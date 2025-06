Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e6cbc06e-7951-4523-a11b-6b0acd4638dc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Barcelona támadója azon húzta fel magát, hogy Michal Probierz tizenegy év után mást tett volna meg csapatkapitánynak.","shortLead":"A Barcelona támadója azon húzta fel magát, hogy Michal Probierz tizenegy év után mást tett volna meg csapatkapitánynak.","id":"20250612_robert-lewandowski-michal-probierz-lengyel-valogatott-lemondott-szovetsegi-kapitany-csapatkapitany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6cbc06e-7951-4523-a11b-6b0acd4638dc.jpg","index":0,"item":"5d9d21b1-893d-43bf-a89e-35aafe74c6be","keywords":null,"link":"/sport/20250612_robert-lewandowski-michal-probierz-lengyel-valogatott-lemondott-szovetsegi-kapitany-csapatkapitany","timestamp":"2025. június. 12. 11:46","title":"Lemondott a lengyel szövetségi kapitány, miután összebalhézott Lewandowskival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A telefon- és a banki díjak lenyomása olcsóbbá tette a szolgáltatásokat, az élelmiszerek viszont újra drágulni kezdtek, hiába nyúl bele a kormány az árrés szabályaiba. Az infláció 4,4 százalékosra gyorsult, áprilishoz képest is nőttek az árak.","shortLead":"A telefon- és a banki díjak lenyomása olcsóbbá tette a szolgáltatásokat, az élelmiszerek viszont újra drágulni kezdtek...","id":"20250611_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"3ea1f081-76db-4383-b511-cfe6c4eb59eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 08:34","title":"A kormány árszabályozása ellenére 4,4 százalékra nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08164aa-4eb7-4291-a815-6858edb72d98","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kanyarban kisodródtak és fának csapódtak. ","shortLead":"Egy kanyarban kisodródtak és fának csapódtak. ","id":"20250612_motorhazteton-csuszkaltak-halalos-baleset-lett-belole","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08164aa-4eb7-4291-a815-6858edb72d98.jpg","index":0,"item":"d7b9ef14-a4ab-48e3-94f1-5f3c3716252b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_motorhazteton-csuszkaltak-halalos-baleset-lett-belole","timestamp":"2025. június. 12. 09:17","title":"Autó után kötött motorháztetőn csúszkáltak, halálos baleset lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22","c_author":"Lengyel Tibor ","category":"itthon","description":"Versenyképességi és költségvetéshez kapcsolódó módosító javaslatokkal készül a kormány Semjén Zsolt szerint, a KDNP pedig sürgős közérdekre hivatkozva tolná át a kampányköltés-plafon eltörlését, ezért június 17-én rendkívüli parlamenti ülésnap lesz, ahol öt fontos törvényjavaslatról is szavaznak majd.","shortLead":"Versenyképességi és költségvetéshez kapcsolódó módosító javaslatokkal készül a kormány Semjén Zsolt szerint, a KDNP...","id":"20250611_Ujabb-javaslatokkal-keszul-a-kormany-ezert-rendkivuli-ulesnapot-kell-beiktatni-junius-17-re-amikor-ot-fontos-torvenyrol-is-szavaznak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22.jpg","index":0,"item":"24bb57bd-8cfd-465e-a887-bcd72910471c","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Ujabb-javaslatokkal-keszul-a-kormany-ezert-rendkivuli-ulesnapot-kell-beiktatni-junius-17-re-amikor-ot-fontos-torvenyrol-is-szavaznak-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 13:41","title":"Újabb módosítókkal készül még a kormány, ezért rendkívüli ülésnapot kell beiktatni június 17-re, amikor öt fontos törvényről is szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87404705-1105-4f82-8a98-027596249aec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kőművesként dolgozó apa három gyerekkel maradt magára, miután a felesége meghalt a kórházban.","shortLead":"A kőművesként dolgozó apa három gyerekkel maradt magára, miután a felesége meghalt a kórházban.","id":"20250610_42-millios-serelemdij-terhes-feleseg-szegedi-klinika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87404705-1105-4f82-8a98-027596249aec.jpg","index":0,"item":"a7704d41-afbd-4766-b3ef-a7fd36a737ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_42-millios-serelemdij-terhes-feleseg-szegedi-klinika","timestamp":"2025. június. 10. 21:28","title":"42 milliós sérelemdíjat kap az a férfi, akinek meghalt a terhes felesége a szegedi klinikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9db781-f4ad-41f3-bf86-0af4b6b34727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A tüntetés itt már nem old meg semmit, ez a zászlóbontása egy társadalmi ellenállásnak” – mondta Puzsér Róbert, aki keddre hirdetett demonstrációt a Kossuth térre Polgári Ellenállás címmel. A résztvevőket a törvényjavaslatról és az ellenállás lehetséges módjairól kérdeztük. ","shortLead":"„A tüntetés itt már nem old meg semmit, ez a zászlóbontása egy társadalmi ellenállásnak” – mondta Puzsér Róbert, aki...","id":"20250611_Polgari-Ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af9db781-f4ad-41f3-bf86-0af4b6b34727.jpg","index":0,"item":"8d71feb1-6b50-47fb-950f-cb04c26c0063","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Polgari-Ellenallas","timestamp":"2025. június. 11. 08:46","title":"„Ez már a kormánypárti ismerőseimnek is sok” – videón a Polgári Ellenállás Kossuth téri zászlóbontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","shortLead":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","id":"20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8.jpg","index":0,"item":"a330fafd-2f5e-4d92-bf2f-d7d194b13ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","timestamp":"2025. június. 10. 15:14","title":"Megvásárolta a MagNet Bank a Polgári Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffd792-144f-40ed-a524-c63c12329216","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Dömpingszerűen fogadja el a parlament az elmúlt időszak beterjesztéseit, indítványait, összeszedtük a gazdaságot érintő szavazások eredményeit.","shortLead":"Dömpingszerűen fogadja el a parlament az elmúlt időszak beterjesztéseit, indítványait, összeszedtük a gazdaságot érintő...","id":"20250611_alkotmanyos-jog-lett-a-keszpenzhasznalat-az-MNB-nem-hozhat-letre-alapitvanyokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ffd792-144f-40ed-a524-c63c12329216.jpg","index":0,"item":"9a9b6419-dfee-47ed-8299-95c357042a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_alkotmanyos-jog-lett-a-keszpenzhasznalat-az-MNB-nem-hozhat-letre-alapitvanyokat","timestamp":"2025. június. 11. 15:58","title":"Parlament: alkotmányos jog lett a készpénzhasználat, az MNB nem hozhat létre alapítványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]