Szlovákiában, inkább Kína és Vietnám példáját követné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990ec618-4bbb-44d4-8828-df6ea5a6c912","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Minden nap összesen ezernél több kamera figyeli BKK-járművekről a forgalmat, így látszólag könnyen felelősségre lehetne vonni a tömegközlekedést akadályozó, szabálytalankodó autósokat. A főváros automatizálná is a levideózott szabálysértők bírságolását, de a Belügyminisztérium szerint erre nincs jogi lehetőség. Miért nem alkalmazható ilyen esetekben az, ami a gyorshajtóknál már ma is működik? És mit tesz a BKK és a rendőrség ehelyett?","shortLead":"Minden nap összesen ezernél több kamera figyeli BKK-járművekről a forgalmat, így látszólag könnyen felelősségre lehetne...","id":"20250609_Rendszammal-egyutt-veszik-oket-lencsevegre-megis-meguszhatjak-a-birsagot-a-tomegkozlekedest-zavaro-autosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/990ec618-4bbb-44d4-8828-df6ea5a6c912.jpg","index":0,"item":"480571cf-7db1-4615-bc1e-0f4248a39a83","keywords":null,"link":"/360/20250609_Rendszammal-egyutt-veszik-oket-lencsevegre-megis-meguszhatjak-a-birsagot-a-tomegkozlekedest-zavaro-autosok","timestamp":"2025. június. 09. 07:00","title":"Rendszámmal együtt kapják őket lencsevégre, mégis megúszhatják a bírságot a tömegközlekedést zavaró autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d143cf3f-3fee-4646-9049-87f864b78d2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A békepárti miniszterelnök arról is beszélt, hogy harcolni fog az emberekért Brüsszellel szemben.","shortLead":"A békepárti miniszterelnök arról is beszélt, hogy harcolni fog az emberekért Brüsszellel szemben.","id":"20250609_Orban-Viktor-Franciaorszagban-Magyarorszag-Brusszel-remalma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d143cf3f-3fee-4646-9049-87f864b78d2e.jpg","index":0,"item":"877cd391-249a-4e60-82b5-2117e994fafe","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Orban-Viktor-Franciaorszagban-Magyarorszag-Brusszel-remalma","timestamp":"2025. június. 09. 15:43","title":"Orbán Viktor Franciaországban: Magyarország Brüsszel rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]