Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga az elkövető hívta ki a mentőket, hátha tudnak még segíteni az áldozatán, ám a késszúrás halálosnak bizonyult. ","shortLead":"Maga az elkövető hívta ki a mentőket, hátha tudnak még segíteni az áldozatán, ám a késszúrás halálosnak bizonyult. ","id":"20200913_Kerteszkedes_kozben_megittak_negy_liter_bort_gyilkossag_lett_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc29ab80-1d50-4a2e-b3af-3b36083bcc26","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Kerteszkedes_kozben_megittak_negy_liter_bort_gyilkossag_lett_a_vege","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:00","title":"Kertészkedés közben megittak négy liter bort, gyilkosság lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem meglepő, hogy a koronavírus a turisztikai szektorban okozta a legnagyobb károkat.","shortLead":"Nem meglepő, hogy a koronavírus a turisztikai szektorban okozta a legnagyobb károkat.","id":"20200914_Sokkal_nagyobb_lehet_a_baj_a_magyar_gazdasagban_mint_eddig_gondoltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dfd8a2-1e44-416a-b9e1-52876d75e2f9","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_Sokkal_nagyobb_lehet_a_baj_a_magyar_gazdasagban_mint_eddig_gondoltuk","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:23","title":"A hazai cégvezetők súlyosabb visszaeséssel számolnak, mint a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59377491-3edb-49e2-977e-40169d755aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum büszkén mutatta meg egy videóban, hogy mit műveltek a nemzeti konzultációs ívekkel. Ám a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint benézték ezt az akciót. ","shortLead":"A Momentum büszkén mutatta meg egy videóban, hogy mit műveltek a nemzeti konzultációs ívekkel. Ám a Kormányzati...","id":"20200913_Kormanyzati_tajekoztatas_Rogannak_nincs_villaja_a_Momentum_is_rossz_helyre_ontotte_szemetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59377491-3edb-49e2-977e-40169d755aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6437bcf-0758-4ac1-a34c-0ac62aa092c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Kormanyzati_tajekoztatas_Rogannak_nincs_villaja_a_Momentum_is_rossz_helyre_ontotte_szemetet","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:54","title":"A kormányzat szerint Rogánnak nincs villája, a Momentum is rossz helyre öntötte szemetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a654ee-1430-42c3-a361-dcd0f61e86a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó mellett.","shortLead":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó...","id":"20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a654ee-1430-42c3-a361-dcd0f61e86a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ff2f82-cf64-4fcf-b24e-7dbbca076a37","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:12","title":"A Balaton posvánnyá, a szőlők medencékké változnak, ha nem változtatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kapcsán korábban az is elkezdett terjedni, hogy a szájvíz használata meggyógyíthatja a fertőzött beteget. Egy csapat tudós ennek is utánajárt.","shortLead":"A koronavírus-járvány kapcsán korábban az is elkezdett terjedni, hogy a szájvíz használata meggyógyíthatja a fertőzött...","id":"20200914_koronavirus_szajviz_fertozes_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e705c05-cb52-4f54-93e6-93e92e741986","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_koronavirus_szajviz_fertozes_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:03","title":"Tényleg elpusztíthatja a szájvíz a koronavírust, csakhogy volna itt egy fontos \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","shortLead":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","id":"20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50448974-5773-4d30-88e3-b7465b0b8ae5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","timestamp":"2020. szeptember. 13. 13:35","title":"A környezetünk védelmében jobb, ha elfelejtjük az eldobható sebészi maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b3eb1d-fd29-47a2-9b1f-60ffc7b49e07","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendkívüli idők jellempróbát jelentenek az egyes országok vezetői számára. A legnagyobb német napilapnál ismét nem a pozitív példák között említik a magyar kormányfőt. ","shortLead":"A rendkívüli idők jellempróbát jelentenek az egyes országok vezetői számára. A legnagyobb német napilapnál ismét nem...","id":"20200914_Suddeutsche_Zeitung_Merkel_nem_egy_Orban_de_meg_csak_nem_is_Kurz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b3eb1d-fd29-47a2-9b1f-60ffc7b49e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a267b0fd-569d-49f0-a466-5d3340bdeddc","keywords":null,"link":"/360/20200914_Suddeutsche_Zeitung_Merkel_nem_egy_Orban_de_meg_csak_nem_is_Kurz","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:15","title":"Süddeutsche Zeitung: Merkel nem egy Orbán, de még csak nem is Kurz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0bbcb-f446-4905-89bf-f2f8565eac9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat versenyző futama lett oda.","shortLead":"Hat versenyző futama lett oda.","id":"20200913_f1_toszkan_nagydij_baleset_piros_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b0bbcb-f446-4905-89bf-f2f8565eac9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58168791-4060-4482-80f8-8c58e8402805","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_f1_toszkan_nagydij_baleset_piros_zaszlo","timestamp":"2020. szeptember. 13. 17:03","title":"Két hatalmas balesettel indult a Toszkán Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]