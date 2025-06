Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Budai úri gyerekek akarják kioktatni a magunkfajta felcsútiakat a valóságos életből – véli a miniszterelnök, aki szerint humbug minden felmérés, amiben nem a Fidesz vezet.","shortLead":"Budai úri gyerekek akarják kioktatni a magunkfajta felcsútiakat a valóságos életből – véli a miniszterelnök, aki...","id":"20250611_Orban-szerint-azert-tiltottak-be-a-Pride-ot-mert-nem-velemenynyilvanitas-hanem-parade","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae.jpg","index":0,"item":"c5cdb1af-b49b-48b9-a975-56f3273d6c0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Orban-szerint-azert-tiltottak-be-a-Pride-ot-mert-nem-velemenynyilvanitas-hanem-parade","timestamp":"2025. június. 11. 21:37","title":"Orbán szerint azért tiltották be a Pride-ot, mert nem véleménynyilvánítás, hanem parádé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Boldogság vagy aggodalom, hogy éjájjal szól már a dalom?”, tette fel aztán a költői kérdést. ","shortLead":"„Boldogság vagy aggodalom, hogy éjájjal szól már a dalom?”, tette fel aztán a költői kérdést. ","id":"20250610_Brody-Janos-mesterseges-intelligencia-AI-ujrahangszerelt-dal-Lesz-meg-egyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a.jpg","index":0,"item":"e22fc0c4-a939-4bf5-a692-b349388d9927","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Brody-Janos-mesterseges-intelligencia-AI-ujrahangszerelt-dal-Lesz-meg-egyszer","timestamp":"2025. június. 10. 16:14","title":"Bródy János újrahangszereltette a mesterséges intelligenciával az egyik számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8e75ce-73ec-4420-be07-156af8c96194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak egy összefoglalót tettek elérhetővé, a teljes dokumentumot a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.","shortLead":"Csak egy összefoglalót tettek elérhetővé, a teljes dokumentumot a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem hozzák...","id":"20250611_Kovacs-Koko-Istvanek-nem-adjak-ki-a-bokszszovetseg-elozo-vezeteserol-szolo-atvilagitas-eredmenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd8e75ce-73ec-4420-be07-156af8c96194.jpg","index":0,"item":"f9abb2f8-e881-4eee-980f-d5bf5d7beb28","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kovacs-Koko-Istvanek-nem-adjak-ki-a-bokszszovetseg-elozo-vezeteserol-szolo-atvilagitas-eredmenyet","timestamp":"2025. június. 11. 07:36","title":"Kovács Kokó Istvánék nem adják ki a bokszszövetség előző vezetéséről szóló átvilágítás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint „baj van a toronyban”, Magyar drogtesztnek vetné alá Rogánt és Deutschot.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „baj van a toronyban”, Magyar drogtesztnek vetné alá Rogánt és Deutschot.","id":"20250610_Orban-Viktor-Magyar-Peter-drog-alkohol-elhizas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"f5938db6-de6b-4b53-b7c8-cb50015011e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Orban-Viktor-Magyar-Peter-drog-alkohol-elhizas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 13:27","title":"Orbán azt állította a Harcosok Klubjában, hogy Magyar drogozik, válaszul a Tisza elnöke közölte, hogy bármikor elmegy drogtesztre, ha jön Rogán, Deutsch, Szájer és Habony is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2679e439-cda0-40ee-816c-8f08b9049754","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tajpeji ügyészek szerint a gyanúsítottak a többi között nemzetbiztonsági szempontból érzékeny információkat is átadtak, illetve eljuttattak Kínának.","shortLead":"A tajpeji ügyészek szerint a gyanúsítottak a többi között nemzetbiztonsági szempontból érzékeny információkat is...","id":"20250610_kemkedes-tajvan-vad-kormanypart-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2679e439-cda0-40ee-816c-8f08b9049754.jpg","index":0,"item":"2e504dbb-0285-494b-9557-562d52274ed8","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_kemkedes-tajvan-vad-kormanypart-kina","timestamp":"2025. június. 10. 15:08","title":"Kínának való kémkedéssel vádolják Tajvanon a kormánypárt több korábbi tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5543da3-d256-44df-bd33-52de0b2c8ce6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A márkaboltot szinte teljesen kipakolták, mielőtt a rendőrök megérkeztek.","shortLead":"A márkaboltot szinte teljesen kipakolták, mielőtt a rendőrök megérkeztek.","id":"20250611_los-angeles-zavargasok-fosztogatas-apple-store-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5543da3-d256-44df-bd33-52de0b2c8ce6.jpg","index":0,"item":"7e069608-b8d3-477e-aa10-7a9af4eb0b63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_los-angeles-zavargasok-fosztogatas-apple-store-video","timestamp":"2025. június. 11. 12:29","title":"Betörtek egy Apple Store-ba, és minden mozdíthatót elvittek a zűrzavart kihasználó fosztogatók Los Angelesben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók eddig nem ismert vírusokat, valamint a bennük lévő fehérjéket vizsgálták meg, így a jövőben pontosabb képet kaphatnak arról, miként mérgezi meg a vizeket például az algavirágzás.","shortLead":"Amerikai kutatók eddig nem ismert vírusokat, valamint a bennük lévő fehérjéket vizsgálták meg, így a jövőben pontosabb...","id":"20250611_oriasvirus-viz-kemiai-folyamat-fertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"4ffb8561-845d-4936-ba5f-df6a902a8d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_oriasvirus-viz-kemiai-folyamat-fertozes","timestamp":"2025. június. 11. 13:03","title":"Találtak 230 új óriásvírust, és ez most kivételesen elég jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ace57c0-7973-4086-b57a-b4df0f80b503","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A középkategóriás szabadidő-autók piacára érkezett Leapmotor C10 a riválisainál olcsóbban kínál tisztán elektromos és hatótávnövelő funkciós elektromos hajtást.","shortLead":"A középkategóriás szabadidő-autók piacára érkezett Leapmotor C10 a riválisainál olcsóbban kínál tisztán elektromos és...","id":"20250611_nyomott-ar-950-kilometeres-hatotav-legujabb-kinai-villanyauto-leapmotor-c10-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ace57c0-7973-4086-b57a-b4df0f80b503.jpg","index":0,"item":"8c0c304d-411e-4261-8c7b-2a6daf2c2f91","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_nyomott-ar-950-kilometeres-hatotav-legujabb-kinai-villanyauto-leapmotor-c10-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 11. 07:14","title":"Nyomott ár és akár 950 kilométeres hatótáv: Budapesten ültünk be a legújabb kínai villanyautóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]