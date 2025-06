Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"13da39d3-0c3b-4d26-ae9d-be3a0c225473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a hírek szerint egy közeli barátja emiatt bukott el a nemzetbiztonsági átvilágításon.","shortLead":"Pedig a hírek szerint egy közeli barátja emiatt bukott el a nemzetbiztonsági átvilágításon.","id":"20250612_Georg-Spottle-szerint-faszsag-hogy-kapcsolatban-lenne-az-orosz-titkosszolgalatokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13da39d3-0c3b-4d26-ae9d-be3a0c225473.jpg","index":0,"item":"8059a311-19b2-49cc-996d-2fee65d38baf","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Georg-Spottle-szerint-faszsag-hogy-kapcsolatban-lenne-az-orosz-titkosszolgalatokkal","timestamp":"2025. június. 12. 12:50","title":"Georg Spöttle szerint „faszság”, hogy kapcsolatban lenne az orosz titkosszolgálatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705fca49-bbfd-4a8e-b6da-91f57f13ab04","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250612_Marabu-Feknyuz-Lazar-agya-zakatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/705fca49-bbfd-4a8e-b6da-91f57f13ab04.jpg","index":0,"item":"4af654ca-cecf-4216-8896-a583c5ac921d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Marabu-Feknyuz-Lazar-agya-zakatol","timestamp":"2025. június. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Lázár agya zakatol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Arató László","category":"eurologus","description":"A magyar kormány az európai joggal folytatott szabadságharcában két fontos ügyben visszavonulót fújt, amivel sikerült megelőzni, hogy újabb pénzbüntetések szakadjanak az ország nyakába. A befagyasztott uniós pénzek azonban nem kerültek közelebb.","shortLead":"A magyar kormány az európai joggal folytatott szabadságharcában két fontos ügyben visszavonulót fújt, amivel sikerült...","id":"20250611_eu-jog_kotelezettsegszeges_unios-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"ee939868-ce91-4ace-8d35-31f311d71b51","keywords":null,"link":"/eurologus/20250611_eu-jog_kotelezettsegszeges_unios-forrasok","timestamp":"2025. június. 11. 16:17","title":"Győzelemként ünnepli a kormány, hogy korábban két pert is elvesztett az EU-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f5a75-a70a-4525-9791-c636520ac96d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közszolgálati technikusnak tanuló fiatalok passzív ellenálló csoportot alakítottak. ","shortLead":"A közszolgálati technikusnak tanuló fiatalok passzív ellenálló csoportot alakítottak. ","id":"20250612_diakok-rendorseg-fegyveres-orok-gyakorlat-tuntetes-demonstralok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/123f5a75-a70a-4525-9791-c636520ac96d.jpg","index":0,"item":"82ea702b-9d3b-4a67-aada-0d1d22a0a8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_diakok-rendorseg-fegyveres-orok-gyakorlat-tuntetes-demonstralok","timestamp":"2025. június. 12. 10:59","title":"Diákok játszották el a tüntetőket, akiket „felszámolt” a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4cb860c-c250-4b37-91a1-3a85e73ad12c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ezt azoknak a trolloknak tudja be, akik jelentik őt a platformon.","shortLead":"A színész ezt azoknak a trolloknak tudja be, akik jelentik őt a platformon.","id":"20250611_Molnar-Aron-TikTok-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4cb860c-c250-4b37-91a1-3a85e73ad12c.jpg","index":0,"item":"0c23cb90-f806-4a4e-af39-8e402fe6e2ed","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Molnar-Aron-TikTok-tiltas","timestamp":"2025. június. 11. 18:37","title":"Gyűlöletkeltés miatt tiltja Molnár Áron videóit a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A francia elnök pár hónapon belül eredményt remél.","shortLead":"A francia elnök pár hónapon belül eredményt remél.","id":"20250611_franciaorszag-emmanuel-macron-kozossegi-media-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2.jpg","index":0,"item":"374ddacf-4a74-44a3-ba17-513dc9c456db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_franciaorszag-emmanuel-macron-kozossegi-media-tiltas","timestamp":"2025. június. 11. 11:31","title":"Macron kitiltaná a közösségi oldalakról a 15 év alatti gyerekeket az egész EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ea827e-355e-45d0-b300-ec692decd060","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Cristina Fernández de Kirchner ellenáll, szerinte politikailag motivált ítélet született.","shortLead":"Cristina Fernández de Kirchner ellenáll, szerinte politikailag motivált ítélet született.","id":"20250611_argentina-cristina-fernandez-de-kirchner-korrupcio-bortonbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ea827e-355e-45d0-b300-ec692decd060.jpg","index":0,"item":"0d9e5d05-400d-4f7c-ba77-6e5ca1032419","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_argentina-cristina-fernandez-de-kirchner-korrupcio-bortonbuntetes","timestamp":"2025. június. 11. 13:02","title":"Utcai megmozdulások kezdődtek Argentínában a volt elnök elítélése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa5b736-16e1-42e4-ac84-b25386537123","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyári időszakban négyszeresére ugrik az LNG-felhasználás a légkondicionálók használata miatt.","shortLead":"A nyári időszakban négyszeresére ugrik az LNG-felhasználás a légkondicionálók használata miatt.","id":"20250611_A-szokasosnal-melegebb-nyar-Azsiaban-csucsra-jarathatja-az-igy-is-viragzo-amerikai-LNG-exportot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aa5b736-16e1-42e4-ac84-b25386537123.jpg","index":0,"item":"ef7f5a33-7726-4be1-afa8-8c98e8ef8a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_A-szokasosnal-melegebb-nyar-Azsiaban-csucsra-jarathatja-az-igy-is-viragzo-amerikai-LNG-exportot","timestamp":"2025. június. 11. 08:47","title":"A szokásosnál melegebb nyár Ázsiában csúcsra járathatja az így is virágzó amerikai LNG-exportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]